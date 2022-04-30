РУС
16 713 19

Украина уничтожит армию РФ и выиграет войну, - американец Нэнс, воюющий против российских оккупантов

ненс

Эксвоеннослужащий американского флота и эксперт по безопасности Малкольм Нэнс вступил в ряды Интернационального легиона и воюет рядом с украинскими военными против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Малкольм рассказал, что имеет 35-летний опыт в американских вооруженных силах и разведке, а также работал аналитиком по вопросам кибертерроризма и безопасности на канале NBC.

Когда западные разведки начали регулярно заявлять, что Россия готовит вторжение в Украину, Малкольм решил приехать, чтобы своими глазами оценить ситуацию.

В преддверии нападения России Малкольм покинул Украину. 23 февраля он приземлился в Дублине и узнал, что нападение началось. Но когда услышал заявление Владимира Зеленского о создании Интернационального легиона, решил вернуться в Украину, чтобы воевать.

Также смотрите: Анджелина Джоли приехала во Львов, чтобы помочь украинцам. ВИДЕО

Главной причиной, по которой американец вступил в легион, является один телефонный звонок. "Мне звонили друзья, которые были в Авдеевке, и говорили: "Слушай, мы сегодня умрем". Они были там несколько лет. Но сейчас там сотни ракет. И они сказали: "Мы погибнем. Прощай". Меня это просто раздавило. И очень разозлило".

По его мнению, Россия напала на Украину не из-за НАТО, а из-за страха перед демократией.

Он отметил, что американские аналитики на телевидении говорили: Киев падет через 48 часов, или Киев падет через 72 часа, зато он был едва ли не единственным человеком на американском телевидении, который говорил: "Россия никогда не возьмет Киев. Никогда. Город слишком большой. Люди очень мотивированы. Вы их не победите".

Три дня спустя после начала войны президент Зеленский объявил о создании Интернационального легиона, и это был последний день Малкольма на телевидении. "Меня спросили, сколько времени понадобится, чтобы Украина пала. И я ответил: "Я скажу кое-что непопулярное. Украина выиграет эту войну. Выиграет. То есть, она уничтожит российскую армию".

Читайте также: Россия может объявить полную мобилизацию и усугубляет наступление на востоке, - Минобороны

"Я видел вещи, которые другие люди не видели. Например, я думал, что украинцы будут биться сильнее возле Сум, но через неделю россияне уже были возле Броваров. Так что я размышлял: что там случилось, неужели украинская армия пала? И понял, что это был трюк", - объясняет он.

То же самое, по его словам, произошло в Ирпене и Бородянке. "Я говорил, что они делают это сознательно. Они позволяют россиянам образовать длинные колонны из танков, бензовозов и боеприпасов, и собираются атаковать с тыла. Именно так и произошло. Россияне остались без горючего. А без горючего воевать невозможно".

Малкольм прогнозирует, что битва на востоке провалится для россиян. "И если Украина продолжит атаковать в июне, июле, думаю, они вернут Херсон. У России нет людей и сил".

"Сейчас нужно оружие, которое сломает россиянам позвоночник. Это HIMARS - американская ракетная артиллерийская система повышенной мобильности на колесном шасси. Она тоже полностью автоматическая. Ее применили для борьбы с "Исламским государством" и "Аль-Каидой". Она способна уничтожать цели на расстоянии до 300 км. Точность попадания – один метр. А это уже серьезная игра. Эта система настолько точная, что уничтожит любую российскую артиллерию", - подчеркнул он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Какими ракетами Россия бьет по Украине? БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую на Цензор.НЕТ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

