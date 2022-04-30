Украина уничтожит армию РФ и выиграет войну, - американец Нэнс, воюющий против российских оккупантов
Эксвоеннослужащий американского флота и эксперт по безопасности Малкольм Нэнс вступил в ряды Интернационального легиона и воюет рядом с украинскими военными против России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Малкольм рассказал, что имеет 35-летний опыт в американских вооруженных силах и разведке, а также работал аналитиком по вопросам кибертерроризма и безопасности на канале NBC.
Когда западные разведки начали регулярно заявлять, что Россия готовит вторжение в Украину, Малкольм решил приехать, чтобы своими глазами оценить ситуацию.
В преддверии нападения России Малкольм покинул Украину. 23 февраля он приземлился в Дублине и узнал, что нападение началось. Но когда услышал заявление Владимира Зеленского о создании Интернационального легиона, решил вернуться в Украину, чтобы воевать.
Главной причиной, по которой американец вступил в легион, является один телефонный звонок. "Мне звонили друзья, которые были в Авдеевке, и говорили: "Слушай, мы сегодня умрем". Они были там несколько лет. Но сейчас там сотни ракет. И они сказали: "Мы погибнем. Прощай". Меня это просто раздавило. И очень разозлило".
По его мнению, Россия напала на Украину не из-за НАТО, а из-за страха перед демократией.
Он отметил, что американские аналитики на телевидении говорили: Киев падет через 48 часов, или Киев падет через 72 часа, зато он был едва ли не единственным человеком на американском телевидении, который говорил: "Россия никогда не возьмет Киев. Никогда. Город слишком большой. Люди очень мотивированы. Вы их не победите".
Три дня спустя после начала войны президент Зеленский объявил о создании Интернационального легиона, и это был последний день Малкольма на телевидении. "Меня спросили, сколько времени понадобится, чтобы Украина пала. И я ответил: "Я скажу кое-что непопулярное. Украина выиграет эту войну. Выиграет. То есть, она уничтожит российскую армию".
"Я видел вещи, которые другие люди не видели. Например, я думал, что украинцы будут биться сильнее возле Сум, но через неделю россияне уже были возле Броваров. Так что я размышлял: что там случилось, неужели украинская армия пала? И понял, что это был трюк", - объясняет он.
То же самое, по его словам, произошло в Ирпене и Бородянке. "Я говорил, что они делают это сознательно. Они позволяют россиянам образовать длинные колонны из танков, бензовозов и боеприпасов, и собираются атаковать с тыла. Именно так и произошло. Россияне остались без горючего. А без горючего воевать невозможно".
Малкольм прогнозирует, что битва на востоке провалится для россиян. "И если Украина продолжит атаковать в июне, июле, думаю, они вернут Херсон. У России нет людей и сил".
"Сейчас нужно оружие, которое сломает россиянам позвоночник. Это HIMARS - американская ракетная артиллерийская система повышенной мобильности на колесном шасси. Она тоже полностью автоматическая. Ее применили для борьбы с "Исламским государством" и "Аль-Каидой". Она способна уничтожать цели на расстоянии до 300 км. Точность попадания – один метр. А это уже серьезная игра. Эта система настолько точная, что уничтожит любую российскую артиллерию", - подчеркнул он.
Наша людина!
Нам зараз - аби встояти в наступні два тижні..., щоб не здати весь Донбас і південь України...
https://www.youtube.com/watch?v=rqlL0e5BL_Y Детальніше - подивіться у в'ю знаючої людини. Дивитись з 17:13 обліку часу на плашці часу .
Про плани щодо активних операцій у вже захоплених областях не можна тут нам повідомляти.Тільки НАДІЯ.що усвідомлюють і планують командування наших ЗСУ.
Кстати российский мем от 2014 про "неграх, танцующих на танках", им уже здорово аукнулся. Хватить посмотреть на фото Лойда Остина, который на днях https://www.unian.net/world/voyna-s-rf-glava-pentagona-ssha-i-soyuzniki-gotovy-sdvinut-nebo-i-zemlyu-dlya-podderzhki-ukrainy-novosti-mira-11802057.html обещал ****** России в буквальном смисле .
Какой там "революцией"?
Очередной совковый миф.
Сами большевички до 1927 года (10 годовщины) называли то мероприятие - октябрьский ПЕРЕВОРОТ, что и соответствовало действительности.
Рабская психология населюков паРашки, вбитая в подсознание на уровне социального поведения возникла почти пол тысячи лет назад, еще после отмены Юрьева дня на паРаше в 1581 году и установлении жесткого крепостного строя при ванятке грозном.