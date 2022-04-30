Агрессор готовится к еще большей активизации боевых действий на востоке Украины, - Минобороны
Российские оккупационные войска наращивают интенсивность ведения наступления на востоке Украины и готовятся к еще большей активизации боевых действий.
Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Российские войска постепенно наращивают интенсивность ведения наступления на востоке Украины одновременно по всем направлениям. И наибольшая его активность сейчас наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Кроме того, отмечены признаки подготовки агрессора к еще большей активизации боевых действий", - сказал он.
По словам спикера Минобороны, об этом свидетельствуют отдельные предварительные действия противника. Например, в Балаклейской центральной районной клинической больнице освобождаются койко-места и оборудован дополнительный полевой госпиталь. В то же время в российском городе Ростов-на-Дону на территории военного клинического госпиталя оккупанты разместили дополнительные холодильные установки для хранения тел погибших военнослужащих.
Мотузяник также отметил, что противник проводит наступательную операцию в восточной операционной зоне.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Запорожской области продолжаются бои на всей линии столкновения, - ОВА
"Основная цель врага остается неизменной - окружить группировку сил обороны Украины, установить полный контроль над территориями Донецкой, Луганской, а также Херсонской областей, обеспечить устойчивость сухопутного коридора с оккупированной территорией Автономной Республики Крым", - добавил он.
як почне працювати лендліз у них почнуться деякі проблеми
то наразі вони намагаються щось відкусити, щоб відрапотрувати до 9 травня
СКАЖІТЬ ХТОСЬ ЦИМ ЙОЛОПАМ, ЩО ПІСЛЯ 9 ТРАВНЯ БУДЕ 10 ТРАВНЯ, 11 ТРАВНЯ І ДАЛІ ЗА КАЛЕНДАРЕМ.
тупо поповнюють перелік тих, що загинув з обох боків.
і все.
Про це https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/305986091714476?__cft__%5b0%5d=AZWi7pKwhQKEcYr66o0pPQ2DrGorPsf403wmChlhiPtw46PExB6v3Il21uKKZ2p2cw3KD2CUNxsbdZL-Sww7wtRAZ-OMQHAMiOZxYhDVWVul-Ax3Pm1p5JNK7gy_uKPtF1eaMKV4NntifwTR5cZbRMRh&__tn__=%2CO%2CP-R інформує Генеральний штаб ЗС України.