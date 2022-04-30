РУС
В результате ракетной атаки оккупантов повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта, - ОК "Південь"

Рашисты выпустили ракеты по Одесской области, в результате чего повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Одесского горсовета, об этом сообщает ОК "Південь".

"В результате ракетной атаки по Одесчине повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта. Ее дальнейшее использование невозможно", - говорится в сообщении.

+20
Головне щоб зелень весь Південь не злила, як Херсон.
30.04.2022 18:49 Ответить
+18
Сенс в тому, щоб в перспективі там транспортники НАТО не приземлялися зі зброєю.
30.04.2022 18:43 Ответить
+7
Чтобы рашисты больше не стреляли туда.
30.04.2022 18:45 Ответить
А смысл ? там уже 2 месяца даже кукурузники не летают
30.04.2022 18:42 Ответить
Сенс в тому, щоб в перспективі там транспортники НАТО не приземлялися зі зброєю.
30.04.2022 18:43 Ответить
До подхода транспортников НАТО уже успеет починить.
30.04.2022 19:04 Ответить
Русский военный кораблъ иди на...
30.04.2022 19:19 Ответить
А писати про це для чого?
30.04.2022 18:42 Ответить
уже и фото есть , это не стратегический объект, Одессу отключили от всех ключевых логистик в первые дни .
30.04.2022 18:44 Ответить
Не думайте про це, використовувати її вже неможливо.
30.04.2022 18:44 Ответить
Сьгодні не можливо...
30.04.2022 18:54 Ответить
якщо погтрібног,за добу злітно-посадкова смуга відновлюється.
але вона все одно не використовувалась після удару 24.02
30.04.2022 18:55 Ответить
Надо восстановить, пусть думают что она нужна и еще туда стреляют.
30.04.2022 19:01 Ответить
Мудро!
30.04.2022 19:02 Ответить
Чтобы рашисты больше не стреляли туда.
30.04.2022 18:45 Ответить
есть еще школьный
30.04.2022 18:45 Ответить
на школьном есть стены из кирпича , и плиты из бетона , причем сомнительного состояния , с времен ссср там ни кто ни чего ни делал , если туда и будет прилет , то это только в пользу , восстановят за счет русни.
30.04.2022 18:52 Ответить
когда был прилет в дом, на школьный тоже тогда попало но она упала в поле, еще пару лет назад там стояли сушки, так что он рабочий
30.04.2022 18:56 Ответить
не фантазируйте , сокращение дошло и туда , спасибо зеле и 95 кварталу, после его визита в Одессу, от туда было вывезено все , там даже ремонтной базы не осталось .
30.04.2022 19:12 Ответить
Головне щоб зелень весь Південь не злила, як Херсон.
30.04.2022 18:49 Ответить
«НЕПОЖРЕМ, ТАК ХОТЬ ПОРЖЕМ.

83.02% избирателей в Херсонской области негативно относились к Гетьману Украины Петру Порошенко и отдали свои голоса на выборах 21 апреля 2019 года атеисту-безбожнику, кощуннику и ************ из Кривого Рога. Шестой Президент Украины «отблагодарил» свой электорат («ХОТЬТАБУРЕТКАЛИШЬБЫНЕПОРОШЕНКО») и дал указание разминировать Перекопский перешеек, плотины и все мосты, ведущие в Херсон. 24 февраля 2022 года танковые колонны руссофашистов беспрепятственно захватили «без единого выстрела», как они любят говорить журналистам, Херсон и Херсонскую область. Захватчики ворвались на Каховскую ГЭС, сорвали украинский флаг, повесили свой триколор и пустили бесплатно из водохранилища воду в Северо-Крымский канал. Немного передохнув и заправив танки украденным дизельным топливом, россияне двинулись дальше и оккупировали Мелитополь, Бердянск и Мариуполь, превратив этот город во второй Алеппо. Таким образом, Верховный Главнокомандующий ЗСУ помог хозяину Кремля исполнить его давнюю мечту: пробить сухопутный коридор в оккупированный Крым, обеспечить подачу днепровской воды на российскую ядерную базу и заблокировать проход судов в украинские порты на Азове.

Сейчас православные мародеры вывозят железнодорожными эшелонами зерно и семена подсолнуха из херсонских элеваторов в московию, (географическое название «Россия» переводится с китайского языка как «голодная земля»). Российские террористы похищают журналистов, руководителей общин, депутатов и активистов. В этом им активно помогают местные коллаборанты. Оккупанты содержат арестованных чиновников в тюремных камерах в Херсоне. Судьба многих граждан не известна уже много дней. Город полностью заблокирован, и из него невозможно выехать, даже на велосипеде.

Орки уже отпечатали бюллетени для голосования и готовят местный Референдум, чтобы объявить демократическую «банановую» республику «ХНР», завезли «деревянные» рубли, раздают местным жителям паспорта с двуглавой курицей на обложке и мобилизуют мужчин на войну с Украиной.
30.04.2022 19:20 Ответить
Зеля зіллє всю Україну, коли знову стане Президентом. Питання- кому?
30.04.2022 19:08 Ответить
этой зеленой твари не быть больше президентом
30.04.2022 20:34 Ответить
Полосу надо с нуля строить. Но сейчас нет смысла если идет война.
30.04.2022 19:10 Ответить
Одеса отримала нові комплекси протиповітряної оборони, - речник ОВА Братчук Джерело:
30.04.2022 19:27 Ответить
и тут сразу вопрос. Как??
30.04.2022 23:11 Ответить
С какой целью интересуетесь?
01.05.2022 07:45 Ответить
Фашистское государство россия В Москве возбуждено уголовное дело против двух оппозиционных муниципальных депутатов, которые выступили против войны в Украине.https://www.youtube.com/watch?v=btOCT2xcdmA
30.04.2022 19:35 Ответить
Скільки ж вас, стратегів ! Чому не на передовій, чому не воюєте ?
30.04.2022 21:37 Ответить
 
 