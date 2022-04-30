РУС
15 013 58

Грибаускайте о наивности Запада: В РФ Путина не свергнут. Россиянам хватит картофеля, огурцов и еще кое-чего

грібаускайте

Надежды, что население РФ, которому из-за границы пытаются рассказывать правду о путинском режиме, восстанет и свергнет диктатора, это пример иллюзий и наивности западных политиков.

Об этом заявила екс-президент Литвы Даля Грибаускайте, отвечая на вопрос журналиста, что Запад должен делать, чтобы свергнуть Владимира Путина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Она начала с того, что такой вопрос ее "возмущает".

"Это демонстрация западной наивности. Мы сталкиваемся с совершенно иной цивилизацией. <...> Никогда при наличии такой пропаганды, такой тоталитарной системы, такого преследования, люди из страха не выйдут на улицы его свергать", – сказала она.

Девятый президент Литвы подчеркнула, что Западу пора прекращать питать иллюзии, будто они могут как-то влиять на мнение российского народа, как-то "пропихивать информацию через этот барьер".

Читайте также: "Если мы не остановим Путина в Украине, нам все равно придется вести войну" – Грибаускайте

"Неважно, какую [информацию], – ей никто не будет верить. Питать иллюзии, будто мы можем как-то влиять, а люди на улицах свергнут Путина... Этого в истории никогда не было и не будет", – заявила Грибаускайте.

Она убеждена, что санкции не заставят россиян передумать; более того, считает Грибаускайте, они объединят людей РФ против Запада.

"Поверьте, я ужинала с представителями Запада и в шутку сказала: им [россиянам] для выживания хватит картошки, огурцов и еще кое-чего. Мы, избалованные представители Запада, думаем, что им не хватит каких-то там западных шампуней или еще чего-то. Так этого не будет. Они выживут и выстоят перед любыми нашими санкциями", – подытожила она.

Автор: 

