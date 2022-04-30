РУС
ФСБ РФ организовала "съезд" для имитации поддержки крымскими татарами войны против Украины, - Чубаров

меджлис

В Крыму, 30 апреля 2022 года, под контролем ФСБ РФ местные оккупационные власти "созывают" некий "съезд представителей", на котором, из-за отсутствия заметного количества крымскотатарских коллаборантов, обяжут присутствовать студентов Крымского инженерно-педагогического университета, а также работников бюджетных организаций, в том числе учителей школ.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, единственной целью, ради которой ФСБ РФ организует указанный "съезд", является имитация поддержки крымскими татарами "политики путина и специальной военной операции" против Украины.

"Собственно, проводимым сегодня "съездом" спецслужбы РФ в очередной раз, но абсолютно безуспешно, попытаются обмануть мир в том, что, мол, крымские татары демонстрируют лояльность к политике страны-оккупанта и его президенту путину", - замечает Чубаров.

Лидер крымских татар добавляет, что решение о срочном проведении "съезда" было принято крымскими оккупационными властями после недавнего окрика из Кремля, крайне взбешенного эффективной деятельностью Меджлиса крымскотатарского народа, направленной как на укрепление единства украинского общества в условиях полномасштабной российско-украинской войны и мобилизацию международного сообщества в противодействии российской агрессии.

"Как можно судить по информации, поступающей в Меджлис крымскотатарского народа, спецслужбы РФ наметили специальный план дальнейшей дискредитации руководителей и членов Меджлиса крымскотатарского народа, активистов крымскотатарского национального движения, политзаключенных и членов их семей. Реализация этого плана начнется принятием на "съезде" специального заявления его "участников", - пишет Чубаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крымчанам массово предлагают заключать краткосрочные контракты с Минобороны РФ, - Чубаров

"Однако, очевидно для всех, что завершением российско-украинской войны станет освобождение Крыма от российских захватчиков и восстановление суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими акваториями Черного и Азовского морей. Знают об этой неизбежности и местные коллаборанты, которых их хозяева, русские оккупанты, выгоняют на очередное провокационное сборище. Поэтому, думайте, если еще в состоянии - оставьте шанс украинским судам не применять к вам в обозримом будущем самые строгие статьи Уголовного кодекса Украины", - резюмирует он.

Между тем, путинские СМИ уже пишут, что крымские татары якобы "готовы участвовать в российской спецоперации в Украине как добровольцы". Также крымские татары "поддерживают курс Путина и готовы защищать суверенитет России вместе со всем многонациональным народом".

Автор: 

Меджлис (811) россия (96953) съезд (367) татары (656) Чубаров Рефат (943) поддержка (711) крымские татары (2718)
Топ комментарии
+4
Вообще то Татары могли бы и подсуетиться , и начать партизанскую войну , или ждут кто победит . В белорусии пускают под откос поезда , а Татары , что делают в Крыму , чтобы ускорить победу . Я помню , когда в Крыму была Украинская власть , они все были очень борзые , а сейчас где ваша национальная идея .
показать весь комментарий
30.04.2022 15:13 Ответить
+4
Так и Белорусы воюют , есть батальон , но и в Белоруссии не спокойно и прикиньте , у них тоже НКВД , и людей катують
показать весь комментарий
30.04.2022 15:32 Ответить
+2
спалили б машини тих фсб
показать весь комментарий
30.04.2022 14:53 Ответить
спалили б машини тих фсб
показать весь комментарий
30.04.2022 14:53 Ответить
***** ще думає когось обдурити?
Та воно може дурить тільки тупих кацапів, які самі бажають бути обдуреними.

показать весь комментарий
30.04.2022 14:58 Ответить
Коли небуло інтернету, нквд дуже просто дурило всесвіт але ж зарпз ви можете дурити тільки своїх тупих істот
показать весь комментарий
30.04.2022 15:03 Ответить
Вообще то Татары могли бы и подсуетиться , и начать партизанскую войну , или ждут кто победит . В белорусии пускают под откос поезда , а Татары , что делают в Крыму , чтобы ускорить победу . Я помню , когда в Крыму была Украинская власть , они все были очень борзые , а сейчас где ваша национальная идея .
показать весь комментарий
30.04.2022 15:13 Ответить
Якщо ти не знав вони навіть воюють , а в криму нквд всіх заздалегіть затримало
показать весь комментарий
30.04.2022 15:20 Ответить
Не мели всякую хрень, заперебриковый наш. При Украине нормально жили татары в Крыму и "борзыми" как ты тут выразился не были. И первые кто пострадал при окупации Крыма были именно татары!
показать весь комментарий
30.04.2022 15:38 Ответить
Дурниці чи ні- але більшість кримських татар на стороні рашистів! Або нейтрально !- Правда вона така!
показать весь комментарий
30.04.2022 15:51 Ответить
Эй, кто тут временные?
Слазь!

Недолго уродам осталось в Крыму.
показать весь комментарий
30.04.2022 15:15 Ответить
Так и Белорусы воюют , есть батальон , но и в Белоруссии не спокойно и прикиньте , у них тоже НКВД , и людей катують
показать весь комментарий
30.04.2022 15:32 Ответить
 
 