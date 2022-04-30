Агрессор готовится к еще большей активизации боевых действий на востоке Украины, - Минобороны

Российские оккупационные войска наращивают интенсивность ведения наступления на востоке Украины и готовятся к еще большей активизации боевых действий.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Российские войска постепенно наращивают интенсивность ведения наступления на востоке Украины одновременно по всем направлениям. И наибольшая его активность сейчас наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Кроме того, отмечены признаки подготовки агрессора к еще большей активизации боевых действий", - сказал он.

По словам спикера Минобороны, об этом свидетельствуют отдельные предварительные действия противника. Например, в Балаклейской центральной районной клинической больнице освобождаются койко-места и оборудован дополнительный полевой госпиталь. В то же время в российском городе Ростов-на-Дону на территории военного клинического госпиталя оккупанты разместили дополнительные холодильные установки для хранения тел погибших военнослужащих.

Мотузяник также отметил, что противник проводит наступательную операцию в восточной операционной зоне.

"Основная цель врага остается неизменной - окружить группировку сил обороны Украины, установить полный контроль над территориями Донецкой, Луганской, а также Херсонской областей, обеспечить устойчивость сухопутного коридора с оккупированной территорией Автономной Республики Крым", - добавил он.