Появилась надежда на эвакуацию мариупольцев на подконтрольную Украине территорию, - горсовет

Жителей блокадного Мариуполя могут эвакуировать на подконтрольную Украине территорию.

Об этом в Telegram сообщает горсовет, передает Цензор.НЕТ.

"Появилась надежда на эвакуацию мариупольцев на подконтрольную Украине территорию. Сегодня. От Порт-Сити. Ждем подтверждения. Верим. Следите за новостями", - говорится в сообщении.

