В СНБО обратились к блогерам с просьбой воздерживаться от оценок войны, чтобы не сеять панику
В СНБО обратились к блогерам, журналистам и лидерам мнений. Призвали их прекратить давать оценку войне, чтобы не сеять панику среди населения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Центр противодействия дезинформации при СНБО.
ЦПИ при СНБО Украины и Генштаб ВСУ обращаются ко всем блогерам, журналистам и лидерам общественного мнения.
"Удерживайтесь от оценок боевых действий, решений командиров и не распространяйте свои прогнозы как безапелляционно свершившийся факт будущего! Только высшее военное руководство имеет полную информацию о военных действиях и может делать достоверные прогнозы. Воздерживайтесь от публичных оценок боевых действий, логистики, обеспечения и решений командиров, в частности, ссылаясь "на собственные источники". Давая публичную оценку, вы можете посеять панику и создадите инфоприводы для роспропаганды", - пишет пресс-служба СНБО.
Какие правила следует соблюдать, обнародуя информацию:
- не транслировать перемещение военных;
- не снимать места обстрелов и работу ПВО;
- тщательно проверять информацию перед обнародованием, доверять только официальным источникам.
"У нас коварный враг, использующий все, чтобы нанести нам урон. Не становитесь инструментом в его руках! Работайте на государство, а не против него!" - отмечается в сообщении.
Україна програє війну.через довгий язик в тому числі з генштабу
але за Марик, Крим та Бучу має бути відповідь !
А "Прямий, "5" та "Еспресо" вимкнули з цього ж приводу чи щось інше вигадуєте?
А "публічна оцінка" від Арестовича - то норм? Чи він працює на пів ставки речником ГенШтабу, МЗС та МВС? А прогнози Подоляка - то заспокійливе?
Останнім часом мені дехто з людей кого я поважаю кажуть що критика не на часі бо вона розколює суспільство.
Питання до експертів з ІПСО: Інтерв'ю голови РНБО Данілова (див. фото): - звинуватив когось з військових в співробітництві з ворогом без наведення будь-яких доказів чи фактів
- конкретних прізвищ не назвав - підозрюйте кого забажаєте - тим самим обмазав усе військове керівництво.
Тож питання до експертів і до суспільства: - як ви вважаєте, такі виступи представників політичного керівництва - вони не розколюють суспільство? - можна цей вис..р вважати інформаційно-психологічною операцією, направленою на підрив довіри до військового керівництва і військових в цілому?
ps: а пёрднуть можно?
***
«..ми наразі не бачимо, що широкомасштабний наступ Російської Федерації може відбуватися 16-го або 17-го числа. Ми цього не бачимо», - сказав Данілов.
За його словами, дані української розвідки та розвідки іноземних партнерів України вказують на те, що наразі завданням агресора є передусім внутрішня дестабілізація України, без якої проведення будь-яких подальших ворожих дій проти нашої держави не можливе.
Секретар РНБО додав, що до дестабілізації влада України готова. Натомість українських громадян Данілов окремо закликав не роздмухувати паніку, оскільки це «дуже небезпечно».
Аналогічна Маріуполю трагедія може трапитись й в інших містах, - Зеленський
Так що там з Маріуполем???
По Приднестровью...
Да, вы всё верно поняли. Теперь у нас есть новый Бессарабский операционный район...
В рамках анонсированной командованием войск противника так называемой "второй фазы специальной военной опеарции на Украине", которая предусматривает, по их же словам - установление контроля над всем Югом нашей страны, а так же создание сухопутного "коридора" не только между временно оккупированными Крымом и территориями Донецкой области Украины, но и с Приднестровьем (оккупированной частью Молдовы), противник проводит достаточно интенсивную подготовку к активным действиям в этом операционном районе. По крайней мере, делает таковой вид...
В частности:
- На базе частей и подразделений 49-й ОА и 22-го АК, составляющих основу его Херсонской группировки, которая продолжает удерживать на правом берегу Днепра, в его нижнем течении, плацдарм в районе Херсон - Берислав, разворачивается ударная группировка войск противника. Главное её предназначение, судя по всему - возобновление наступления восточнее и северо-восточнее Николаева, а так же непосредственно на сам город. Может составить до 10-12 БТГр + до 4-5 БТГр в оперативном резерве.
- Так же, командование войск противника в рамках этих действий вполне себе серьёзно рассматривает необходимость проведения операции по усилению своей оперативной группы войск в Приднестровье, а так же местных вооружённых формирований так называемой "Приднестровской молдавской республики" (ПМР).
