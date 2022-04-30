За два месяца армия РФ убила в Мариуполе вдвое больше людей, чем фашисты за два года оккупации города - мэрия
За два месяца российская армия убила вдвое больше людей, чем фашисты за два года оккупации Мариуполя во время Второй мировой войны.
Более того, рашисты уже незаконно увезли столько же мариупольцев, как и гитлеровские войска за годы оккупации. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.
"За два года фашисты убили в Мариуполе 10 тысяч мирного населения. А российские оккупанты за два месяца – более 20 тысяч мариупольцев. Более 40 тысяч человек – насильственно вывезено. Это один из самых страшных геноцидов мирного населения в современной истории. Армия России целенаправленно и безжалостно уничтожает наш город и его жителей", - отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
По его словам, рашизм – это фашизм 21 века.
"Никаких сомнений или иллюзий. Человечество заплатило высокую цену за победу над фашизмом в прошлом веке. Если сегодня не объединиться и не остановить это зло, то цена на этот раз может оказаться значительно выше", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мариуполь: 1943 и 2022 - история повторяется, только фашисты теперь рашисты
Намек подражателю ...
налаштуй комп або телефон на автоматичну атаку сайтів рф.
А ось війска,навпаки.Тоді були солдати,а зараз-озвіріла кацапня,яких і в мирний час людями важко було назвати.
Сравнили гафно с шоколадом.
Гитлер страну поднял,отстроил,а Путин у жопу
загнал.