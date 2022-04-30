НАТО ожидает новых провокаций на территории Молдовы, но не видит военных угроз для нее, - замгенсека Джоане
НАТО ожидает дальнейших провокаций в непризнанном Приднестровье и считает, что их цель – создать проблемы для Украины, а военной угрозы для самой Молдовы пока нет.
Об этом в интервью румынскому Digi24 сказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Мы не видим в настоящее время военных рисков для Молдовы или Грузии - еще одной страны под интенсивным давлением РФ. Однако мы ожидаем провокаций, операций под чужим флагом с целью не так создать проблемы для Молдовы, как для украинских сил на западе страны и в Одесской области", - сказал Мирча Джоанне.
В то же время, добавил он, возможны попытки дестабилизации Молдовы.
Напомним, на прошлой неделе в Приднестровье произошла серия терактов. Вскоре перед тем представитель армии РФ заявил о планах через юг Украины выйти в непризнанный регион, потому что там "дискриминируют русскоязычное население".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо тікаєш від війни, вона тебе обов'язково дожине!!!
у очень не плохо
руссня далеко не прошла
спалили 20 танков за короткий срок и они успокоились
так что сидеть дома никто не будет
не сомневайся
Военно-воздушные силы Румынии в среду, 2 марта 2022 года, пережили один из самых трудных дней. Сначала они потеряли самолет, а впоследствии и вертолет, в котором погибли 5 военнослужащих.
Самолет МиГ-21 выполнял задачи по воздушному патрулированию над Добруджей. Это район на северо-востоке страны на побережье Черного моря почти на границе с Украиной.
С авиабазы он вылетел в 19:50. В 20:03 у самолета была потеряна связь с диспетчерской башней, после чего он исчез с радаров.
На его поиск сразу был отправлен вертолет IAR-330 Puma. Он вылетел с аэродрома около 20:21, а связь с ним пропала в 20:44. Впоследствии оказалось, что вертолет разбился в 11 километрах от аэродрома.
Румынское издание https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/mapn-un-avion-mig-21-a-disparut-de-pe-radar-dupa-ce-a-decolat-de-la-mihail-kogalniceanu-intr-o-misiune-de-patrulare-1857849 Digi 24 со ссылкой на министра обороны Василия Динка сообщает, что все пять членов экипажа погибли.
Министр обороны Румынии Василе Дынку подтвердилhttps://www.facebook.com/vasilesebastiandincu/posts/374009587871466 , что все, кто находился на борту вертолета, погибли. Сначала речь шла о пяти военнослужащих. Однако впоследствии стало известно, что погибших - семеро. Еще двое - это спасатели ВМС Румынии
Судьба самолета МиГ-21 и его пилота до сих пор остается неизвестной.
Следует отметить, что Румыния является страной НАТО. А в Черном море вблизи Одессы сейчас находятся российские военные корабли.
там во первых НАТО
во вторых достаточно подготовленная и хорошо оснащённая армия
и если почитать немного истории - румыны веками могли воевать и сохранять свои земли!!
румыны воевали с тремя самыми крупными империями - Османской, Австро-Венгрией, Российской - и всегда сохраняла большой боевой дух и смогли защитить свои земли!!!
сегодня тем более!!!
Там одной бригады Одесской ТрО хватит. Лишь бы Санду запросила помощь у нас.
----
выходит что украинская власть поддерживает сепаратисткий и прокремлевский режим в Приднестровье
значит кацапские военнослужащие попадают на территорию Приднестровья через Украину?
- Це приблизно так, як констатувати, що, мовляв, заспокойтеся, гвалтівник поки гвалтує сусідів, а тому йому трохи не до вас. Так, він захопив вашу квартиру і живе там разом з вами, але ви поки що не хвилюйтеся - наразі йому є кого гвалтувати окрім вас - дихайте "рівно".
не выйдет
***** привет передавай, скоро будет висеть