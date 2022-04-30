Войска РФ открыли плотный огонь по Камышевахе на Луганщине, разрушены школа и многоквартирный дом, - ОВА

Войска РФ добивают Камышеваху в Луганской области - разрушены школа и многоквартирный дом.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

По его словам, россияне открыли плотный огонь по Камышевахе в Попаснянской общине днем 30 апреля.

"Один из снарядов попал в школу. Разрушено здание сельсовета. Также зафиксировано попадание в двухэтажный дом, откуда еще не эвакуировались двое жителей. Информацию о жертвах уточняем. Всего в населенном пункте осталось около 100 человек", - добавил Гайдай.

