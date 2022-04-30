РУС
Говорили о восстановлении Украины и предоставлении консульских услуг нашим гражданам в России, - Зеленский провел переговоры с президентом Швейцарии Кассисом

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Заеленский отметил: "Провел переговоры с Иньяцио Кассисом. Отметил гуманитарную помощь со стороны Швейцарии. Обсудили подготовку к Конференции по восстановлению Украины и посредническую роль Швейцарии по предоставлению консульских услуг украинцам в России".

дипломатия (1471) Зеленский Владимир (21714) Швейцария (628)
Говори -- рассказывай. Доставай -- показывай!
показать весь комментарий
30.04.2022 19:26 Ответить
А у цього "актора", не погано виходить гроші випрошувати- приймає з усіх сторін.,когось він мені нагадує...
показать весь комментарий
30.04.2022 19:28 Ответить
А шо С РАШЕЙ РАЗОРВАЛИ ДИП ОТНОШЕНИЯ ? И визы ввели ?
показать весь комментарий
30.04.2022 20:03 Ответить
То он с Кассисом поговорил, то с Джонсоном, то с Байденом поговорил. На перекуре наградил солдат и офицеров. Аристович и тот другой как бы занимаются пустыми переговорами. И т.д. А хто занимается проблемами фронта и экономики? А Мариуполь, Херсон?
показать весь комментарий
30.04.2022 20:04 Ответить
Це та Швейцарія, яка не надала дозвіл Німеччини на постачання снарядів до німецької техніки?
показать весь комментарий
30.04.2022 20:33 Ответить
 
 