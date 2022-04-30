Появилась надежда на эвакуацию мариупольцев на подконтрольную Украине территорию, - горсовет
Жителей блокадного Мариуполя могут эвакуировать на подконтрольную Украине территорию.
Об этом в Telegram сообщает горсовет, передает Цензор.НЕТ.
"Появилась надежда на эвакуацию мариупольцев на подконтрольную Украине территорию. Сегодня. От Порт-Сити. Ждем подтверждения. Верим. Следите за новостями", - говорится в сообщении.
Одна біженка каже , що офіційні цифри требо множити на п"ять , якщо не на 10 .
Просто таке питання . Скільки зараз біженців з Марика ?!
150 тисяч ?! Й це разом з містянами-заручниками, яких орки погнали на Московію з Марика ....
А в Марику 480 було населення .
Ось питання , де інші 330 тисяч , якщо в місті до 90% будинків зруйнованно ?!
у щоденному режимі?! кротівня працює, не складаючи рук?
5
Не обговорюють питання деблокади міста - а шукають як здати Маріуполь - а Азов їм усім дуже заважає...