Россия может объявить полную мобилизацию и усугубляет наступление на востоке, - Минобороны

рф,окупанти

В Министерстве обороны не исключается возможность полной мобилизации на территории РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Спикер министерства Александр Мотузяник отметил: "Будет ли РФ объявлять полную мобилизацию, – безусловно, это будет зависеть от тех боевых действий, которые продолжаются в восточной операционной зоне. Если врагу не удастся достичь своих планов в ближайшей перспективе, такой сценарий вполне возможен, мы его не исключаем".

Также известно, что "мобилизация" продолжается и на временно оккупированных территориях Донбасса и Луганщины. Мужчин вылавливают на улицах и отправляют на передовую.

По словам Мотузяника, оккупанты усиливают наступление на востоке.

"Российские войска постепенно повышают интенсивность ведения наступления на востоке Украины одновременно по всем направлениям, и наибольшая их активность - на Слобожанском и Донецком направлениях. Отмечены признаки подготовки агрессора к еще большей активизации боевых действий", - говорится в сообщении.

+91
Приїдь на позиції побачиш.
А то по твоєму виходить, що наші вояки там на прогулянці.
Знаєш, що таке карусельу виконанні турбодизельних Т-90, а дизельний Орлан, який висить у повітрі не менше 6 годин і чітко дає координати, а знаєш, як б'є Васильок коли горизонтально наведений і ти виходу не почуєш?
А наші вояки все це тримають тижнями на позиціях під артою, СРЗО, авіацією, контужені, знесилені, вмснажені, незважаючи на втрати.
Не смійте принижувати їхню звитягу за межею людських можливостей своїми дурнувато-веселенькими висловами в стилі арестовичей.
Ворог сильний, безжальний навіть до своїх, переважає в техніці і людському ресурсі, але наші тримають!
Україна переможе без сумнівів, але ні на мить не забувайте якою ціною!
30.04.2022 17:56 Ответить
30.04.2022 17:56 Ответить
+43
30.04.2022 17:31 Ответить
30.04.2022 17:31 Ответить
+30
До ***** те дверцы ,сейчас не 16 век ,мясом войну нынче не выиграешь .
30.04.2022 17:24 Ответить
30.04.2022 17:24 Ответить
Не в мобілізації справа, а в техніці.
30.04.2022 19:28 Ответить
30.04.2022 19:28 Ответить
та мотиваці...
30.04.2022 20:42 Ответить
30.04.2022 20:42 Ответить
Полная мобилизация в россии не нужна. Потери в живой силе за два месяца даже с учётом погибших и непригодных к службе раненных тыщ 50-60. Можно легко восполнить контрактниками и запасом. Другое дело современные вооружения. Если подвыбить у них ещё пару тысяч железяк то там могут начаться проблемы.
30.04.2022 20:20 Ответить
30.04.2022 20:20 Ответить
Там вже проблеми
вони витягують запаси ще зі складів ссср
ті всі запаси тримаються на чесному слові, все вибухонебезпечне
30.04.2022 20:46 Ответить
30.04.2022 20:46 Ответить
А басмачи- это кто?
30.04.2022 21:01 Ответить
30.04.2022 21:01 Ответить
30.04.2022 21:34 Ответить
30.04.2022 21:34 Ответить
США повинно заявити про свою мобілізацію після оголошення мобілізації в московії.
30.04.2022 21:46 Ответить
30.04.2022 21:46 Ответить
Зачем Минобороны повторяет неподтвержденные фейки? Даже если так, вата не хочет умирать. Явно зеля хочет продавит свои преступные договорняки с кремлем под соусом "а то щаз миллионы ватников нападут."
30.04.2022 22:04 Ответить
30.04.2022 22:04 Ответить
Я зная що це антиукраїнсько. Перепрошую. Але ви ж самі хотіли Хла. Одна пзда з Запоріжжя яка зі мною у Польщі працює (візьміть до уваги - чомусь вона не їхала на роботу до москаля) постійно втирала "что єй нє дают гаваріть па рускі на Українє, єйо ущемляют". але курва чомусь тут вивчила польську аж бігом, а з українцями і далі тут пдить кацапською. І таких сотні тисяч. То що ж ви хочете? Скільки ще потрібно смертей українців щоб до вас дійшли елементарні речі? Зустрічайте - ваші асвабадітєлі прийшли.
01.05.2022 00:08 Ответить
01.05.2022 00:08 Ответить
Значит Украине нужно провести мобилизацию войск НАТО. с войсками НАТО - победа будет очень быстрая!!!
01.05.2022 00:57 Ответить
01.05.2022 00:57 Ответить
Ты совсем тупой? Украина более 2 месяцев при поддержке союзников одной страной противостоит армии которую называли второй на планете.
01.05.2022 03:36 Ответить
01.05.2022 03:36 Ответить
єдине, що може оголосити ********* - це свою власну КАПІТУЛЯЦІЮ!!! ХАХАХАХАХАХ!!!!
01.05.2022 08:23 Ответить
01.05.2022 08:23 Ответить
На параде будут ехать резиновые,надувные танки и ракеты ,купленные в Китае.
01.05.2022 08:51 Ответить
01.05.2022 08:51 Ответить
