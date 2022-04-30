В результате ракетной атаки оккупантов повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта, - ОК "Південь"

Рашисты выпустили ракеты по Одесской области, в результате чего повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Одесского горсовета, об этом сообщает ОК "Південь".

"В результате ракетной атаки по Одесчине повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта. Ее дальнейшее использование невозможно", - говорится в сообщении.

