Третья мировая война уже началась, Россию нужно как можно быстрее остановить на поле боя, - Грибаускайте

Попытки Запада отступать, чтобы якобы избежать Третьей мировой войны – это тупик, потому что Третья мировая война уже началась и останавливать ее нужно на поле боя.

Такое мнение высказала предыдущий президент Литвы Даля Грибаускайте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.

Она подчеркнула, что это война не только с Украиной, она - против всего демократического мира, против установившейся после Второй мировой архитектуры безопасности.

"Она уже идет. Если мы будем отступать и позволим агрессору садиться нам на голову, он залезет и сменит весь порядок, последствия будут плохими, мы с ними не справимся", - подчеркнула она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грибаускайте о наивности Запада: В РФ Путина не свергнут. Россиянам хватит картошки, огурцов и еще кое-чего

Грибаускайте призвала Запад "решиться" на конфронтацию и принять вызов, который бросила страна-агрессор Россия.

"Надо останавливать войну там, где она началась, и как можно скорее, всеми силами. Наше бездействие означает расширение войны. Я была президентом и разбираюсь в военных моментах, я была командующим армией, я знаю, что говорю. Это не эмоции, когда я говорила , что для победы нужно остановить вгрессора на поле боя", – предупредила девятая президент Литвы.

Топ комментарии
+54
дякуємо, пані Даля...
всі ці роки Вашу принциповість і мужність.... і підтримку від Литви... відчувала Україна...
показать весь комментарий
30.04.2022 16:25 Ответить
+31
Литовська Тетчер, дякую пані Грібаускайте!
показать весь комментарий
30.04.2022 16:26 Ответить
+22
Та вона каже, що час заходу діяти військовими методами.
показать весь комментарий
30.04.2022 16:34 Ответить
Зачем кипиш❓А что 40 министров обороны собирались для чая попить❓Люди уже в деле👊💥👍
показать весь комментарий
30.04.2022 16:28 Ответить
Тільки так ! Ніякі поставки зброї не знищать ху.ло і його орду - в нього надовго вимтачить ракет і є багато міліонів орків , які теж вбивають . Санкції взагалі їм як мертвому примочки . А ця пані дійсно Свята жінка , справжній друг України .
показать весь комментарий
30.04.2022 17:48 Ответить
Просто наші вже вимотані під постійними обстрілами артилерії орків. Відповідати нема чим, бо майже немає ***********. А Захід зі своїми злагодженими підрозділами міг би зразу підстрахувати. Нам же ще тієї артилерії та *********** чекати тижнів два. Захід все ще ніяк не наважиться сказати своєму електорату, що жити стане гірше через війну.
показать весь комментарий
30.04.2022 16:51 Ответить
найкраща!
показать весь комментарий
30.04.2022 16:32 Ответить
Яка розумна людина! І хоча і жінка, а яйця більші ніж у макрона і шольца разом взятих раз так в тисячу
показать весь комментарий
30.04.2022 16:37 Ответить
Что будет дальше с РоссиейРежим будет вести себя все грубее, тупее и припадочней, потому что будет сильно нервничать. Будут аресты и абсурдные уголовные дела.

Все мы за исключением фаталистов и инфантилов об этом сейчас постоянно думаем.

Тут есть вещи неизбежные и есть вещи вероятные.

Неизбежным представляется следующее:

- Возврата к прежней, довоенной реальности не произойдет даже когда прекратится война. Квазинормальности образца марта 2014 - февраля 2022 (на самом деле нормального там было мало) больше не будет.

- Режим будет вести себя все грубее, тупее и припадочней, потому что будет сильно нервничать. Будут аресты и абсурдные уголовные дела. Не исключены провокационные теракты по модели 1999 года, чтобы нагнать истерики и оправдать репрессии (но это я уже перескакиваю к "вероятностям").

- Будут введены запреты на то, что люди смотрят, читают и слушают. В интернете введут файрвол - разумеется, кривой и дырявый. Смотреть, читать и слушать запретное все будут подпольно, через дыры в занавесе.

- Жизненный уровень населения будет все время понижаться, доля среднего класса сокращаться, объем товаров и услуг усыхать.

- В условиях новой "холодной войны" РФ окажется в полной зависимости от Китая. Китайские инвесторы и экспортеры будут активно колонизовать российскую экономику и захватывать российский рынок, получая всяческие льготы. Гордая РФ, не пожелавшая быть "колонией Запада", будет превращаться в колонию Пекина.

- Ксенофобская и изоляционистская риторика на всех уровнях будет нарастать. Во всех школах и ВУЗах введут "уроки патриотизма" с обязательным посещением и прочую подобную лабуду, в учреждениях и на предприятиях это тоже войдет в рутину.

- Служба в силовых структурах станет завидной, потому что при постепенном обеднении населения спецслужбистам, полицейским и военным будут стараться платить по максимуму. Соответственные траты будут занимать все большую долю бюджета.

- Доносительство станет важным социальным лифтом, которым не будут брезговать очень многие.

- Подозрительность диктатора будет постоянно прогрессировать, из-за чего наверху будут происходить частые перетряски и показательные экзекуции.

- Будет введено ограничение на выезд из страны, чтобы самые работоспособные и активные не сбежали.

Это все события, которые произойдут в течение нынешнего года. О вероятном развитии событий на среднесрочной перспективе поговорим в другой раз. Там есть некоторая вариативность.

Пока же хочу спросить вас о ближайших перспективах. Что из вышеперечисленного, по-вашему, может не произойти? И что из неизбежного я упускаю?
(И пусть вас не вводит в заблуждение рассудочность моего тона. Я все это воспринимаю как трагедию).
показать весь комментарий
30.04.2022 16:40 Ответить
Хутин - сошёл с ума и мир должен это понять и быстро его ликвидировать ‼️
показать весь комментарий
30.04.2022 16:43 Ответить
І що ? рускіє перестануть бути рускіми ? Я маю на увазі ВСЕ!!!!! населення орди . Те що вони робили багато віків тому , те ж роблять зараз . Вбити це ху.ло - вони інше знайдуть .
показать весь комментарий
30.04.2022 17:57 Ответить
Зупиняти її потрібно, грохнувши *********
показать весь комментарий
30.04.2022 16:48 Ответить
Люблю литовцев. Родные уже=))
показать весь комментарий
30.04.2022 17:09 Ответить
Як наші Москву брали / Наші без Раші

https://youtu.be/S4PH5dp9gkE
показать весь комментарий
30.04.2022 17:11 Ответить
https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych?__cft__[0]=AZX22qr5UfmukK_SXvJ-3edFmjLq28K7Mknepd08tihheN2MiugErHKiJiJZRgroqbqCVMzU9HMRRtG2_N0zm9jIwIYsB-ry4nmUisJfkJsF7YuIudXB5S3pJkSliixqzpY&__tn__=-UC%2CP-R Lesya Porutska-Sakovych

у щоденному режимі?! кротівня працює, не складаючи рук?



5

показать весь комментарий
30.04.2022 18:22 Ответить
ПутинуХуйлу в осько снаряд слабо?мясо!!!
показать весь комментарий
30.04.2022 19:46 Ответить
 
 