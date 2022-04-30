Зеленский и Макрон обсудили оборонное сотрудничество и взаимодействие на пути членства Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжил диалог с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Говорили об оборонном сотрудничестве, взаимодействии на пути Украины к членству в ЕС. Благодарны за гуманитарную помощь, готовность лечить украинских воинов. Ценим решение продолжить работу французской миссии по помощи в расследовании преступлений РФ", - говорится в сообщении.

В то же время Макрон в Twitter отметил: "В телефонном режиме с президентом Зеленским я выразил желание продолжать работать в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины. Наша поддержка военной техникой будет продолжена, наша гуманитарная помощь также уже отправлена ​​в количестве более 615 тонн оборудования".

