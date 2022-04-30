РУС
Состоялся обмен пленными, домой вернули 14 граждан Украины, среди них военная на 5 месяце беременности, - Верещук

Домой вернулись 14 граждан Украины: 7 военных и 7 гражданских.

Об этом в Telegram сообщила вице-премьер Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня обменяли пленных. Возвращаем домой 14 наших людей: 7 военных и 7 гражданских. Для меня этот обмен особенный: одна из военных женщин на пятом месяце беременности. Пусть Бог бережет!" – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Мариуполе снимают фейки с музейными экспонатами, - советник мэра

+30
скорее всего по быстрячку, пользуясь типа "секретностью" отдают кацапам самых важных военных преступников (летчиков, офицерье высокопоставленное и т.п.)... это в духе зеленых коллаборантов.
30.04.2022 18:06 Ответить
+27
"Додому повернулись 14 громадян України: 7 військових та 7 цивільних."

Это вообще как? Мы меняем военных на гражданских?

А Верещук вкусре, что взятие в плен гражданских, грубое нарушение Женевской конвенции?!

Если раша берет в плен гражданских, то она выходит страна террорист!
30.04.2022 18:06 Ответить
+24
Я так понимаю,что эта проблядь отдала 14 военных орков?
30.04.2022 18:02 Ответить
Ну да((
30.04.2022 18:17 Ответить
Я уже давно не вижу цифру отданных на обмен рашоорков. Возникает вопрос: это если вдруг путлер захочет забрать своего кума, то это и будет цена равнозначного обмена. Все равно зелень с мертветчуком ничего делать не будет, он слишком связан с коломойшей, о котором все забыли кроме американского правосудия.
30.04.2022 18:18 Ответить
и не самых простых
30.04.2022 20:46 Ответить
На кого і в якій кількості обміняли?
30.04.2022 18:14 Ответить
пля, як заіпала вже ця напівграмотна бИчка!! Хоча, я думаю, від іі персони там мало шо залежить.... але у кацапів під окупацією сотні тисяч цивілів!!!! То кого на кого міняти?? Чи - "какая разніца"???? 😡😡
30.04.2022 18:14 Ответить
Для плісняви, головне, знайти привід віддати кацапам важливих окупантів. Враховуючи акцентування уваги на нашій вагітній військовій, підозрюю, льотчики, артилеристи, та інша офіцерня. В якій кількості, невідомо.
Те ж самісіньке, як відпустили "вагнерівцив", щоб потім вони приперлись вбивати українців, ще й найманців привели.
30.04.2022 18:33 Ответить
Ця дурна і малограмотна ****** викликає тільки огиду.
30.04.2022 18:23 Ответить
Знову цивільних на військових
30.04.2022 18:34 Ответить
Вообще-то среди них беременная военнослужащая. Что всех не устраивает?
показать весь комментарий
Все всіх влаштовує, крім брехні та замовчування владою фактів.
Де інформація, скільки і кого виміняли на наших? Бо я впевнений, особливо враховуючи спроби емоційно пробити медіапростір вагітною військовою (військовесою? військинею? вийськицею? вибачте, не вмію в фемінітиви), там явно було не 7х7, а як мінімум, 7/7 на 14 орків. Не кажучи вже про яких саме орків вона наміняла...
30.04.2022 18:51 Ответить
Не устраивают, что есть таки ,как ты - делающие невинность на лице!По методичке Оман
показать весь комментарий
Поки міняють на військових орків цивільних українців, кацапи наших військовополонених тупо вбивають. Як про це написано в одному з матеріалів сьогодні на "Цензорі". Я розумію, що цивільним теж важко. Але кацапи більше мук, страждань і смертей завдають нашим полоненим військовим. І головне - військовий, який повернувся з полону з великою ймовірністю повернеться на фронт. А виміняний цивільний (маю підозру, що це різного рівня депутати, або держсоужбовці) махнуть у кращому випадку за кордон (як виміняний мер Нової Каховки) , у гіршому - присядуть на б'юджет.
30.04.2022 18:59 Ответить
мені не подобається, що все так непрозоро. всім відомо, що рашисти катують і вбивають наших військовополонених. верещук я не довіряю. вона відома брехуха, крадійка і зрадниця, типова представниця зекоманди. впевнена, що вона недопрацьовує.
показать весь комментарий
Ви хоч повідомляйте на кого поміняли і скільки випустили рашистів не довіряю яцій Верещук.
показать весь комментарий
Чому всі такі неуважні? Було ж повідомлення, що інфо про обміни полонених орків (кількість, військовий фах тощо) засекречено зеленою владою до кінця війни.
показать весь комментарий
"Имена, пароли, явки?" Где конкретика? Втихаря что- то (кого- то) на что- то (кого- то) меняют.
Мне казалось, что если у нас война, то должны сначала менять военнопленных, а не гражданских,
тех,чья жизнь в плену особенно опасна. И нам нужны воины. Какие тайны нахрен! От украинцев?
Рашисты то в курсе. Мне иногда кажется, что власть и народ живут в параллельных мирах.
А кто контролирует вице-премьера Верещук, или она самолично решает, кто достоин, а кто нет?
Боже, бедный народ! Когда- то, когда большевики брали власть, они уверяли, что всё не сложно,
что любая кухарка может руководить страной, сапоги может тачать пирожник и т.д.

Мне не хочется, чтобы этот эксперимент повторился...
30.04.2022 20:38 Ответить
Знов за таксистів віддає військових злочинців?
показать весь комментарий
