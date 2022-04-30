РУС
Появилась надежда на эвакуацию мариупольцев на подконтрольную Украине территорию, - горсовет

маріуполь

Жителей блокадного Мариуполя могут эвакуировать на подконтрольную Украине территорию.

Об этом в Telegram сообщает горсовет, передает Цензор.НЕТ.

"Появилась надежда на эвакуацию мариупольцев на подконтрольную Украине территорию. Сегодня. От Порт-Сити. Ждем подтверждения. Верим. Следите за новостями", - говорится в сообщении.

Рашисты обстреливают жилые дома в Мариуполе из танков.

Мариуполь (5742) эвакуация (2161)
пзц..
30.04.2022 18:14 Ответить
Полная хйня👎Лошадь бредит и выдаёт желаемое за действительность❗💥
30.04.2022 18:25 Ответить
20 тисяч це дуже "оптімістична" цифра .
Одна біженка каже , що офіційні цифри требо множити на п"ять , якщо не на 10 .

Просто таке питання . Скільки зараз біженців з Марика ?!
150 тисяч ?! Й це разом з містянами-заручниками, яких орки погнали на Московію з Марика ....

А в Марику 480 було населення .

Ось питання , де інші 330 тисяч , якщо в місті до 90% будинків зруйнованно ?!
30.04.2022 18:28 Ответить
пзц..
показать весь комментарий
Що таке порт сіті?
30.04.2022 18:19 Ответить
Порт в Маріуполі. Схоже що евакуація кораблями
30.04.2022 18:23 Ответить
Напевно торговий центр
30.04.2022 18:25 Ответить
Возможно турки эвакуируют.
30.04.2022 18:26 Ответить
Вони можуть й турецьки кораблі атакувати !
30.04.2022 19:07 Ответить
Так. І не на морі.
30.04.2022 19:18 Ответить
Торговый центр
30.04.2022 18:39 Ответить
Тц, дорога на виїзд з міста в бік Запоріжжя.
30.04.2022 18:43 Ответить
30.04.2022 18:20
у щоденному режимі?! кротівня працює, не складаючи рук?

у щоденному режимі?! кротівня працює, не складаючи рук?



5

30.04.2022 18:20 Ответить
показать весь комментарий
Для москалів пртнциповознищити азов і інших захисників Маріуполя. Я не вірю в евакуації.
30.04.2022 18:33 Ответить
Так для того ж і вивозять цивільних щоб легалізувати знищення Азова і сдачу Маріуполя путєну.

Не обговорюють питання деблокади міста - а шукають як здати Маріуполь - а Азов їм усім дуже заважає...
30.04.2022 19:04 Ответить
Зеля так може знищити всіх націоналістів. В Їзраілі батальон Азов вважають нацистами.
30.04.2022 20:12 Ответить
Це все підкилимні ігри. Коли деблокують Маріуполь ?
30.04.2022 20:09 Ответить
 
 