"Враг морально был не готов": командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский рассказал, почему месяц назад Россия начала побег из-под Киева
Российские оккупанты ровно месяц назад, 29 марта, начали отступать с северного направления, с пригородов столицы Украины. Командующий операцией по обороне Киева, генерал-полковник и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что стало причиной такого решения российского командования.
Цензор.НЕТ
Он отметил, что в России действительно рассчитывали на успех блицкрига и собирались взять Киев за два дня и "без особого труда", но враг столкнулся с героическим сопротивлением защитников Украины.
"Враг понес большие потери. И это заставило его изменить планы, потому что у них задача была – Киев, правительственный квартал. Ну и таким образом добиться скорейшей и легкой победы", – сказал Сырский.
Командующий операции по обороне Киева добавил, что противник понес значительные потери и был деморализован, именно поэтому в России быстро изменили планы.
"Война пошла совсем в другом направлении, она затянулась. Враг морально был не готов", – заявил он.
"Сегодня" отмечает, что после этого война изменила формат, и теперь основная задача украинских военнослужащих – выдержать и победить.
Напомним, вчера силами штурмового подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины под руководством Командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерала-полковника Александра Сырского освобождено от оккупантов село Русская Лозовая в Харьковской области. В настоящее время оно полностью под контролем ВСУ.
Это стратегически важный населенный пункт, находящийся на автомобильной трассе Харьков-Белгород. Именно из этого пригорода во времена оккупации враг вел прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова.
Просто гляньте на фото і відео докази з білорусі і рашки. коли вони ,як ви говорите"втікали" ,скільки ще було техніки..
Ця техніка якраз і пішла на південь і на харківщину
Інтерв'ю полоненого орка»
Треба робити всеукраїнські реєстри сіл і міст - де здавали без боя , де було домовлено , де місцеві здавали атошнікив і тп
Це мають робити журналисти
Во- вторых, что значит "здавали без боя"? Кто и как должен был "давать бой" механизированным рашистским колоннам? Мэр? Его замы? Бухгалтеры? Или несколько десятков полицейских с АКСУ?
Какое то прокацапское ракло снабжает население суповым наборчиками,раздаёт бабкам барбариски на лавочка, а власть(зеля)
и не против-это ж наши люди.
Но ведь было известно из данных американской разведки, что с юга россияне тоже будут наступать.
Что сделала власть? Президент и его арахамия сказали, что это всё американские фейки и надо готовится к шашлыкам, а не к обороне.
Да, еще успела в конце 2021 года разминировать крымский перешеек.
Украинских военных там не было, вот и зашли россияне без боя.
Так что вся власть в Каховке может и не предатели, но вот в Киеве так уж точно.
Просто эти зелёные мрази не ожидали, что начнётся героическое сопротивление народа и армии, вот и пришлось менять свои планы и вместо договорняков с русскими теперь изображать из себя патриотов, понимая, что за любые мирные договорённости с Россией народ вполне способен вынести их из властных кабинетов, да хорошо еще, если живыми.
Ведь из анализа действий этой зелёной сволочи перед войной и в самом её начале это ясно как божий день
Не пишіть про звільнені населені пункти до оприлюднення офіційної інформації. Вчора блогер повідомив про деокупацію Руської Лозової і там почалось загострення, маємо 6 поранених, - Маляр
https://www.facebook.com/LFCofAFU/posts/108340098532863
Російські війська - одне з основних джерел постачання озброєння та *********** для українських збройних сил
так нехай продадуть.Тоді відповідальність за них буде на ЗСУ. Чи не хочетьсядекому платити гроші там,де можна домовитись про допомогу?