Зеленский и Макрон обсудили оборонное сотрудничество и взаимодействие на пути членства Украины в ЕС

макрон

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжил диалог с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Говорили об оборонном сотрудничестве, взаимодействии на пути Украины к членству в ЕС. Благодарны за гуманитарную помощь, готовность лечить украинских воинов. Ценим решение продолжить работу французской миссии по помощи в расследовании преступлений РФ", - говорится в сообщении.

В то же время Макрон в Twitter отметил: "В телефонном режиме с президентом Зеленским я выразил желание продолжать работать в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины. Наша поддержка военной техникой будет продолжена, наша гуманитарная помощь также уже отправлена ​​в количестве более 615 тонн оборудования".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон в разговоре с Зеленским пообещал усилить военную и гуманитарную помощь Украине

Зеленский Владимир Макрон Эмманюэль
Веры Макарону никакой !
30.04.2022 17:38 Ответить
хоч би не блокував постачання іншими країнами, як обдристані мадяри, німці
30.04.2022 17:45 Ответить
зустрілися двоє схожих один на одного, але Макрон попристойніше буде

30.04.2022 17:52 Ответить
Два голубца всегда друг друга поймут.
30.04.2022 17:58 Ответить
Америка нагнітає- Всі на шашлики,
30.04.2022 18:13 Ответить
 
 