РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5592 посетителя онлайн
Новости Война
1 206 1

В Запорожской области российские оккупанты похитили уже более 200 человек, из них 88 продолжают находиться в заложниках, - ОВА

рф

За время военной агрессии со стороны Российской Федерации зафиксировано 213 похищений гражданских лиц в Запорожской области.

Об этом в Телеграм-канале сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшую неделю на горячую линию по направлению работы рабочей группы обратилось 56 человек. За время военной агрессии со стороны российской федерации, по состоянию на вечер 28 апреля, комиссией ОВА зафиксировано 213 похищений гражданских лиц. Из них еще 88 продолжают находиться в заложниках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты в Мелитополе перешли уже к массовым похищениям людей, передвигаться в городе опасно, - мэр Федоров

За неделю было освобождено 20 гражданских лиц. Всего из плена вернулось 125 человек, 9 из которых освобождены в результате обмена", - говорится в сообщении.

армия РФ (20374) похищение (1699) Запорожская область (3447) военные преступления (1499)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"було звільнено "
И шо это значит,отдали за гражданских
солдат *********?
показать весь комментарий
30.04.2022 15:11 Ответить
 
 