РУС
НАТО ожидает новых провокаций на территории Молдовы, но не видит военных угроз для нее, - замгенсека Джоане

НАТО ожидает дальнейших провокаций в непризнанном Приднестровье и считает, что их цель – создать проблемы для Украины, а военной угрозы для самой Молдовы пока нет.

Об этом в интервью румынскому Digi24 сказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане

"Мы не видим в настоящее время военных рисков для Молдовы или Грузии - еще одной страны под интенсивным давлением РФ. Однако мы ожидаем провокаций, операций под чужим флагом с целью не так создать проблемы для Молдовы, как для украинских сил на западе страны и в Одесской области", - сказал Мирча Джоанне.

В ОБСЕ призвали продолжить переговоры по Приднестровью

В то же время, добавил он, возможны попытки дестабилизации Молдовы.

Напомним, на прошлой неделе в Приднестровье произошла серия терактов. Вскоре перед тем представитель армии РФ заявил о планах через юг Украины выйти в непризнанный регион, потому что там "дискриминируют русскоязычное население".

+2
Напомним.

Военно-воздушные силы Румынии в среду, 2 марта 2022 года, пережили один из самых трудных дней. Сначала они потеряли самолет, а впоследствии и вертолет, в котором погибли 5 военнослужащих.

Самолет МиГ-21 выполнял задачи по воздушному патрулированию над Добруджей. Это район на северо-востоке страны на побережье Черного моря почти на границе с Украиной.

С авиабазы ​​он вылетел в 19:50. В 20:03 у самолета была потеряна связь с диспетчерской башней, после чего он исчез с радаров.

На его поиск сразу был отправлен вертолет IAR-330 Puma. Он вылетел с аэродрома около 20:21, а связь с ним пропала в 20:44. Впоследствии оказалось, что вертолет разбился в 11 километрах от аэродрома.

Румынское издание https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/mapn-un-avion-mig-21-a-disparut-de-pe-radar-dupa-ce-a-decolat-de-la-mihail-kogalniceanu-intr-o-misiune-de-patrulare-1857849 Digi 24 со ссылкой на министра обороны Василия Динка сообщает, что все пять членов экипажа погибли.

Министр обороны Румынии Василе Дынку подтвердилhttps://www.facebook.com/vasilesebastiandincu/posts/374009587871466 , что все, кто находился на борту вертолета, погибли. Сначала речь шла о пяти военнослужащих. Однако впоследствии стало известно, что погибших - семеро. Еще двое - это спасатели ВМС Румынии

Судьба самолета МиГ-21 и его пилота до сих пор остается неизвестной.

Следует отметить, что Румыния является страной НАТО. А в Черном море вблизи Одессы сейчас находятся российские военные корабли.
30.04.2022 14:57 Ответить
+2
Тобто, коли російський десант, не дай Боже, висадиться в Молдові - тоді вони побачать? Чи загрози немає, бо рос "кроти" вже там всюди сидять? А як щодо загрози Україні - з цим все нормально? Це вважається прийнятним? А в нас тут, між іншим, люди тисячами гинуть. Один Маріуполь чого вартий. Репресії в Херсоні проти українців - то вже на потоці. І на фоні цього вони очікують військових провокацій з боку "ПМР" і вважають, що "все нормально"?

- Це приблизно так, як констатувати, що, мовляв, заспокойтеся, гвалтівник поки гвалтує сусідів, а тому йому трохи не до вас. Так, він захопив вашу квартиру і живе там разом з вами, але ви поки що не хвилюйтеся - наразі йому є кого гвалтувати окрім вас - дихайте "рівно".
30.04.2022 15:29 Ответить
+1
Молдова! На що ви розраховуєте? Що вас не торкнеться ця війна? ОБСЄ вам допоможе? Чи ООН?

Якщо тікаєш від війни, вона тебе обов'язково дожине!!!
30.04.2022 14:53 Ответить
Молдова! На що ви розраховуєте? Що вас не торкнеться ця війна? ОБСЄ вам допоможе? Чи ООН?

Якщо тікаєш від війни, вона тебе обов'язково дожине!!!
30.04.2022 14:53 Ответить
Могу напомнить что 1992 мы молдаване воевали почти голыми руками с 14-ой армией Лебедя!!
у очень не плохо
руссня далеко не прошла
спалили 20 танков за короткий срок и они успокоились
так что сидеть дома никто не будет
не сомневайся
30.04.2022 21:04 Ответить
А то что будет? Где Молдова там и Румыния. Что НАТО собирается делать?
30.04.2022 14:53 Ответить
Русня на Румынию не сунется!!!
там во первых НАТО
во вторых достаточно подготовленная и хорошо оснащённая армия
и если почитать немного истории - румыны веками могли воевать и сохранять свои земли!!
румыны воевали с тремя самыми крупными империями - Османской, Австро-Венгрией, Российской - и всегда сохраняла большой боевой дух и смогли защитить свои земли!!!
сегодня тем более!!!
30.04.2022 21:11 Ответить
В ОГРВ в Приднестровье только офицеры из рашки. Рядовой и сержантский - местые. У половины - молдовские или украинские паспорта. Им воевать за путлера смысла нет.
Там одной бригады Одесской ТрО хватит. Лишь бы Санду запросила помощь у нас.
30.04.2022 15:26 Ответить
У половины - молдовские или украинские паспорта
----
выходит что украинская власть поддерживает сепаратисткий и прокремлевский режим в Приднестровье
значит кацапские военнослужащие попадают на территорию Приднестровья через Украину?
30.04.2022 16:23 Ответить
Через Молдову у них ротация идёт. Коридор сухопутный нужен для войны с НАТО, потому что в воздушном коридоре их могут сбивать не только украинские ПВО, а и ПВО НАТО. Вот для чего коридор.
30.04.2022 16:29 Ответить
не пытася настроить украинцев против нато
не выйдет
***** привет передавай, скоро будет висеть
30.04.2022 16:26 Ответить
Всё-таки я не согласен с Бутусовым по поводу возможности ударить по Приднестровью и взять обменный фонд, а также склады с оружием. Да, аргументы понятны, но а риски тоже огромные. Молдова должна организовать процесс прилюдно, а Украина в таком случае может поддержать. Но инициатором быть не стоит, иначе всё может перетечь совсем в другое русло.
30.04.2022 15:34 Ответить
заблокировать или разбомбить все взлетно-посадочные полосы Приднестровья. срочно!!! , отрезать возможность высадки рашистов.
30.04.2022 16:20 Ответить
Трындецстровские кацапоиды сразу притихли как только американская БТГ выдвинулась к молдавско-румынской границе
30.04.2022 16:31 Ответить
наші б таємно домовились з молдовою і понабирали б там в полон військових для фонду обміну, а то ті сєпари забагато триндять
30.04.2022 18:37 Ответить
 
 