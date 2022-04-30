Расстрелянные россиянами автобусы в Попасной: в одном найденном – пусто и следы крови, другой найти не удалось, – Гайдай

Стали известны подробности обстрела вражеской ДРГ эвакуационного транспорта в Попасной Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности происшествия рассказал один из волонтеров, которому удалось вырваться, он смог выйти на связь, однако неизвестно, где он находится. По его словам, россияне попали в автобус и попали в его заднюю часть.

"Несколько групп украинских военных побывали на месте расстрела эвакуационного транспорта, но обнаружили только один поврежденный автобус, людей в нем не было, только следы крови. Второй автобус, который вез гуманитарную помощь и на обратном пути должен был забрать людей, не найден, связи с водителем нет", - отметил Сергей Гайдай.

Достоверной информации о количестве жертв и выживших пока нет. Сергей Гайдай подчеркнул, что данный эвакуационный транспорт, автобусы с надписью "Школьный", регулярно ездил в Попасную с единственной целью - доставить гуманитарную помощь и забрать людей в безопасное место.

В Попасной ситуация сверхтрудная, уличные бои продолжаются, в укрытиях еще находится много мирных людей.