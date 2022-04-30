"Враг морально был не готов": командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский рассказал, почему месяц назад Россия начала побег из-под Киева

Российские оккупанты ровно месяц назад, 29 марта, начали отступать с северного направления, с пригородов столицы Украины. Командующий операцией по обороне Киева, генерал-полковник и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что стало причиной такого решения российского командования.

Об этом пишет издание "Сегодня", передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в России действительно рассчитывали на успех блицкрига и собирались взять Киев за два дня и "без особого труда", но враг столкнулся с героическим сопротивлением защитников Украины.

"Враг понес большие потери. И это заставило его изменить планы, потому что у них задача была – Киев, правительственный квартал. Ну и таким образом добиться скорейшей и легкой победы", – сказал Сырский.

Командующий операции по обороне Киева добавил, что противник понес значительные потери и был деморализован, именно поэтому в России быстро изменили планы.

"Война пошла совсем в другом направлении, она затянулась. Враг морально был не готов", – заявил он.

"Сегодня" отмечает, что после этого война изменила формат, и теперь основная задача украинских военнослужащих – выдержать и победить.

Напомним, вчера силами штурмового подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины под руководством Командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерала-полковника Александра Сырского освобождено от оккупантов село Русская Лозовая в Харьковской области. В настоящее время оно полностью под контролем ВСУ.

Это стратегически важный населенный пункт, находящийся на автомобильной трассе Харьков-Белгород. Именно из этого пригорода во времена оккупации враг вел прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова.