Войска РФ открыли плотный огонь по Камышевахе на Луганщине, разрушены школа и многоквартирный дом, - ОВА

луганщина

Войска РФ добивают Камышеваху в Луганской области - разрушены школа и многоквартирный дом.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

По его словам, россияне открыли плотный огонь по Камышевахе в Попаснянской общине днем 30 апреля.

"Один из снарядов попал в школу. Разрушено здание сельсовета. Также зафиксировано попадание в двухэтажный дом, откуда еще не эвакуировались двое жителей. Информацию о жертвах уточняем. Всего в населенном пункте осталось около 100 человек", - добавил Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расстрелянные россиянами автобусы в Попасной: в одном найденном – пусто и следы крови, другой найти не удалось, – Гайдай

армия РФ (20374) обстрел (29135) Гайдай ЛОГА (724) Луганская область (6543)
Комментировать
відмахаємося від кацапні, ще і яйця їм повидриваємо....
і воронеш забалакає на мові....
дайте більше бурятов - (зразу в ноль мразоту вузькоглазу) і чеченов більше - хлопці сумують без работи.....
30.04.2022 14:44 Ответить
 
 