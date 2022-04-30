В результате ракетной атаки оккупантов повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта, - ОК "Південь"
Рашисты выпустили ракеты по Одесской области, в результате чего повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта.
Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Одесского горсовета, об этом сообщает ОК "Південь".
"В результате ракетной атаки по Одесчине повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта. Ее дальнейшее использование невозможно", - говорится в сообщении.
але вона все одно не використовувалась після удару 24.02
83.02% избирателей в Херсонской области негативно относились к Гетьману Украины Петру Порошенко и отдали свои голоса на выборах 21 апреля 2019 года атеисту-безбожнику, кощуннику и ************ из Кривого Рога. Шестой Президент Украины «отблагодарил» свой электорат («ХОТЬТАБУРЕТКАЛИШЬБЫНЕПОРОШЕНКО») и дал указание разминировать Перекопский перешеек, плотины и все мосты, ведущие в Херсон. 24 февраля 2022 года танковые колонны руссофашистов беспрепятственно захватили «без единого выстрела», как они любят говорить журналистам, Херсон и Херсонскую область. Захватчики ворвались на Каховскую ГЭС, сорвали украинский флаг, повесили свой триколор и пустили бесплатно из водохранилища воду в Северо-Крымский канал. Немного передохнув и заправив танки украденным дизельным топливом, россияне двинулись дальше и оккупировали Мелитополь, Бердянск и Мариуполь, превратив этот город во второй Алеппо. Таким образом, Верховный Главнокомандующий ЗСУ помог хозяину Кремля исполнить его давнюю мечту: пробить сухопутный коридор в оккупированный Крым, обеспечить подачу днепровской воды на российскую ядерную базу и заблокировать проход судов в украинские порты на Азове.
Сейчас православные мародеры вывозят железнодорожными эшелонами зерно и семена подсолнуха из херсонских элеваторов в московию, (географическое название «Россия» переводится с китайского языка как «голодная земля»). Российские террористы похищают журналистов, руководителей общин, депутатов и активистов. В этом им активно помогают местные коллаборанты. Оккупанты содержат арестованных чиновников в тюремных камерах в Херсоне. Судьба многих граждан не известна уже много дней. Город полностью заблокирован, и из него невозможно выехать, даже на велосипеде.
Орки уже отпечатали бюллетени для голосования и готовят местный Референдум, чтобы объявить демократическую «банановую» республику «ХНР», завезли «деревянные» рубли, раздают местным жителям паспорта с двуглавой курицей на обложке и мобилизуют мужчин на войну с Украиной.