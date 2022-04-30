НАТО ожидает новых провокаций на территории Молдовы, но не видит военных угроз для нее, - замгенсека Джоане

НАТО ожидает дальнейших провокаций в непризнанном Приднестровье и считает, что их цель – создать проблемы для Украины, а военной угрозы для самой Молдовы пока нет.

Об этом в интервью румынскому Digi24 сказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы не видим в настоящее время военных рисков для Молдовы или Грузии - еще одной страны под интенсивным давлением РФ. Однако мы ожидаем провокаций, операций под чужим флагом с целью не так создать проблемы для Молдовы, как для украинских сил на западе страны и в Одесской области", - сказал Мирча Джоанне.

Читайте также: В ОБСЕ призвали продолжить переговоры по Приднестровью

В то же время, добавил он, возможны попытки дестабилизации Молдовы.

Напомним, на прошлой неделе в Приднестровье произошла серия терактов. Вскоре перед тем представитель армии РФ заявил о планах через юг Украины выйти в непризнанный регион, потому что там "дискриминируют русскоязычное население".