путин владимир (32068) россия (96953) санкции (11771) Грибаускайте Даля (204)
Топ комментарии
+33
Самая умная баба-президент! Наш верный друг. Очень правильно размышляет, рашистов только могила исправит...
30.04.2022 15:53 Ответить
+33
Вона чудова розумна жінка , не "баба" ...
30.04.2022 16:08 Ответить
+28
Пока дохнуть с голоду не начнут ничего им не поможет.
30.04.2022 15:53 Ответить
Ну тут не совсем так ,пожрать хорошо кацапы любят ,вспомним как развалился СССР ,нынешний ******** ждёт то-же самое ...
30.04.2022 15:50 Ответить
Табак и водка если есть, то кацапы в стойле❗Если нет курить и водки тогда начинают психовать и им пох будет, что рассказывает соловьев❗
30.04.2022 16:05 Ответить
Да 2 Миллиарда банок американской тушёнки им понравились.
В то время как в городах как Архангельск с голоду дохли.
30.04.2022 16:14 Ответить
Пока дохнуть с голоду не начнут ничего им не поможет.
30.04.2022 15:53 Ответить
не здохнуть, у кацапів предками були коні Преживальського - будуть суху траву з під снігу жувати і славити буйло
30.04.2022 16:42 Ответить
Частично не соглашусь. Само собой санкции никак не ударят по жителям какого-нибудь Мухосранска: как жили в дерьме, так и будут жить. А вот на жизнь в Москве эти санкции как раз повлиять могут. А вся это псевдоэлита живет именно там. И для жены какого-нибудь генерала может иметь огромное значение разница между отдыхом в Геленджике и на Кипре. Так что давить парашу санкциями очень нужно.
30.04.2022 19:35 Ответить
Самая умная баба-президент! Наш верный друг. Очень правильно размышляет, рашистов только могила исправит...
30.04.2022 15:53 Ответить
Вона чудова розумна жінка , не "баба" ...
30.04.2022 16:08 Ответить
баба...якось не співзвучно з Вашими словами подяки і захоплення цією дійсно видатною і гарною і розумною (ну от буває так!!) Жінкою, політиком, Президентом...
30.04.2022 16:31 Ответить
Согласен, жаль, что исправить нельзя...
30.04.2022 20:39 Ответить
Вона не зовсім права. Якщо вже у них не буде огірків, хліба, картоплі і горілки, тоді вони точно повстануть. Треба до такого ступеню придушити, щоб не було навіть того, про що вона сказала.
30.04.2022 15:55 Ответить
Саме так. Горілка на першому місті. Якщо горілка подорожчає або зникне, тоді повстануть.
30.04.2022 15:59 Ответить
Головне для них це тєлік і горілка. Не буде цього - кацапстану піз ...ць
30.04.2022 15:58 Ответить
Не совсем согласен. Если кацапоиды начнут замечать что они живут хуже монголов а Запад вместо того чтобы ихнего сцаря принимать на разные мероприятия и просить на переговоры, будет мокать его в говно и сравнивать с Ыном или Каддафи то все же есть немалые шансы что ***** скинут. Особенно его приближенные которые вчера были миллиардерами а завтра станут подсосами в закрытом постсоветском пространстве.
30.04.2022 15:58 Ответить
ха ха ха .... С.Корее пох как живут в США и Ю. .Корее , и живут , так и раша жить будет
30.04.2022 16:11 Ответить
Все таки есть разница между Сев Кореей и территорией севернее Кореи. Первая герметично закрыта уже лет 70 и ее населению можно втюхивать любой бред, даже очередную победу в войне над США и на чемпионате мира по футболу. Население второй все таки не настолько еще отбито мозгами, и кое что знает об окружающем ее мире. Так что надежда, пусть и призрачная но все еще есть.
30.04.2022 16:26 Ответить
Знает она этих тварей хорошо
30.04.2022 15:59 Ответить
и настойки боярышника...
30.04.2022 15:59 Ответить
Іншими словами: самі холопи переворот на касапії не влаштують. Холопи можуть влаштувати переворот лише під керівництвом касапської еліти. А для усвідомлення елітою необхідності цього перевороту ще потрібен час...
30.04.2022 16:00 Ответить
Наївність західних політиків непогано оплачується
30.04.2022 16:00 Ответить
Правильно говорит. Жила в совке, знает о чём говорит.
30.04.2022 16:01 Ответить
На олигархов больше надежды, чем на ваньков водочных.
30.04.2022 16:02 Ответить
если до сих пор не подали голос, а только тикают оттуда или вякают из безопасных мест, то я бы сказал, надежды мало
30.04.2022 16:27 Ответить
єдиний політик Європи який точно знає, і говорить відверто про русню. Даля дякуємо, завітайте до нас в ВР спікером хоча б
30.04.2022 16:01 Ответить
Литва была в составе СССР после войны и что то я не припомню никаких выступлений литовского народа и попыток сбросить Сталина, Брежнева или Хрущева.
30.04.2022 16:07 Ответить
Потому что историю СССР писали кому надо.
30.04.2022 16:17 Ответить
литовские диссиденты и в ссср были
30.04.2022 16:22 Ответить
Тон Тон если у Вас с памятю проблемы или тупо перед тем как написать в интернете поискать о чём будите писать ,то не значить что в Литве не было никаких выступлений против советской власти.
30.04.2022 18:54 Ответить
В военке я учился в Вильнюсе 80- х, был там тайный фронт против москалей, на себе почувствовал, но и тогда и сейчас без обиды, разный менталитет и разные там люди были, по тем временам я был доволен атмосферой в « республике» , хотя и чувствовалось что то...
30.04.2022 19:32 Ответить
Грибаускайте дело говорит, надо ****** по бункеру сразу
30.04.2022 16:08 Ответить
Мета санкцій не зміна Ху.й.ла шляхом перевороту, мета якраз така, щоб рабсіяни думали перш за все, де взяти елементарної їжі, а не нападати на сусідів, а також максимальне ослаблення економіки і особливо ВПК. Іншими словами, щоб не розроблялися нові види озброєнь, не вироблялися ракети, літаки, танки в промислових масштабах, а кацапи щоб думали про картоплю, а не про велич.
30.04.2022 16:08 Ответить
Они не смогут ничего сделать. Это все равно как люди в Мариуполе или Херсоне восстанут и выгонят оккупантов. Такого не будет. Как нельзя изменить власть в тюрьме или в концлагере.
30.04.2022 16:11 Ответить
Именно. Цель санкций - прост. Изоляция. Вот и всё. Те кто верит в сбросить диктатора пусть верят, но такие вещи происходят по внутренним, а не внешним причинам. Внешние здесь могут послужить только катализатором уже имеющихся процессов.
30.04.2022 16:20 Ответить
Понимание, которым оперирует Даля, может быть только у свободных людей рожденных ссср.
30.04.2022 16:13 Ответить
Телек еще, пока не вырубят зомби вещание, рабсияне будут за путина, несмотря на объективную реальность. Посмотрите на северную Корею. Как думаете, скоро они скинут своего Ына? Отож.
30.04.2022 16:13 Ответить
«Россия - самая безгосударственная, самая анархическая страна в мире. И русский народ - самый аполитический народ, никогда не умевший устраивать свою землю.» Николай Александрович Бердяев.
30.04.2022 16:13 Ответить
Правильная дама.Нам бы такого президента. А у нас
30.04.2022 16:17 Ответить
умная женщина!кацапов остановит только пуля!
30.04.2022 16:20 Ответить
Наша людина.

