Россия может объявить полную мобилизацию и усугубляет наступление на востоке, - Минобороны
В Министерстве обороны не исключается возможность полной мобилизации на территории РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Спикер министерства Александр Мотузяник отметил: "Будет ли РФ объявлять полную мобилизацию, – безусловно, это будет зависеть от тех боевых действий, которые продолжаются в восточной операционной зоне. Если врагу не удастся достичь своих планов в ближайшей перспективе, такой сценарий вполне возможен, мы его не исключаем".
Также известно, что "мобилизация" продолжается и на временно оккупированных территориях Донбасса и Луганщины. Мужчин вылавливают на улицах и отправляют на передовую.
По словам Мотузяника, оккупанты усиливают наступление на востоке.
"Российские войска постепенно повышают интенсивность ведения наступления на востоке Украины одновременно по всем направлениям, и наибольшая их активность - на Слобожанском и Донецком направлениях. Отмечены признаки подготовки агрессора к еще большей активизации боевых действий", - говорится в сообщении.
вони витягують запаси ще зі складів ссср
ті всі запаси тримаються на чесному слові, все вибухонебезпечне