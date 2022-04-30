РУС
17 318 26

Оккупанты распространяют дезинформацию о якобы "захвате" Киева, Харькова и Запорожья, - Генштаб ВСУ

рф

Российские оккупанты на территории Харьковской области активно распространяют дезинформацию.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские оккупационные войска продолжают совершать противоправные действия на захваченных территориях Харьковской области. По имеющейся информации, противник принудительно вывозит население на территорию российской федерации. Оккупанты распространяют дезинформацию о захватах Харькова, Киева и Запорожья", - отметили в Генштабе.

В результате наступления подразделений Сил обороны Украины в Харьковской области был восстановлен контроль над населенными пунктами Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прилесное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению на 18:00 30 апреля

Автор: 

Генштаб ВС (6847) Харьковщина (5577)
Топ комментарии
+17
Во тупорылые касапы типа мы живём в средневековье. Вот эту йухню в Бурятии и Дагестане можете просирать своим рабам.
30.04.2022 19:07 Ответить
30.04.2022 19:07 Ответить
+17
Київ захопили???
Пішла, перевірю консервацію на предмет готовності до збивання ворожого та летючого
а то ХАСЬ! -а в мене дрона збити нема чим
30.04.2022 19:09 Ответить
30.04.2022 19:09 Ответить
+16
.
30.04.2022 19:11 Ответить
30.04.2022 19:11 Ответить
Правила форума Совет форумчан
https://t.me/bozhejakekonchene/4345 хроніки *процвєтанія* рабсії-матішкі... (назад в салфетскій саюс)
показать весь комментарий
30.04.2022 19:06 Ответить
Во тупорылые касапы типа мы живём в средневековье. Вот эту йухню в Бурятии и Дагестане можете просирать своим рабам.
показать весь комментарий
30.04.2022 19:07 Ответить
Так в них нема вариантів, вони це й ***** в бункер доркладають. Інакше ж їх свої постріляють.
показать весь комментарий
30.04.2022 19:08 Ответить
а в это время клятые украинские нацисты бандерлоги и украинцы молча и тихо захватили Россию от Калининграда до Курил... ну а в Лугандонии или где то там пусть мечтают
показать весь комментарий
30.04.2022 19:51 Ответить
Київ захопили???
Пішла, перевірю консервацію на предмет готовності до збивання ворожого та летючого
а то ХАСЬ! -а в мене дрона збити нема чим
показать весь комментарий
30.04.2022 19:09 Ответить
30.04.2022 21:51 Ответить
30.04.2022 21:51 Ответить
.
.
30.04.2022 19:11 Ответить
30.04.2022 19:11 Ответить
І Берлін вже захопили. Святкуватимуть день пабєди.
показать весь комментарий
30.04.2022 19:12 Ответить
От чомусь русню влаштовує брехня з телевізорів, а от фотографією з пиріжком, чомусь відчуття голоду не втамовує. Дивно? Не думаю.
показать весь комментарий
30.04.2022 19:18 Ответить
Обкурились
Обкурились
30.04.2022 19:19 Ответить
30.04.2022 19:19 Ответить
Знову по старій мєтодичці написали довбні)
показать весь комментарий
30.04.2022 19:20 Ответить
Я впевнений, у якомусь мухосранську в це повірять.

показать весь комментарий
30.04.2022 19:20 Ответить
Ця інформація нагадала мені анекдот:

...Мойша, пєрєдайтє ім, что в мойо отсутствіє оні моґут мєня даже біть...
показать весь комментарий
30.04.2022 19:23 Ответить
Они в угаре борьбы с нацистами книги перепутали. Рассказы о взятии Москвы активно распространялись в 1941-1943-х
показать весь комментарий
30.04.2022 19:24 Ответить
и Рейкьявика.
показать весь комментарий
30.04.2022 19:29 Ответить
Пусть не врут! Все десанты в Киеве с первого дня отбиваются ОП во главе с подполковником Люсьеном. В боях участвуют лично ЗЕ, Дерьмак, Подоляк и Арахнофобия.
показать весь комментарий
30.04.2022 19:33 Ответить
Ви забули про героїчного оборонця мукачевських ресторанів колю-каклєту.
показать весь комментарий
30.04.2022 20:09 Ответить
Тувинські тік-токери героїчно знищують бандеромобілі в брянській області
https://t.me/sashakots/31861
https://t.me/sashakots/31862
показать весь комментарий
30.04.2022 19:38 Ответить
Кацапи видають бажане за дійсне !!

Хрен вам , орки , аж в горлянку наші міста 😠
показать весь комментарий
30.04.2022 19:42 Ответить
10 ознак маніпуляцій на темі війни від Євгена Магди:

Війна - стан незвичний та шоковий для багатьох з нас. Проте рашисти до неї готувалися активно та наполегливо. Не зайвим буде звернути увагу на типові маніпуляції роспропаганди в цьому питанні:

1) Повідомлення активно поширюються проросійськими анонімними ТГ-каналами

2) Втрати загарбників ставляться під сумнів, а наші - роздмухуються

3) Додається посилання на "секретні російські документи"

4) У питаннях обстрілів мирного населення на інших воєнних злочинів просувається принцип "обоє рябоє"

5) Конкретизується номери в/ч, їх розташування, прізвища та звання командирів, їх наполегливо демонізують

6) Використовуються обрізані шматки відео, походження яких неможливо визначити

7) Здійснюється акцентована критика на адресу політичного та військового керівництва України

8) Вживаються терміни, притаманні російській пропаганді, географічні назви "гуляють"

9) "Оточенці" постають добре поголеними та у чисто випрасуваних одностроях

10) Помітні ознаки машинного перекладу з російської на українську

Відтак не соромтеся перевіряти інформацію, ставити під сумнів чутки та вірити в перемогу ЗСУ
показать весь комментарий
30.04.2022 19:57 Ответить
Це помогли захопити Діванное військо і колобранти які гадят на чину владу инфа 100 %
показать весь комментарий
30.04.2022 19:59 Ответить
а разве разрывов не слышно местным жителям?
показать весь комментарий
30.04.2022 20:18 Ответить
Харків захопили? Нуну, сказав собака Баскєрвілєй Герасиму.
Харків`янам дайте зброю і завтра бєлгорода не буде!
показать весь комментарий
30.04.2022 21:39 Ответить
А меня интересует как мы будем возвращать украинцев, которых выкрали кацапы и вывезли на рашку?
показать весь комментарий
30.04.2022 21:59 Ответить
Орки бл**дь....ви до Пуховики або до Зазім'я доповзіть....пів-кацапа, і пів-дона.
А там вас зустрінуть біля Монєтки огоого...
А ще вас уйо**бків будуть чекати на Закревського, Сабурова, Милославській, Каштановій, Драйзера

Це Я вам ригакам кажу як КИЯНИН!!!

ЦЕ ТРОЄЩИНА....кацапи....це страшніше ніж ГРОЗНИЙ.....
ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ УЙ**ОБКИ!!!!!!!

СЛАВА УКРАЇНІ!!!
показать весь комментарий
30.04.2022 22:24 Ответить
 
 