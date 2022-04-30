Аэропорт Одессы обстреляли с территории оккупированного Крыма из БРК "Бастион", - ОВА

Российские оккупанты сегодня обстреляли аэропорт Одессы, повреждена взлетно-посадочная полоса.

Об этом в Telegram сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня враг нанес ракетный удар с территории временно оккупированного Крыма из берегового ракетного комплекса "Бастион". Взлетно-посадочная полоса аэропорта "Одесса" была разрушена. Слава Богу, никто не пострадал.

В области проходят противодиверсионные мероприятия. Они проводятся для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность жителей Одесской области на период продленного комендантского часа. Прошу отнестись с пониманием. Берегите себя", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате ракетной атаки оккупантами повреждена взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта, - ОК "Південь"