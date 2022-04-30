Россия может объявить полную мобилизацию и усугубляет наступление на востоке, - Минобороны

В Министерстве обороны не исключается возможность полной мобилизации на территории РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Спикер министерства Александр Мотузяник отметил: "Будет ли РФ объявлять полную мобилизацию, – безусловно, это будет зависеть от тех боевых действий, которые продолжаются в восточной операционной зоне. Если врагу не удастся достичь своих планов в ближайшей перспективе, такой сценарий вполне возможен, мы его не исключаем".

Также известно, что "мобилизация" продолжается и на временно оккупированных территориях Донбасса и Луганщины. Мужчин вылавливают на улицах и отправляют на передовую.

По словам Мотузяника, оккупанты усиливают наступление на востоке.

"Российские войска постепенно повышают интенсивность ведения наступления на востоке Украины одновременно по всем направлениям, и наибольшая их активность - на Слобожанском и Донецком направлениях. Отмечены признаки подготовки агрессора к еще большей активизации боевых действий", - говорится в сообщении.

