В СНБО обратились к блогерам с просьбой воздерживаться от оценок войны, чтобы не сеять панику

В СНБО обратились к блогерам, журналистам и лидерам мнений. Призвали их прекратить давать оценку войне, чтобы не сеять панику среди населения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Центр противодействия дезинформации при СНБО.

ЦПИ при СНБО Украины и Генштаб ВСУ обращаются ко всем блогерам, журналистам и лидерам общественного мнения.

"Удерживайтесь от оценок боевых действий, решений командиров и не распространяйте свои прогнозы как безапелляционно свершившийся факт будущего! Только высшее военное руководство имеет полную информацию о военных действиях и может делать достоверные прогнозы. Воздерживайтесь от публичных оценок боевых действий, логистики, обеспечения и решений командиров, в частности, ссылаясь "на собственные источники". Давая публичную оценку, вы можете посеять панику и создадите инфоприводы для роспропаганды", - пишет пресс-служба СНБО.

Какие правила следует соблюдать, обнародуя информацию:

не транслировать перемещение военных;

не снимать места обстрелов и работу ПВО;

тщательно проверять информацию перед обнародованием, доверять только официальным источникам.

"У нас коварный враг, использующий все, чтобы нанести нам урон. Не становитесь инструментом в его руках! Работайте на государство, а не против него!" - отмечается в сообщении.