Короткая справка:
Оперативная группа российских войск (ОГРВ) в Приднестровье это 2 отдельных гвардейских мотострелковых батальона, а так же батальон управления и МТО (113-й и 82-й омсб - по 4 мотострелковых роты + 540-й батальон управления, охраны и обслуживания), всего - до 1500 в\сл, включая так называемые миротворческие силы). Кроме того, в состав ОГРВ входят структуры и подразделения главного управления гш вс рф (да, бывшее ГРУ), а так же структуры военной контр-разведки фсб рф и военной прокуратуры, несколько других более мелких подразделений. Общая численность ОГРВ в Приднестровье вполне может насчитывать до 1780 в\сл. На вооружении - автоматическое стрелковое вооружение, гратомёты, миномёты и лёгкая бронетехника.
Вооружённые формирования так называемой ПМР - насчитывается 4 мотострелковые бригады, расположенные в городах Тирасполь, Бендеры, Дубоссары и Рыбница, из них одна гвардейская (дислоцируемая в городе Тирасполь). Четыре батальона специального назначения. Однако, мотострелковые бригады неполного состава (в развёрнутом, боеготовом состоянии содержаться только по 1-у батальону бригад) и для развертывания в полноценные формирования бригадного уровня они нуждаются в докомплектовании резервистами. Есть также артиллерийский и зенитный артиллерийский полки, батальон спецназа, разведывательный, танковый, инженерно-саперный, связи и ремонтный батальоны. Численность всех вс пмр - до 8800 "военнослужащих", резерв - до 80-й тысяч (по бумагам), в реальности вряд ли составит более 10-12 тысяч... и то, при самых благоприятных условиях. В действительности, доукомплектовать одномоментно свои формирования командование вс пмр вряд ли сможет более чем на 1500-2000 человек. На их вооружении присутствуют танки (до 20 единиц), ББМ ( в основном - старые БМП-1 и БРДМ-2), артиллерийские системы (большая часть - возимая ствольная, калибра 122-мм, есть до 10 единиц установок БМ-21 "Град"), зенитные средства - всё поздне-советского производства и разработки. Техническое состояние и уровень боеспособности основной массы ВВТ вооружённых формирований пмр, скажем так - вызывает определённые вопросы.
Вот эту группировку, командование войск противника планирует при случае (надо понимать, в момент начала наступления на Николаевско-Одесском направлении) резко усилить собственными силами и средствами...
А именно... БТГр из состава 126-й отдельной бригады береговой обороны 22-го АК ЮВО, а так же ротной тактической группой РТГр из состава 810-й отдельной бригады морской пехоты (омбрмп) из состава ЧФ-а. Всего, планируется перебросить в анклав дополнительно до 850-900 российских военнослужащих.
Проблема состоит в том, что доставить этот эшелон войск можно только через украинское воздушное пространство. И потому, понятно, что "долететь могут не все". Т.е. противнику в полосе пролёта, хотя бы временно придётся завоевать не просто превосходство, а и подавляющее господство в воздухе. Более того, такого рода операция потребует практически тотального уничтожения средств украинской ПВО (включая наземные) на очень значительной территории данного операционного района. Фактически, добиться этого противник на сегодняшний день просто не в состоянии... но пробовать, вполне может.
По нашей (группы ИС) информации командование войск противника планирует доставить эти подразделения, включая их штатные вооружение и боевую технику при помощи 10-12 единиц самолётов ВТА типа Ил-76МД, а так же не менее 4-х Ан-26 318-го смешанного авиационного полка морской авиации ЧФ-а (АБ Кача). В операции так же планируется задействовать до 10-и единиц транспортно десантных вертолётов типа Ми-8, а так же по 2 звена (по 6 единиц в каждом) вертолётов огневой поддержки типа Ка-52 и Ми-28Н из состава 39-го вертолётного полка 4-й Армии ВВС и ПВО ВКС РФ (АБ Джанкой)...
Ещё одной проблемой есть само место, куда можно всё это стадо доставить посадочным способом... По всем показателям это аэродром в Тирасполе. По некоторым сведениям, ещё до недавнего времени он был якобы "неподходящим". Но, как оказалось... за две недели до вторжения российских войск на территорию Украины, там развернулись широкомасштабные работы по приведению этого объекта в состояние, которое позволяет ему принимать тяжёлые самолеты российской ВТА, в том числе гружённые десантом и боевой техникой... По крайней мере ВПП аэродрома к этому УЖЕ подготовлена.
