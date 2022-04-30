РУС
Аэропорт Одессы обстреляли с территории оккупированного Крыма из БРК "Бастион", - ОВА

бастион

Российские оккупанты сегодня обстреляли аэропорт Одессы, повреждена взлетно-посадочная полоса.

Об этом в Telegram сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня враг нанес ракетный удар с территории временно оккупированного Крыма из берегового ракетного комплекса "Бастион". Взлетно-посадочная полоса аэропорта "Одесса" была разрушена. Слава Богу, никто не пострадал.

В области проходят противодиверсионные мероприятия. Они проводятся для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность жителей Одесской области на период продленного комендантского часа. Прошу отнестись с пониманием. Берегите себя", - сказал он.

+51
треба ще той південь звільнити... HIMARSів під'їде десяток інший і можна довбити по Скотостополю
30.04.2022 19:53 Ответить
+46
Пока крым не освободим от росийской чумы, весь юг Украины будет всегда в опасности
30.04.2022 19:51 Ответить
+32
HIMARS

30.04.2022 19:58 Ответить
главное чтобы дали два вида ракет.
30.04.2022 19:55 Ответить
регулярно...там наших людей нет
30.04.2022 19:55 Ответить
погоджуюсь! їбашити цілодобово по тим свиням!
30.04.2022 20:51 Ответить
а військово-політичне керівництво дозволить генштабу це зробити?
30.04.2022 19:57 Ответить
згодні, вже обоє виступили. і Джонсон і Байден 😉
30.04.2022 20:52 Ответить
березнячка xолланьська
30.04.2022 21:21 Ответить
значит пора срочно освободить Крым
30.04.2022 19:55 Ответить
Есть ещё вариант - разрушить маскву...
30.04.2022 21:04 Ответить
Не тільки південнь, ракети по всій Україні летять
30.04.2022 20:35 Ответить
А як же:

30.04.2022
Одесская область получила новые комплексы ПВО для борьбы с врагом. Теперь небо региона будет под еще большей защитой.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Наши силы противовоздушной обороны контролируют небо и получают новое вооружение, которое поможет сделать еще более защищенным наше небо, а значит - и каждого из нас", - проинформировал Братчук.

?
30.04.2022 23:35 Ответить
30.04.22 10:08

Одеса отримала нові комплекси протиповітряної оборони, - речник ОВА Братчук
Главное пропиариться.
01.05.2022 00:07 Ответить
Надіюсь,скоро в Україні буде HIMARS,чи інша далекобійна зброя.
показать весь комментарий
30.04.2022 19:54 Ответить

