Макрон в разговоре с Зеленским пообещал усилить военную и гуманитарную помощь Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора в субботу с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал активизировать предоставление военной и гуманитарной помощи Киеву.
Об этом сообщает телеканал BFMTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По данным телеканала, Макрон "пообещал усилить поддержку Украине, передавая вооружение и гуманитарную помощь".
