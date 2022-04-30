ФСБ РФ организовала "съезд" для имитации поддержки крымскими татарами войны против Украины, - Чубаров
В Крыму, 30 апреля 2022 года, под контролем ФСБ РФ местные оккупационные власти "созывают" некий "съезд представителей", на котором, из-за отсутствия заметного количества крымскотатарских коллаборантов, обяжут присутствовать студентов Крымского инженерно-педагогического университета, а также работников бюджетных организаций, в том числе учителей школ.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, единственной целью, ради которой ФСБ РФ организует указанный "съезд", является имитация поддержки крымскими татарами "политики путина и специальной военной операции" против Украины.
"Собственно, проводимым сегодня "съездом" спецслужбы РФ в очередной раз, но абсолютно безуспешно, попытаются обмануть мир в том, что, мол, крымские татары демонстрируют лояльность к политике страны-оккупанта и его президенту путину", - замечает Чубаров.
Лидер крымских татар добавляет, что решение о срочном проведении "съезда" было принято крымскими оккупационными властями после недавнего окрика из Кремля, крайне взбешенного эффективной деятельностью Меджлиса крымскотатарского народа, направленной как на укрепление единства украинского общества в условиях полномасштабной российско-украинской войны и мобилизацию международного сообщества в противодействии российской агрессии.
"Как можно судить по информации, поступающей в Меджлис крымскотатарского народа, спецслужбы РФ наметили специальный план дальнейшей дискредитации руководителей и членов Меджлиса крымскотатарского народа, активистов крымскотатарского национального движения, политзаключенных и членов их семей. Реализация этого плана начнется принятием на "съезде" специального заявления его "участников", - пишет Чубаров.
"Однако, очевидно для всех, что завершением российско-украинской войны станет освобождение Крыма от российских захватчиков и восстановление суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими акваториями Черного и Азовского морей. Знают об этой неизбежности и местные коллаборанты, которых их хозяева, русские оккупанты, выгоняют на очередное провокационное сборище. Поэтому, думайте, если еще в состоянии - оставьте шанс украинским судам не применять к вам в обозримом будущем самые строгие статьи Уголовного кодекса Украины", - резюмирует он.
Между тем, путинские СМИ уже пишут, что крымские татары якобы "готовы участвовать в российской спецоперации в Украине как добровольцы". Также крымские татары "поддерживают курс Путина и готовы защищать суверенитет России вместе со всем многонациональным народом".
Та воно може дурить тільки тупих кацапів, які самі бажають бути обдуреними.
Слазь!
Недолго уродам осталось в Крыму.