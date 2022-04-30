Украина уничтожит армию РФ и выиграет войну, - американец Нэнс, воюющий против российских оккупантов

Эксвоеннослужащий американского флота и эксперт по безопасности Малкольм Нэнс вступил в ряды Интернационального легиона и воюет рядом с украинскими военными против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Малкольм рассказал, что имеет 35-летний опыт в американских вооруженных силах и разведке, а также работал аналитиком по вопросам кибертерроризма и безопасности на канале NBC.

Когда западные разведки начали регулярно заявлять, что Россия готовит вторжение в Украину, Малкольм решил приехать, чтобы своими глазами оценить ситуацию.

В преддверии нападения России Малкольм покинул Украину. 23 февраля он приземлился в Дублине и узнал, что нападение началось. Но когда услышал заявление Владимира Зеленского о создании Интернационального легиона, решил вернуться в Украину, чтобы воевать.

Также смотрите: Анджелина Джоли приехала во Львов, чтобы помочь украинцам. ВИДЕО

Главной причиной, по которой американец вступил в легион, является один телефонный звонок. "Мне звонили друзья, которые были в Авдеевке, и говорили: "Слушай, мы сегодня умрем". Они были там несколько лет. Но сейчас там сотни ракет. И они сказали: "Мы погибнем. Прощай". Меня это просто раздавило. И очень разозлило".

По его мнению, Россия напала на Украину не из-за НАТО, а из-за страха перед демократией.

Он отметил, что американские аналитики на телевидении говорили: Киев падет через 48 часов, или Киев падет через 72 часа, зато он был едва ли не единственным человеком на американском телевидении, который говорил: "Россия никогда не возьмет Киев. Никогда. Город слишком большой. Люди очень мотивированы. Вы их не победите".

Три дня спустя после начала войны президент Зеленский объявил о создании Интернационального легиона, и это был последний день Малкольма на телевидении. "Меня спросили, сколько времени понадобится, чтобы Украина пала. И я ответил: "Я скажу кое-что непопулярное. Украина выиграет эту войну. Выиграет. То есть, она уничтожит российскую армию".

Читайте также: Россия может объявить полную мобилизацию и усугубляет наступление на востоке, - Минобороны

"Я видел вещи, которые другие люди не видели. Например, я думал, что украинцы будут биться сильнее возле Сум, но через неделю россияне уже были возле Броваров. Так что я размышлял: что там случилось, неужели украинская армия пала? И понял, что это был трюк", - объясняет он.

То же самое, по его словам, произошло в Ирпене и Бородянке. "Я говорил, что они делают это сознательно. Они позволяют россиянам образовать длинные колонны из танков, бензовозов и боеприпасов, и собираются атаковать с тыла. Именно так и произошло. Россияне остались без горючего. А без горючего воевать невозможно".

Малкольм прогнозирует, что битва на востоке провалится для россиян. "И если Украина продолжит атаковать в июне, июле, думаю, они вернут Херсон. У России нет людей и сил".

"Сейчас нужно оружие, которое сломает россиянам позвоночник. Это HIMARS - американская ракетная артиллерийская система повышенной мобильности на колесном шасси. Она тоже полностью автоматическая. Ее применили для борьбы с "Исламским государством" и "Аль-Каидой". Она способна уничтожать цели на расстоянии до 300 км. Точность попадания – один метр. А это уже серьезная игра. Эта система настолько точная, что уничтожит любую российскую артиллерию", - подчеркнул он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Какими ракетами Россия бьет по Украине? БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