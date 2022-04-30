6 569 20
Состоялся обмен пленными, домой вернули 14 граждан Украины, среди них военная на 5 месяце беременности, - Верещук
Домой вернулись 14 граждан Украины: 7 военных и 7 гражданских.
Об этом в Telegram сообщила вице-премьер Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня обменяли пленных. Возвращаем домой 14 наших людей: 7 военных и 7 гражданских. Для меня этот обмен особенный: одна из военных женщин на пятом месяце беременности. Пусть Бог бережет!" – говорится в сообщении.
Топ комментарии
+30 kelt kant
показать весь комментарий30.04.2022 18:06 Ответить Ссылка
+27 Roman Zamno #508911
показать весь комментарий30.04.2022 18:06 Ответить Ссылка
+24 Павлик морозов #499349
показать весь комментарий30.04.2022 18:02 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это вообще как? Мы меняем военных на гражданских?
А Верещук вкусре, что взятие в плен гражданских, грубое нарушение Женевской конвенции?!
Если раша берет в плен гражданских, то она выходит страна террорист!
Те ж самісіньке, як відпустили "вагнерівцив", щоб потім вони приперлись вбивати українців, ще й найманців привели.
Де інформація, скільки і кого виміняли на наших? Бо я впевнений, особливо враховуючи спроби емоційно пробити медіапростір вагітною військовою (військовесою? військинею? вийськицею? вибачте, не вмію в фемінітиви), там явно було не 7х7, а як мінімум, 7/7 на 14 орків. Не кажучи вже про яких саме орків вона наміняла...
Мне казалось, что если у нас война, то должны сначала менять военнопленных, а не гражданских,
тех,чья жизнь в плену особенно опасна. И нам нужны воины. Какие тайны нахрен! От украинцев?
Рашисты то в курсе. Мне иногда кажется, что власть и народ живут в параллельных мирах.
А кто контролирует вице-премьера Верещук, или она самолично решает, кто достоин, а кто нет?
Боже, бедный народ! Когда- то, когда большевики брали власть, они уверяли, что всё не сложно,
что любая кухарка может руководить страной, сапоги может тачать пирожник и т.д.
Мне не хочется, чтобы этот эксперимент повторился...