30.04.2022 19:56 Ответить
шо це ?
30.04.2022 20:32 Ответить
30.04.2022 19:58 Ответить
А обратку можно бахнуть по Крыму ?
30.04.2022 19:59 Ответить
думаю так, что над этим вопросом уже работают , и очень скоро узнаем приятные новости.
30.04.2022 20:11 Ответить
пока только липким от белорусского гудрона куском асфальта.
Но есть надежды к осени обучить несколько расчётов на ПУ ATACMS, которых на консервации в США как грязи. Тогда и крымский мост у украинского берега вздыбится, и бабруйские летуны напрягутся, и в брянске станет модно копать окопы и блиндажики в частном секторе.
30.04.2022 20:14 Ответить
Блін, до осені - це щось довго!
А немає в Штатах відставників-добровольців, які раніше служили на цих шайтан-машинах?
30.04.2022 20:29 Ответить
искали. Рускоязычных, тем более украиноязычных, нет.
30.04.2022 22:58 Ответить
а в чем там особое отличие от совковых РСЗО?
30.04.2022 20:33 Ответить
точность попадания...расстояние
30.04.2022 21:49 Ответить
приблизительно такая же, как между Трактором МТЗ-80 "Белорус" и Big Bud 747. Только с трактора нельзя ********* ракетой туда куда не следует.
30.04.2022 22:56 Ответить
Не только можно, но и нужно. Нужны ответки, иначе они и дальше будут так беспрепятственно нас бомбить не получая "сдачи"
30.04.2022 20:24 Ответить
нужно
30.04.2022 21:48 Ответить
Недолго осталось шалить. Скоро будет прямо в ПУ ответка из ATACMS прилетать еще до того, как их ракета будет сбита SM-6 еще на подлёте к Одессе.
30.04.2022 19:59 Ответить
надо было взять пиоруны, стингеры и старстрики и сбить проклятых.
30.04.2022 19:59 Ответить
30.04.2022 19:59 Ответить
"Бастион" пуляет сверхзвуковыми противокорабельными "Ониксами". Маловероятно, что ими будут лупить по аэродрому.
30.04.2022 19:59 Ответить
Калібри та кинджали закінчуються ...
30.04.2022 20:02 Ответить
Скоріше всього вони злякались нових ППО під Одесою, що ми анонсували.
І вирішили вдарити тим, у чого є найбільший шанс долетіти.
Хоч би як напакостить.
30.04.2022 20:05 Ответить
ви пів ацапського командувача шо все знаете?
30.04.2022 20:06 Ответить
Бастіон б'є максимум на 300 км, Хімарс до 410. Сподіваюсь, координати бастіонів вже засікли і передали командуванню наших Хімарсів?!
30.04.2022 20:00 Ответить
зважаючи на те ,що Захід також передає нам колосальний об'єм розвідданних то все відомо,потрібні тільки інструменти..
30.04.2022 20:07 Ответить
я б вернув жулю мендель - ну як інструмент.
30.04.2022 21:18 Ответить
30.04.2022 21:32 Ответить
Откуда такие данные о дальности в 410 км.Википедия пишет ,что максимум 300 управляемыми снарядами
30.04.2022 20:21 Ответить
Не обязательно в ответ бить по ударившему кулаке. Можно в ответ ударить сразу по морде. Например по Ватостополю и бухте с росийскими кораблями и подлодками. Нужно уже покончить со всем черноморским флотом РФ раз и навсегда и весь регион черноморского бассейна вздохнет с облегчением
30.04.2022 20:21 Ответить
обязательно ударим. Весь флот в труху. Но потом.
30.04.2022 20:47 Ответить
по морякам и их ****** женам ..портових
30.04.2022 21:52 Ответить
Взорвали бы крымский мост и скопление кораблей ЧФ и Пусть им с неба камни падают
30.04.2022 20:01 Ответить
по Керченському мосту мають ще собаки тікати
30.04.2022 20:57 Ответить
Нехер кацапам по мостам шастать, все должны тут здохнуть или на корм рыбам. Рыбы тоже есть хотят
30.04.2022 21:34 Ответить
не розкривайте плани... - хлопці вже щупають тей мост як нікого до цього...
30.04.2022 23:54 Ответить
до сварок - Петро каже 19ту опору тре рвати, а Василь
20ту і тільки мудрий Тарас сказав - "рвати треба все".
01.05.2022 00:28 Ответить
Коментуючи ці удари, австрійський військовий аналітик Том Купер вважає це ознакою виснаження російських озброєнь, позаяк Бастіон-П має слабкі можливості для ураження наземних цілей, а факт його використання для ударів далеко за лінією фронту підтверджує, що у росіян закінчується інше озброєння.
30.04.2022 20:01 Ответить
"Бастіоном" по взлітній смузі?
Краще би вони мікроскопом цвяхи забивали!
30.04.2022 20:02 Ответить
це на 9 травня
30.04.2022 20:07 Ответить
Тобто хтось в Одесі все ще коректує ?
А цікаво технічно можна покласти моб та інтерн звязок з ********** ?
30.04.2022 20:04 Ответить
нащо там керування?КТА аеропорту видома в усіх документах ІКАО.заводь коордінати у ракету та пуляй
30.04.2022 20:09 Ответить
тю! нельзя быть такими древними. Я со своего дивана прямо сейчас откорректирую удар по крымскому мосту - ж\д полотно - 45.31421 36.50106, авт.полотно - 45,31430 36.50160 и для верности положить в 45.31471 36.50065 и в 45.31485 36.50114. Между опорами расстояние порядка 50 метров. Все - два пролета в воде.
30.04.2022 20:33 Ответить
скоро мы это *****й чм рф из HIMARS к кабздону отправим ....... кто то хотел в расея сдохнуть ? ,сдохните суки
30.04.2022 20:06 Ответить
Говорят, Кабздон перед смертью в бреду розмовляв українською
Жаль, что оказался предателем самого себя...
30.04.2022 20:29 Ответить
ruskij teleport v ad :
30.04.2022 20:07 Ответить
давно пора, сначала мост , а там и побережье куярить, нагонять клиенскую базу
30.04.2022 20:27 Ответить
Злітно-посадкова смуга - це фігня. ******* спецбетони за декілька годин твердіють...
30.04.2022 20:33 Ответить
Пора бы и ответочку крысчанам, чтобы русский мир им раем не казался!!!
30.04.2022 20:37 Ответить
только похвастались что Одесса получила новое ПВО, лучше бы молчали и делали свое дело молча, всем хочется чем то похвастаться, клоунская власть
30.04.2022 20:39 Ответить
ну, это как с берданкой ждать пролёта над головой фазана.
30.04.2022 21:09 Ответить
интересно получаеца: ракеты летят аж из крыма, поражают одесский аэропорт, и через минуту звучит сигнал воздушной тревоги, когда все совершилось
30.04.2022 20:49 Ответить
А мохно ******* в ответ откуда выпустили ракеты? По Скотостополю например?
30.04.2022 21:01 Ответить
Можно. Куском асфальта.
30.04.2022 23:20 Ответить
30.04.2022 21:50 Ответить
Ну зробили вони три ями у бетонному полотні . JSB- ха , самоскид, бригада трохи арматури та бетону і післязавтра полетіли!
30.04.2022 22:00 Ответить
https://www.facebook.com/100044411046940/posts/535936921230005/ Труханов каже, що відбудують. За попередніми оцінками, використовуючи новітні спецматеріали можливо за тиждень. УВАГА! Питання: за який термін часу відновлять смугу в Одесі?
30.04.2022 22:17 Ответить
Пора.....****ашить отвєткой......
Я знаю, що у нас ЄЄЄЄЄЄЄЄЄЄ!!!!!!!
Кацапи...... ви ***** оху**єїте....
У нас уже є такі "Плюшки", що вам і не снилося
30.04.2022 22:27 Ответить
влучно....
ой ходили край села партізани...
30.04.2022 23:29 Ответить
Володимир Саркісян

В https://twitter.com/hashtag/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0?src=hashtag_click #Одеса о 18 годині прилетіли Пушкін, Лєрмонтов і Толстой.
Аеропорт ми відбудуємо.
А росію - ні.
30.04.2022 23:46 Ответить
 
 