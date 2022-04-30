С территории России обстрелян район пункта пропуска "Сеньковка" в Черниговской области. Выпущено около 40 выстрелов из 120-мм миномета, - Госпогранслужба
Небо над Черниговщиной снова пронизывают вражеские мины и дроны. Сегодня после обеда пограничники зафиксировали обстрел с территории России в районе украинского пункта пропуска "Сеньковка".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как отмечается, враг произвел около 40 выстрелов из миномета 120-мм калибра.
"Пограничные наряды при указанном обстреле не пострадали", - говорится в сообщении.
Также в небе над украинской территорией сегодня зафиксированы полеты дронов. Враг вел воздушную разведку пограничной инфраструктуры на участке ответственности отделов пограничной службы "Горск" и "Добрянка".
Тоесть ----- полную ответу
Будемо далі грати у потерпілих?
Фіксуємо...
Давайте ще викажемо глибо-о-о-оку стурбованість.
А у відповідь нічого? Бо кацапи розуміють тільки так.