иностранец (502) США (27763) военнослужащие (6266)
+63
Дякуємо вам, пане Ненс. Бережи вас Господь.
30.04.2022 17:16 Ответить
+42
Дякуємо всім хто підтримує Україну у важкі часи...
30.04.2022 17:17 Ответить
+40
Дай Боже.
30.04.2022 17:16 Ответить
Дякуємо всім хто підтримує Україну у важкі часи...
30.04.2022 17:17 Ответить
Дякуємо за поміч. Дякуємо за поради. Чекаємо від дядька Джо Himars і виганяймо окупантів за порєбрік.
30.04.2022 17:18 Ответить
Уже поставили .Была даже информация от военных,что их даже использовать успели где то на донбассе
30.04.2022 18:00 Ответить
Вот прямо по фото видно шо не москаль
30.04.2022 17:19 Ответить
Україна виграє значно швидше, якщо західні партнери прискоряться з "важкою" гуманітаркою. І чим далі ЗСУ зможе стріляти "гуманітаркою", тим швидшим буде контрнаступ.
30.04.2022 17:25 Ответить
Не забывай ещё про время нужное для обучения их использованию нашими военными
30.04.2022 18:02 Ответить
Так и будет!
30.04.2022 17:35 Ответить
І дрони-вбивці нам потрібні у якмога більшій кількості, начебто вже порівняно давно і отримали їх, але щось довго готують операторів. Чи може поки що їх роботу на фронтах вважають за непотрібне висвітлювати у інформаційній війні.
30.04.2022 17:38 Ответить
Афробандерівець! І розумний до того ж!

Наша людина!
30.04.2022 17:38 Ответить
Хеймдал. Береже наші дупи) Бережи тебе сила всевишня!
30.04.2022 17:47 Ответить
На жаль, не все так гладко. Зараз йде крутий замес, касапи підтягують залишки своєї зброї на театр війни, гамелесять наших навіть крилатими ракетами, зносять цілі міста/села з поверхні, не лише Маріуполь. Ленд-лізова союзницька зброя не встигає потрапити до зони воєних дій...
Нам зараз - аби встояти в наступні два тижні..., щоб не здати весь Донбас і південь України...
https://www.youtube.com/watch?v=rqlL0e5BL_Y Детальніше - подивіться у в'ю знаючої людини. Дивитись з 17:13 обліку часу на плашці часу .
30.04.2022 17:56 Ответить
Якщо війна буде проводитись бойовими діями на лінії розмежування військ-то можна нам себе не втішати.Якщо в командування є план як відвоювати захоплені міста Юга ,то може і виграєм.Але ж треба авіація,треба дальнобійні ракети,треба ті ж партизанськи дії,про які сьогодні вперше тут зустрів.Чи дали нам таку зброю? Чи дадуть?
Про плани щодо активних операцій у вже захоплених областях не можна тут нам повідомляти.Тільки НАДІЯ.що усвідомлюють і планують командування наших ЗСУ.
30.04.2022 18:00 Ответить
Доброго здоровя ему!

Кстати российский мем от 2014 про "неграх, танцующих на танках", им уже здорово аукнулся. Хватить посмотреть на фото Лойда Остина, который на днях https://www.unian.net/world/voyna-s-rf-glava-pentagona-ssha-i-soyuzniki-gotovy-sdvinut-nebo-i-zemlyu-dlya-podderzhki-ukrainy-novosti-mira-11802057.html обещал ****** России в буквальном смисле .
30.04.2022 18:24 Ответить
Кто-то был рабом (образно, может это и не касается напрямую этого смелого мужчину!), а кто-то не переставал им быть, ЕСТЬ и никогда не перестанет! РоSSияне нация РЕВОЛЮЦИЕЙ созданная ПРЕСМЫКАТЬСЯ перед ничтожеством, которое ими управляет.
30.04.2022 19:04 Ответить


Какой там "революцией"?
Очередной совковый миф.
Сами большевички до 1927 года (10 годовщины) называли то мероприятие - октябрьский ПЕРЕВОРОТ, что и соответствовало действительности.

Рабская психология населюков паРашки, вбитая в подсознание на уровне социального поведения возникла почти пол тысячи лет назад, еще после отмены Юрьева дня на паРаше в 1581 году и установлении жесткого крепостного строя при ванятке грозном.
30.04.2022 22:19 Ответить
Я також за HAMARS думав.Це ж універсальна платформа,використовується як рсзо і як отрк.
30.04.2022 19:33 Ответить
01.05.2022 02:43 Ответить
 
 