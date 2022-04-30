Третья мировая война уже началась, Россию нужно как можно быстрее остановить на поле боя, - Грибаускайте

Попытки Запада отступать, чтобы якобы избежать Третьей мировой войны – это тупик, потому что Третья мировая война уже началась и останавливать ее нужно на поле боя.

Такое мнение высказала предыдущий президент Литвы Даля Грибаускайте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.

Она подчеркнула, что это война не только с Украиной, она - против всего демократического мира, против установившейся после Второй мировой архитектуры безопасности.

"Она уже идет. Если мы будем отступать и позволим агрессору садиться нам на голову, он залезет и сменит весь порядок, последствия будут плохими, мы с ними не справимся", - подчеркнула она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грибаускайте о наивности Запада: В РФ Путина не свергнут. Россиянам хватит картошки, огурцов и еще кое-чего

Грибаускайте призвала Запад "решиться" на конфронтацию и принять вызов, который бросила страна-агрессор Россия.

"Надо останавливать войну там, где она началась, и как можно скорее, всеми силами. Наше бездействие означает расширение войны. Я была президентом и разбираюсь в военных моментах, я была командующим армией, я знаю, что говорю. Это не эмоции, когда я говорила , что для победы нужно остановить вгрессора на поле боя", – предупредила девятая президент Литвы.