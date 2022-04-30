РУС
Агрессор готовится к еще большей активизации боевых действий на востоке Украины, - Минобороны

Российские оккупационные войска наращивают интенсивность ведения наступления на востоке Украины и готовятся к еще большей активизации боевых действий.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Российские войска постепенно наращивают интенсивность ведения наступления на востоке Украины одновременно по всем направлениям. И наибольшая его активность сейчас наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Кроме того, отмечены признаки подготовки агрессора к еще большей активизации боевых действий", - сказал он.

По словам спикера Минобороны, об этом свидетельствуют отдельные предварительные действия противника. Например, в Балаклейской центральной районной клинической больнице освобождаются койко-места и оборудован дополнительный полевой госпиталь. В то же время в российском городе Ростов-на-Дону на территории военного клинического госпиталя оккупанты разместили дополнительные холодильные установки для хранения тел погибших военнослужащих.

Мотузяник также отметил, что противник проводит наступательную операцию в восточной операционной зоне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Запорожской области продолжаются бои на всей линии столкновения, - ОВА

"Основная цель врага остается неизменной -  окружить группировку сил обороны Украины, установить полный контроль над территориями Донецкой, Луганской, а также Херсонской областей, обеспечить устойчивость сухопутного коридора с оккупированной территорией Автономной Республики Крым", - добавил он.

.
30.04.2022 16:20 Ответить
30.04.2022 16:16 Ответить
Ось так виглядає контрбатарейна боротьба у виконанні українських воїнів на Донеччині.
Про це https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/305986091714476?__cft__%5b0%5d=AZWi7pKwhQKEcYr66o0pPQ2DrGorPsf403wmChlhiPtw46PExB6v3Il21uKKZ2p2cw3KD2CUNxsbdZL-Sww7wtRAZ-OMQHAMiOZxYhDVWVul-Ax3Pm1p5JNK7gy_uKPtF1eaMKV4NntifwTR5cZbRMRh&__tn__=%2CO%2CP-R інформує Генеральний штаб ЗС України.

30.04.2022 16:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=7_eDv9C0UO8 "Далі Буде" (продолжение следует) - топ підбірка мочилова рашистів і їх техніки
30.04.2022 16:15 Ответить
30.04.2022 16:16 Ответить
Украинцы разочаровали рашистского пропагандона Коца:
30.04.2022 16:17 Ответить
Дебил ***
30.04.2022 16:20 Ответить
алескандр поц )))
30.04.2022 16:22 Ответить
Потерпи родной ,от возьмём моЦкву и скинем хунту .
30.04.2022 17:03 Ответить
Ростов-на-Дону на території військового клінічного госпіталю окупанти розташували додаткові холодильні установки для зберігання тіл загиблих військовослужбовців.
30.04.2022 17:18 Ответить
так уже создали второй фронт, вон "благодатный огонь" сходит на Белгород. Курск. Брянск. Москву. Тулу и другие города
30.04.2022 18:52 Ответить
Долгий захват и скоро быстрая потеря этих территорий❗💥 С новым оружием наши их нагнут как щенков👍
30.04.2022 16:18 Ответить
ну то ясно
як почне працювати лендліз у них почнуться деякі проблеми
то наразі вони намагаються щось відкусити, щоб відрапотрувати до 9 травня

СКАЖІТЬ ХТОСЬ ЦИМ ЙОЛОПАМ, ЩО ПІСЛЯ 9 ТРАВНЯ БУДЕ 10 ТРАВНЯ, 11 ТРАВНЯ І ДАЛІ ЗА КАЛЕНДАРЕМ.

тупо поповнюють перелік тих, що загинув з обох боків.
і все.
30.04.2022 16:18 Ответить
.
30.04.2022 16:20 Ответить
У нас Міноборони хто ? Пропагандист чи Міноборони ?
30.04.2022 16:25 Ответить
То, что они устанавливают дополнительные койки в госпитале и холодильники для трупов, то это они готовятся к большому разгрому.
30.04.2022 16:28 Ответить
Цей мотузяник завжди якийсь переляканий!
30.04.2022 16:34 Ответить
То правда.Є такі ньюсмейкери з вічно кислими фізіями,яких і слухати не хочеться.
показать весь комментарий
30.04.2022 16:55 Ответить
читал что поработали американские 155-мм гаубицы M777...
30.04.2022 18:14 Ответить
в каком смысле? не прогнутся под "вежливых" или "вежливые" без боя займут полуостров ?
30.04.2022 18:54 Ответить
не паникуем, все по плану , расхерачили паРашников - подошли , начались прилеты - отошли , перемалываем через мелкую мясорубку русню, накапливаем силы, ждем команды , держим строй , улыбаемся , мы на своей земле !!!!
30.04.2022 17:11 Ответить
Ми теж готуємся до актівізації. Побачимо хто краще !
30.04.2022 17:11 Ответить
 
 