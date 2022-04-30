РУС
Расстрелянные россиянами автобусы в Попасной: в одном найденном – пусто и следы крови, другой найти не удалось, – Гайдай

Стали известны подробности обстрела вражеской ДРГ эвакуационного транспорта в Попасной Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности происшествия рассказал один из волонтеров, которому удалось вырваться, он смог выйти на связь, однако неизвестно, где он находится. По его словам, россияне попали в автобус и попали в его заднюю часть.

"Несколько групп украинских военных побывали на месте расстрела эвакуационного транспорта, но обнаружили только один поврежденный автобус, людей в нем не было, только следы крови. Второй автобус, который вез гуманитарную помощь и на обратном пути должен был забрать людей, не найден, связи с водителем нет", - отметил Сергей Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время эвакуации жителей из Луганщины в Днепр по двум автобусам оккупанты открыли огонь - есть раненые и погибшие, - Денисова

Достоверной информации о количестве жертв и выживших пока нет. Сергей Гайдай подчеркнул, что данный эвакуационный транспорт, автобусы с надписью "Школьный", регулярно ездил в Попасную с единственной целью - доставить гуманитарную помощь и забрать людей в безопасное место.

В Попасной ситуация сверхтрудная, уличные бои продолжаются, в укрытиях еще находится много мирных людей.

Бережи Боже життя Украънських воїнів....А фашизм в росії треба знищити силами всіх держав.Їхня рішучість народжується дуже повільно...
30.04.2022 14:04 Ответить
Проф. Преображенский

@prof_preobr

https://twitter.com/prof_preobr/status/1520314471587237888 2 ч

Губернатор Брянской области Богомаз написал, что над регионом был замечен украинский военный самолёт.
Богомаза надо посадить за дискредитацию Вооружённых Сил РФ! Любой, кто ежедневно слушает Конашенкова, знает, что все самолёты ВВС Украины уже уничтожены по три раза каждый.
30.04.2022 14:02 Ответить
Ніхто,просто блогери пишуть інколи на емоціях від побаченого. Піхота без артпідтримки наприклад, близький бій,без снарядів.....це хвилинне занепокоєння, бо снаряди поступлять,арта запрацює,поповнення підійте. Читаю багато і не розумію, чого деякі пишуть про велику оркоармію, коли українська більша. Тримайтесь і бережіть себе
30.04.2022 14:19 Ответить
Багато це мільйон?
30.04.2022 14:05 Ответить
Что 7-8? Человек, тысяч человек? Просто сейчас пошла волна вбросов цапни, в стиле 14-го. Ой бригада N в окружении, приказа на отход нет, через час будет тысяча погибших.
30.04.2022 15:14 Ответить
правда, может на втором кладбище за городом еще хоронят, я там давно не был, тогда другая цифра будет.
30.04.2022 14:26 Ответить
А почему мой пост удалили ? Администратор, может объясните, что я такого написал ? Если на вашем сайте удаляют посты в поддержку Украины, то значит, никакой это не проукраинский сайт ??
30.04.2022 18:57 Ответить
Не 1200 конечно. Но раз в 4-5 меньше, чем кацапни.
30.04.2022 15:12 Ответить
Ну, наверное. Еще ж есть тероборона, добровольцы. Там тоже много парней полегло, к сожалению.
30.04.2022 19:04 Ответить
Войны без потерь не бывает. Наши погибают обороняясь а вот за что дохнут рашисты и дамбаситы пачками? Если не защищать свою страну и свои дома то жертв будет миллионы. Мариуполь и Буча вам в пример. И ето заметте всего за несколько недель окупации. Представте себе сколько рашисты убьют за год или не дай бог за десять лет если мы не освободим нашу землю. Есть доказанный факт, если не хочешь воевать за свой народ в своей армиии, будешь воевать за чужой во вражеской армии только уже в качестве пушечного мяса. Даунбаситы и крысчаны вам в пример.
30.04.2022 14:51 Ответить
А можно ссылочку на первоисточник кто подтвердил?
30.04.2022 14:06 Ответить
Ніхто,просто блогери пишуть інколи на емоціях від побаченого. Піхота без артпідтримки наприклад, близький бій,без снарядів.....це хвилинне занепокоєння, бо снаряди поступлять,арта запрацює,поповнення підійте. Читаю багато і не розумію, чого деякі пишуть про велику оркоармію, коли українська більша. Тримайтесь і бережіть себе
30.04.2022 14:19 Ответить
 
 