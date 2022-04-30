Состоялся обмен пленными, домой вернули 14 граждан Украины, среди них военная на 5 месяце беременности, - Верещук

Домой вернулись 14 граждан Украины: 7 военных и 7 гражданских.

Об этом в Telegram сообщила вице-премьер Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня обменяли пленных. Возвращаем домой 14 наших людей: 7 военных и 7 гражданских. Для меня этот обмен особенный: одна из военных женщин на пятом месяце беременности. Пусть Бог бережет!" – говорится в сообщении.

