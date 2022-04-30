В Запорожской области российские оккупанты похитили уже более 200 человек, из них 88 продолжают находиться в заложниках, - ОВА

За время военной агрессии со стороны Российской Федерации зафиксировано 213 похищений гражданских лиц в Запорожской области.

Об этом в Телеграм-канале сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшую неделю на горячую линию по направлению работы рабочей группы обратилось 56 человек. За время военной агрессии со стороны российской федерации, по состоянию на вечер 28 апреля, комиссией ОВА зафиксировано 213 похищений гражданских лиц. Из них еще 88 продолжают находиться в заложниках.

За неделю было освобождено 20 гражданских лиц. Всего из плена вернулось 125 человек, 9 из которых освобождены в результате обмена", - говорится в сообщении.