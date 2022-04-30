Говорили о восстановлении Украины и предоставлении консульских услуг нашим гражданам в России, - Зеленский провел переговоры с президентом Швейцарии Кассисом
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Заеленский отметил: "Провел переговоры с Иньяцио Кассисом. Отметил гуманитарную помощь со стороны Швейцарии. Обсудили подготовку к Конференции по восстановлению Украины и посредническую роль Швейцарии по предоставлению консульских услуг украинцам в России".
