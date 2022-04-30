Оккупанты распространяют дезинформацию о якобы "захвате" Киева, Харькова и Запорожья, - Генштаб ВСУ
Российские оккупанты на территории Харьковской области активно распространяют дезинформацию.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Российские оккупационные войска продолжают совершать противоправные действия на захваченных территориях Харьковской области. По имеющейся информации, противник принудительно вывозит население на территорию российской федерации. Оккупанты распространяют дезинформацию о захватах Харькова, Киева и Запорожья", - отметили в Генштабе.
В результате наступления подразделений Сил обороны Украины в Харьковской области был восстановлен контроль над населенными пунктами Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прилесное.
Пішла, перевірю консервацію на предмет готовності до збивання ворожого та летючого
а то ХАСЬ! -а в мене дрона збити нема чим
...Мойша, пєрєдайтє ім, что в мойо отсутствіє оні моґут мєня даже біть...
https://t.me/sashakots/31861
https://t.me/sashakots/31862
Хрен вам , орки , аж в горлянку наші міста 😠
Війна - стан незвичний та шоковий для багатьох з нас. Проте рашисти до неї готувалися активно та наполегливо. Не зайвим буде звернути увагу на типові маніпуляції роспропаганди в цьому питанні:
1) Повідомлення активно поширюються проросійськими анонімними ТГ-каналами
2) Втрати загарбників ставляться під сумнів, а наші - роздмухуються
3) Додається посилання на "секретні російські документи"
4) У питаннях обстрілів мирного населення на інших воєнних злочинів просувається принцип "обоє рябоє"
5) Конкретизується номери в/ч, їх розташування, прізвища та звання командирів, їх наполегливо демонізують
6) Використовуються обрізані шматки відео, походження яких неможливо визначити
7) Здійснюється акцентована критика на адресу політичного та військового керівництва України
8) Вживаються терміни, притаманні російській пропаганді, географічні назви "гуляють"
9) "Оточенці" постають добре поголеними та у чисто випрасуваних одностроях
10) Помітні ознаки машинного перекладу з російської на українську
Відтак не соромтеся перевіряти інформацію, ставити під сумнів чутки та вірити в перемогу ЗСУ
Харків`янам дайте зброю і завтра бєлгорода не буде!
А там вас зустрінуть біля Монєтки огоого...
А ще вас уйо**бків будуть чекати на Закревського, Сабурова, Милославській, Каштановій, Драйзера
Це Я вам ригакам кажу як КИЯНИН!!!
ЦЕ ТРОЄЩИНА....кацапи....це страшніше ніж ГРОЗНИЙ.....
ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ УЙ**ОБКИ!!!!!!!
СЛАВА УКРАЇНІ!!!