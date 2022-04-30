Аэропорт Одессы обстреляли с территории оккупированного Крыма из БРК "Бастион", - ОВА
Российские оккупанты сегодня обстреляли аэропорт Одессы, повреждена взлетно-посадочная полоса.
Об этом в Telegram сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня враг нанес ракетный удар с территории временно оккупированного Крыма из берегового ракетного комплекса "Бастион". Взлетно-посадочная полоса аэропорта "Одесса" была разрушена. Слава Богу, никто не пострадал.
В области проходят противодиверсионные мероприятия. Они проводятся для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность жителей Одесской области на период продленного комендантского часа. Прошу отнестись с пониманием. Берегите себя", - сказал он.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате ракетной атаки оккупантами повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта, - ОК "Південь"
30.04.2022
Одесская область получила новые комплексы ПВО для борьбы с врагом. Теперь небо региона будет под еще большей защитой.
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Наши силы противовоздушной обороны контролируют небо и получают новое вооружение, которое поможет сделать еще более защищенным наше небо, а значит - и каждого из нас", - проинформировал Братчук.
Одеса отримала нові комплекси протиповітряної оборони, - речник ОВА Братчук
