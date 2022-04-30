РУС
За два месяца армия РФ убила в Мариуполе вдвое больше людей, чем фашисты за два года оккупации города - мэрия

маріуполь

За два месяца российская армия убила вдвое больше людей, чем фашисты за два года оккупации Мариуполя во время Второй мировой войны.

Более того, рашисты уже незаконно увезли столько же мариупольцев, как и гитлеровские войска за годы оккупации. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

"За два года фашисты убили в Мариуполе 10 тысяч мирного населения. А российские оккупанты за два месяца – более 20 тысяч мариупольцев. Более 40 тысяч человек – насильственно вывезено. Это один из самых страшных геноцидов мирного населения в современной истории. Армия России целенаправленно и безжалостно уничтожает наш город и его жителей", - отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

По его словам, рашизм – это фашизм 21 века.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе российские оккупанты заселяют неизвестных людей в дома, - горсовет

"Никаких сомнений или иллюзий. Человечество заплатило высокую цену за победу над фашизмом в прошлом веке. Если сегодня не объединиться и не остановить это зло, то цена на этот раз может оказаться значительно выше", - говорится в сообщении.

армия РФ (20374) депортация (697) Мариуполь (5742) массовое убийство (71) рашизм (99)
+17
А как же "Я увидел мир в глазах путина"? Оно хоть понимает что натворило?
30.04.2022 13:46 Ответить
+15
Рашизм = Фашизм + Нацизм + Долбо*бизм.
30.04.2022 13:45 Ответить
+13
Сподіваюсь , що у всієї козломордої братії все попереду. І голод, і разруха , і здихати вони будуть тисячами.
30.04.2022 13:55 Ответить
30.04.2022 13:55 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84 Адольф Гитлер совершил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE самоубийство (по данным советских https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%98 СМИ , между 15:26 и 15:30) https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F 30 апреля https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1945 года , застрелившись из огнестрельного оружия в своём https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80 фюрербункере в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD Берлине
Намек подражателю ...
30.04.2022 14:03 Ответить
в )(уйла кишка тонка..Адольф на відміну, від )(уйла воював ,та був в окопах на передовій і гордився нагодженим хрестом.
30.04.2022 14:08 Ответить
Твари рашистские..Надеюсь, что инвалиды рашисты, пришедшие домой, расскажут про радостные встречи..
показать весь комментарий
http://stoprf.info/?id=2

налаштуй комп або телефон на автоматичну атаку сайтів рф.
30.04.2022 14:08 Ответить
Kak proverit chto eto rabotaet polzu Ukraini i na vred fashistkoi *****-raciji roZZiji putina *****? A to pastavish i eto rabotaet na vraga...
30.04.2022 16:55 Ответить
Все тому що путін-не Гітлер.В нього ісвастіка-половина гітлеровської.читай:полудурок.
А ось війска,навпаки.Тоді були солдати,а зараз-озвіріла кацапня,яких і в мирний час людями важко було назвати.
30.04.2022 14:11 Ответить
Гітлер взірвав Хрещатик та ДніпроГес....хвошизд???тави...що?купець...
30.04.2022 14:34 Ответить
взагалі то їх взірвали нквдсти...
01.05.2022 02:28 Ответить
ruskije i v 2 miravuju bili huzhe nemcov , i ja gavarju pro prastih saldat , jasno chto enkavedeshniki i gestapo - bratja blizneci !
30.04.2022 14:42 Ответить
Путин и одного яйца Гитлера не стоит.
Сравнили гафно с шоколадом.
Гитлер страну поднял,отстроил,а Путин у жопу
загнал.
30.04.2022 14:55 Ответить
Ось такий він "русский мир" ,ось такий "захист русскоязичного населения" ,це геноцид і рашиські варвари разом з бункерним катом мають бути покарані.
30.04.2022 15:46 Ответить
это говорит от том что кацапы хуже германских нацистов,они сатанисты!
30.04.2022 16:32 Ответить
 
 