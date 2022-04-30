Грибаускайте о наивности Запада: В РФ Путина не свергнут. Россиянам хватит картофеля, огурцов и еще кое-чего
Надежды, что население РФ, которому из-за границы пытаются рассказывать правду о путинском режиме, восстанет и свергнет диктатора, это пример иллюзий и наивности западных политиков.
Об этом заявила екс-президент Литвы Даля Грибаускайте, отвечая на вопрос журналиста, что Запад должен делать, чтобы свергнуть Владимира Путина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Она начала с того, что такой вопрос ее "возмущает".
"Это демонстрация западной наивности. Мы сталкиваемся с совершенно иной цивилизацией. <...> Никогда при наличии такой пропаганды, такой тоталитарной системы, такого преследования, люди из страха не выйдут на улицы его свергать", – сказала она.
Девятый президент Литвы подчеркнула, что Западу пора прекращать питать иллюзии, будто они могут как-то влиять на мнение российского народа, как-то "пропихивать информацию через этот барьер".
"Неважно, какую [информацию], – ей никто не будет верить. Питать иллюзии, будто мы можем как-то влиять, а люди на улицах свергнут Путина... Этого в истории никогда не было и не будет", – заявила Грибаускайте.
Она убеждена, что санкции не заставят россиян передумать; более того, считает Грибаускайте, они объединят людей РФ против Запада.
"Поверьте, я ужинала с представителями Запада и в шутку сказала: им [россиянам] для выживания хватит картошки, огурцов и еще кое-чего. Мы, избалованные представители Запада, думаем, что им не хватит каких-то там западных шампуней или еще чего-то. Так этого не будет. Они выживут и выстоят перед любыми нашими санкциями", – подытожила она.
В то время как в городах как Архангельск с голоду дохли.
і розбирається на відміну від папи римського, що за істота така кацап
Чуть ниже находятся олигархи и местные элиты. И первые и вторые лишились денег. Это пока особо не сказывается, но будет вызывать локальные недовольства и появление более активной фронды.
Еще ниже находится уровень народных масс. Стремление к сталинизму и либерализации. Первое течение намного мощнее второго и победит, если борьба выйдет на новый уровень. Как-то так всё выглядит.
Ну я б не був таким категоричним, бо, наприклад, Новочеркаський розстріл 1962 року стався через те, що орки почали кіпішувати через підняття цін на м'ясо.
Мокши вже і так навчені добувати брагу з лайна, а це їхній стратегічний продукт.
Я наивная, я доверчивая, меня легко обмануть (с)
https://www.youtube.com/watch?v=xX4dbODWOPo
Они должны потерять треть населения и половину территории с полным разделом того, что останется от РФ, чтобы в Европе наступил мир.
Далю---с такой победим! С нашими нет. К сожалению конечно.