і розбирається на відміну від папи римського, що за істота така кацап
30.04.2022 16:24 Ответить
Даля зрит в корень…
30.04.2022 16:27 Ответить
Я вот временами наблюдаю за течением русской мысли в твиттере. Так вот спешу всех разочаровать. Сейчас у них всё больше поднимается дух черной сотни. Борьбы с вредителями, поиск врагов, искоренение враждебных элементов. Если кто-то сбросит Путина, в том числе недовольный ходом войны, то это будут не либералы - это будут люди, типа, Гиркина. Отъявленные радикалы справа. Чем это закончится для России я не знаю - всё зависит от психотипа этих людей, но события будут развиваться так. Или Путин умрет и что-то будет иначе вообще.
30.04.2022 16:29 Ответить
Но эти вещи они как бы никак не прогнозируемы. Это банальная вспышка недовольства и бунт. Это не наш Майдан, который назревает годами чаще всего. Так что предсказать это невозможно. Будет или нет.
30.04.2022 16:30 Ответить
Все це має закінчитися бунтами і громадянською війною всіх проти всіх на території рашки. Тут головне - вчасно їх ізолювати від цивілізованого світу. Так ізолювати, щоб блоха не проскочила.
30.04.2022 18:22 Ответить
Скидывать ***** будут не зомбированные бабки-ватницы сидящие на огурцах и картошке в своих ******. А те кто имел миллиарды и возможность куралесить по миру, кататься на яхтах и заграничных курортах и сорить деньгами. Им очень не понравится пересаживаться с мерседеса на жигули и вместо омаров с дорогим вином в Майами, отдыхать в Сызрани питаясь в советской столовке
30.04.2022 16:31 Ответить
Расклад такой. Сверху Путин. Под ним ФСБ и армия. Пока на войне ФСБ набирает вистов, армия теряет. Хотя посадили парочку ФСБшников, но ФСБ война выгоднее. Они сумели показать свою полезность убив нескольких банкиров или запуская фейки. Армия грандиозно облажалась. С другой стороны ФСБшники хотят жить красиво в Европе. А армия более патриотична. Короче, такой вот буйный коктейль. ФСБшники вполне могут упрочить власть, а потом устранить Путина. Армия может устроить переворот, если решит что её предали.

Чуть ниже находятся олигархи и местные элиты. И первые и вторые лишились денег. Это пока особо не сказывается, но будет вызывать локальные недовольства и появление более активной фронды.

Еще ниже находится уровень народных масс. Стремление к сталинизму и либерализации. Первое течение намного мощнее второго и победит, если борьба выйдет на новый уровень. Как-то так всё выглядит.
30.04.2022 16:38 Ответить
И да. Правило внешней и внутренней войны никто не отменял. Проигрыш во внешней войне приводит к войне внутри. Но эти вещи невозможно планировать никак. Хотя можно и влиять в надежде, что нужный тебе сценарий реализуется. Но это как наш Майдан. Организован он был просто против Януковича, а в итоге олигархи потеряли власть на пять лет.
30.04.2022 16:51 Ответить
"їм [росіянам] для виживання вистачить картоплі, огірків і ще дечого."

Ну я б не був таким категоричним, бо, наприклад, Новочеркаський розстріл 1962 року стався через те, що орки почали кіпішувати через підняття цін на м'ясо.
30.04.2022 16:31 Ответить
хід історії також змінює табакєрка.для її запуску повинні бути санкції.
30.04.2022 16:34 Ответить
Це точно. Виживуть на грибах та корі.
Мокши вже і так навчені добувати брагу з лайна, а це їхній стратегічний продукт.
30.04.2022 16:39 Ответить
Она правильно думает. Сам жил в СССР, пропаганда там была на уровне и позволяла держать простой люд на поводке. Типа у нас всё отлично, мы лучше других стран, наша армия самая сильная и в общем потерпите ещё 20 лет и будем жить в коммунизме. Про то что шло не совсем так, не говорили от слова "совсем". В худшем случае шли тексты типа хлопка с задымлением и всё очень быстро умалчивалось. Кто был любопытнее, получил по рогам от КГБ и дальше имел реальные проблемы на всю оставшихся жизнь. В России не будет иначе. Доступ к западному интернету прикроет, разговоры и чаты будет прослушивать уже на автоматическом режиме, для этого от Китая закупит технологии - и всё будет пучком. Простой смерд как всегда будет жрать тухлые щи с водкой и хвалить царя. А те кто поумнее и не совсем моральные уроды - по возможности тикать в запад. Будет такая себе смесь Сомали с Северной Кореей.
30.04.2022 16:57 Ответить
Це демонстрація західної наївності. Джерело:

Я наивная, я доверчивая, меня легко обмануть (с)

https://www.youtube.com/watch?v=xX4dbODWOPo
30.04.2022 17:10 Ответить
Да вы шо , а как же восстание в Варшаве
30.04.2022 17:28 Ответить
Не путайте свободных людей в временной оккупации с потомственными рабами.
30.04.2022 17:55 Ответить
Русакам жеж гірше, перетворимо їх на гімно. Хоча вони і так гімно, але місця ще повно.
30.04.2022 17:29 Ответить
Так называемая "миролюбивая" нация любит повторять: Будем есть макароны, лишь бы не было войны. И почти все за путина, который ведёт уже 5-ую войну.

Они должны потерять треть населения и половину территории с полным разделом того, что останется от РФ, чтобы в Европе наступил мир.
30.04.2022 19:55 Ответить
Внести в основной закон возможность иностранцу право избирается у нас. И выбрать
Далю---с такой победим! С нашими нет. К сожалению конечно.
01.05.2022 11:09 Ответить
 
 