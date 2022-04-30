Макрон в разговоре с Зеленским пообещал усилить военную и гуманитарную помощь Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора в субботу с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал активизировать предоставление военной и гуманитарной помощи Киеву.

Об этом сообщает телеканал BFMTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По данным телеканала, Макрон "пообещал усилить поддержку Украине, передавая вооружение и гуманитарную помощь".

Также смотрите: Российские оккупанты установили памятник Ленину в Новой Каховке. ФОТО