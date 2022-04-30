С территории России обстрелян район пункта пропуска "Сеньковка" в Черниговской области. Выпущено около 40 выстрелов из 120-мм миномета, - Госпогранслужба

Небо над Черниговщиной снова пронизывают вражеские мины и дроны. Сегодня после обеда пограничники зафиксировали обстрел с территории России в районе украинского пункта пропуска "Сеньковка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, враг произвел около 40 выстрелов из миномета 120-мм калибра.

"Пограничные наряды при указанном обстреле не пострадали", - говорится в сообщении.

Также в небе над украинской территорией сегодня зафиксированы полеты дронов. Враг вел воздушную разведку пограничной инфраструктуры на участке ответственности отделов пограничной службы "Горск" и "Добрянка".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Победа будет за Украиной", - пограничники - защитники Мариуполя записали обращение по случаю Дня Пограничника. ВИДЕО