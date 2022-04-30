РУС
Макрон в разговоре с Зеленским пообещал усилить военную и гуманитарную помощь Украине

макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора в субботу с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал активизировать предоставление военной и гуманитарной помощи Киеву.

Об этом сообщает телеканал BFMTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По данным телеканала, Макрон "пообещал усилить поддержку Украине, передавая вооружение и гуманитарную помощь".

Не сумніваюсь, бо завдяки нам тебе і вибрали.
30.04.2022 16:03 Ответить
Взагалі Макрон не проти, але не поспішає. Його ж не вбивають
30.04.2022 16:04 Ответить
Вот как доест вот эту симпатичную жабку, так и поможет❗
30.04.2022 16:10 Ответить
😆
30.04.2022 16:38 Ответить
у Анжелины Джоли яйца больше чем у макрона
30.04.2022 17:07 Ответить
Який жах!!!
30.04.2022 17:11 Ответить
 
 