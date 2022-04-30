Оккупанты распространяют дезинформацию о якобы "захвате" Киева, Харькова и Запорожья, - Генштаб ВСУ

Российские оккупанты на территории Харьковской области активно распространяют дезинформацию.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские оккупационные войска продолжают совершать противоправные действия на захваченных территориях Харьковской области. По имеющейся информации, противник принудительно вывозит население на территорию российской федерации. Оккупанты распространяют дезинформацию о захватах Харькова, Киева и Запорожья", - отметили в Генштабе.

В результате наступления подразделений Сил обороны Украины в Харьковской области был восстановлен контроль над населенными пунктами Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прилесное.

