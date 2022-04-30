Третья мировая война уже началась, Россию нужно как можно быстрее остановить на поле боя, - Грибаускайте
Попытки Запада отступать, чтобы якобы избежать Третьей мировой войны – это тупик, потому что Третья мировая война уже началась и останавливать ее нужно на поле боя.
Такое мнение высказала предыдущий президент Литвы Даля Грибаускайте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.
Она подчеркнула, что это война не только с Украиной, она - против всего демократического мира, против установившейся после Второй мировой архитектуры безопасности.
"Она уже идет. Если мы будем отступать и позволим агрессору садиться нам на голову, он залезет и сменит весь порядок, последствия будут плохими, мы с ними не справимся", - подчеркнула она.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Грибаускайте о наивности Запада: В РФ Путина не свергнут. Россиянам хватит картошки, огурцов и еще кое-чего
Грибаускайте призвала Запад "решиться" на конфронтацию и принять вызов, который бросила страна-агрессор Россия.
"Надо останавливать войну там, где она началась, и как можно скорее, всеми силами. Наше бездействие означает расширение войны. Я была президентом и разбираюсь в военных моментах, я была командующим армией, я знаю, что говорю. Это не эмоции, когда я говорила , что для победы нужно остановить вгрессора на поле боя", – предупредила девятая президент Литвы.
всі ці роки Вашу принциповість і мужність.... і підтримку від Литви... відчувала Україна...
Все мы за исключением фаталистов и инфантилов об этом сейчас постоянно думаем.
Тут есть вещи неизбежные и есть вещи вероятные.
Неизбежным представляется следующее:
- Возврата к прежней, довоенной реальности не произойдет даже когда прекратится война. Квазинормальности образца марта 2014 - февраля 2022 (на самом деле нормального там было мало) больше не будет.
- Режим будет вести себя все грубее, тупее и припадочней, потому что будет сильно нервничать. Будут аресты и абсурдные уголовные дела. Не исключены провокационные теракты по модели 1999 года, чтобы нагнать истерики и оправдать репрессии (но это я уже перескакиваю к "вероятностям").
- Будут введены запреты на то, что люди смотрят, читают и слушают. В интернете введут файрвол - разумеется, кривой и дырявый. Смотреть, читать и слушать запретное все будут подпольно, через дыры в занавесе.
- Жизненный уровень населения будет все время понижаться, доля среднего класса сокращаться, объем товаров и услуг усыхать.
- В условиях новой "холодной войны" РФ окажется в полной зависимости от Китая. Китайские инвесторы и экспортеры будут активно колонизовать российскую экономику и захватывать российский рынок, получая всяческие льготы. Гордая РФ, не пожелавшая быть "колонией Запада", будет превращаться в колонию Пекина.
- Ксенофобская и изоляционистская риторика на всех уровнях будет нарастать. Во всех школах и ВУЗах введут "уроки патриотизма" с обязательным посещением и прочую подобную лабуду, в учреждениях и на предприятиях это тоже войдет в рутину.
- Служба в силовых структурах станет завидной, потому что при постепенном обеднении населения спецслужбистам, полицейским и военным будут стараться платить по максимуму. Соответственные траты будут занимать все большую долю бюджета.
- Доносительство станет важным социальным лифтом, которым не будут брезговать очень многие.
- Подозрительность диктатора будет постоянно прогрессировать, из-за чего наверху будут происходить частые перетряски и показательные экзекуции.
- Будет введено ограничение на выезд из страны, чтобы самые работоспособные и активные не сбежали.
Это все события, которые произойдут в течение нынешнего года. О вероятном развитии событий на среднесрочной перспективе поговорим в другой раз. Там есть некоторая вариативность.
Пока же хочу спросить вас о ближайших перспективах. Что из вышеперечисленного, по-вашему, может не произойти? И что из неизбежного я упускаю?
(И пусть вас не вводит в заблуждение рассудочность моего тона. Я все это воспринимаю как трагедию).
у щоденному режимі?! кротівня працює, не складаючи рук?
