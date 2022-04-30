РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8129 посетителей онлайн
Новости Война
2 152 7

С территории России обстрелян район пункта пропуска "Сеньковка" в Черниговской области. Выпущено около 40 выстрелов из 120-мм миномета, - Госпогранслужба

обстріл

Небо над Черниговщиной снова пронизывают вражеские мины и дроны. Сегодня после обеда пограничники зафиксировали обстрел с территории России в районе украинского пункта пропуска "Сеньковка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, враг произвел около 40 выстрелов из миномета 120-мм калибра.

"Пограничные наряды при указанном обстреле не пострадали", - говорится в сообщении.

Также в небе над украинской территорией сегодня зафиксированы полеты дронов. Враг вел воздушную разведку пограничной инфраструктуры на участке ответственности отделов пограничной службы "Горск" и "Добрянка".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Победа будет за Украиной", - пограничники - защитники Мариуполя записали обращение по случаю Дня Пограничника. ВИДЕО

армия РФ (20375) Госпогранслужба (6777) обстрел (29146) пограничники (1593) Черниговщина (1486)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как сделать принцип --- автору за произведение
Тоесть ----- полную ответу
показать весь комментарий
30.04.2022 15:39 Ответить
Ну а ми що?
показать весь комментарий
30.04.2022 15:40 Ответить
А можно а ответ в точку , откуда стеляют, в ответ бить ? Как бы кровь за кровь ?
показать весь комментарий
30.04.2022 15:44 Ответить
Низзя. Бо мутин нападэ.
показать весь комментарий
30.04.2022 15:49 Ответить
А ми що??!!
Будемо далі грати у потерпілих?
Фіксуємо...
Давайте ще викажемо глибо-о-о-оку стурбованість.
А у відповідь нічого? Бо кацапи розуміють тільки так.
показать весь комментарий
30.04.2022 16:08 Ответить
Конечно ничего в ответ! Если стрелять в ответ, то они испугаются и больше стрелять не будут.
показать весь комментарий
30.04.2022 16:21 Ответить
якщо ЗСУ не відповідатимуть вогнем, то прикордоння України стане виженою землею
показать весь комментарий
30.04.2022 17:04 Ответить
 
 