Однако, российское командование вполне допускает, что сам аэродром к моменту переброски этого эшелона их войск может находится отнюдь не под контролем ОГРВ или дружественных формирований пмр... Именно потому, в их планах по переброски войск на территорию пмр по воздуху... предусматривается атака и захват самого аэродрома. Выполнить эту часть операции планируется поручить подразделениям 7-й дшд (десантно-штурмовой дивизии).
- Ещё одним активным мероприятием в рамках "взятия под контроль всего Юга Украины" есть готовящаяся комбинированная воздушно-морская десантная операция тактического масштаба, которая по предварительным данным, предусматривается командованием войск противника в районе Очаков - Чорноморка. Предусматривается высадка БТгр 810-й обрмп ЧФ-а (вполне возможно, усиленной подразделениями МП Каспийской флотилии и морскими подразделениями СпН), с одновременным десантированием до двух усиленных рот 7-й дшд.... в этом же районе. Задача - удержать плацдарм до переброски главных сил 810-й обрмп, а так же подразделений 22-го АК (скорее всего - 126-й отдельной бригады береговой обороны), а затем развивать наступление по направлению к Каменке и Парутино с целью оказать содействие сухопутной ударной группировке, которая к этому времени должа прорваться к северным и северо-восточным окраинам Николаева... В дальнейшем, эта группировка должна выйти к Ольшанскому и Новой Одессе и помочь наступающим с востока своим войскам "безболезненно" форсировать Южный Буг.
По мысли командования войск противника проведение данной десантной операции должно существенно сократить время необходимое для блокирования и изоляции всего Николаевского района обороны ВСУ и способствовать быстрому его падению...
На бумаге и в планах, всё это несомненно выглядит феерически и великолепно. Просто, даже... захватывающе... В реальности же, всё намного сложнее...
1. Для повторного прорыва наземной ударной группировки противника в сторону Николаева (а без этого - все эти феерически-************** десантные операции просто теряют весь свой смысл...) российскому командованию нужна, по крайней мере, тактическая внезапность (не говоря уже об оперативной). Достичь её вряд ли будет возможно вообще...
2. Достижения существенного превосходства противника в силах и средствах на этом направлении - возможно. Но, явно не в тех масштабах, которые необходимы для успешного наступления на какое-либо значительное расстояние в глубину обороны ВСУ. Повторение тут донбасского прогрызания, в конечном итоге приведёт войска противника к поражению... Это очевидно...
3. Для осуществления как приднестровского анабасиса, так гипотетически-возможного десанта в "подбрюшье Николаева" командование войск противника обязано обеспечить несколько ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ условий...
- Безопасность отряда десантных кораблей на переходе морем (после истории с крейсером "Москва" это выглядит весьма рискованным мероприятием). А равно - пролёта груженных Илов до Тирасполя, через насыщенное украинскими средствами ПВО воздушное пространство... что вообще выглядит сродни экзотическому способу самоубийства.
- Безопасность ордера с воздуха (т.е. завоевание и УДЕРЖАНИЕ в районе перехода морем и в районе высадки господства в воздухе). Что тоже, глядя на то, как ВСУ валят лаптелёты как из состава тактической, так и армейской авиации в данном операционном районе, выглядит, скажем так... несколько самоуверенно...
- Ну и адекватное подавление противодесантной обороны ВСУ как непосредственно на побережье в районе высадки, так и блокирование подхода резервов ВСУ в этот район, способных воспрепятствовать собственно высадке и закреплению деса
Резюмируем...
Эскалация боевых действий путём "введения в оборот" ещё одного операционного района, на которую пошло военно-политическое руководство РФ, судя по всему, рассматривается им в стратегическом отношении, как элемент создания для Украины своеобразного "перенапряжения сил"....
На мой, глубоко предосудительный взгляд, это их стратегическая ошибка. Ибо в конечном результате, "перенапряжётся" не Украина, а сама РФ... Более того, все эти попытки реализовать фантасмагорические стрелочки десантов и прорывов... имеют очень большие шансы закончится так же, как и "окружение Киева".
Что дальше? Мордорские манцы со статьями за "фейки"?
І НЄХЕР ТЕПЕР ЦЮ ПУРГУ НЕСТИ!
Право на правду тільки у ОП!
А всім іншим - закрити рота або в буцигарню.
Віват великому ЗЕ!