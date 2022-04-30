РУС
ВСУ освободили Верхнюю Роганку, Русскую Лозовую, Слободское и Прилесное в Харьковской области. Враг предпринимает попытки наступления в направлениях на Барвенково и Славянск, - Генштаб

харківщина

Украинские воины освободили Верхнюю Роганку, Русскую Лозовую, Слободское и Прилесное в Харьковской области. Оккупант сосредоточивает силы у границы и в г.Изюм.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в официальном сообщении Генштаба ВСУ.

В информации отмечается: "На Слобожанском направлении группировка войск противника продолжает наносить авиационные удары и вести артиллерийские обстрелы города Харькова.

На Изюмском направлении оккупанты, силами отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии и 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, воздушно-десантных войск предпринимают попытки наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты распространяют дезинформацию о якобы "захвате" Киева, Харькова и Запорожья, - Генштаб ВСУ

Враг продолжает сосредоточивать силы и средства как на временно занятых территориях Харьковской области, так и в Белгородской области, в непосредственной близости от государственной границы Украины. Так, в район населенного пункта Волохов Яр оккупанты переместили подразделения 55-й отдельной мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, а в город Изюм - подразделения 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа.

Противник наращивает систему противовоздушной обороны, ведет воздушную разведку позиций подразделений Вооруженных Сил Украины с применением БПЛА в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Ивановка, Красное, Курулька, Довгенькое, Новая Дмитровка и Барвенково.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты принудительно депортируют жителей Купянска и соседних населенных пунктов в РФ, - Минобороны

"В результате наступления подразделений Сил обороны Украины в Харьковской области был восстановлен контроль над населенными пунктами Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прилесное", - говорится в сообщении.

Генштаб ВС (6847) Харьковщина (5577)
Топ комментарии
+66
это орк на въезде в Харьков перед окружной с Кутузовки...!

30.04.2022 20:16 Ответить
+50
Распяли мальчика в трусиках, биндеры проклятые
30.04.2022 20:19 Ответить
+27
На Покровск у кацапов не срослось... ...а я боялся за эту неделю. Сеструхе в Днепре сказал: Возьмут Покровск -- тикайте сразу во Львов! ...а она вчера к маникюрше сходила... И это радует, дорогие громадяны! *)
30.04.2022 20:15 Ответить
ЗСУ на звільнили Верхню Роганку, Руську Лозову,

А как правильно понимать эту фразу???
30.04.2022 20:11 Ответить
Далее в тексте все разьясняется...а это опечатка..
30.04.2022 20:13 Ответить
Возможно хотели написать...на Харьковщине...а потом передумали...
30.04.2022 20:14 Ответить
Пиши так - ВСУ от имели кремлёвских нацистов !
30.04.2022 21:47 Ответить
Фух, наверное, таки Малярша разрешила...
30.04.2022 20:14 Ответить
На Покровск у кацапов не срослось... ...а я боялся за эту неделю. Сеструхе в Днепре сказал: Возьмут Покровск -- тикайте сразу во Львов! ...а она вчера к маникюрше сходила... И это радует, дорогие громадяны! *)
30.04.2022 20:15 Ответить
что то покровск далековато от линии столкновения,откуда такая паника?
30.04.2022 20:31 Ответить
на Покровск они разве телепортироваться могут, а если по факту, то только крупной армией с Марьинки, и то если дойдут то единицы, а там в Покровске и полягут
30.04.2022 20:33 Ответить
теперь до Покровска они только грунтовыми водами могут дойти. А в Покровске можно будет услышать только выходы нашей арты в сторону Старомлинівки и Пологов.
30.04.2022 20:45 Ответить
Марьинка ближе там чем Старомлиновка, арта работает с 24 февраля по свиньям из даунецка стабильно аж земля содрогается 24 на 7, все уже привыкли
30.04.2022 20:49 Ответить
это орк на въезде в Харьков перед окружной с Кутузовки...!

30.04.2022 20:16 Ответить
Красівоє
30.04.2022 20:19 Ответить
Распяли мальчика в трусиках, биндеры проклятые
30.04.2022 20:19 Ответить
мальчик поедрос...!)
30.04.2022 20:21 Ответить
Ашо он там делает?
прям с картины какой то
30.04.2022 20:20 Ответить
жаль не могу видео залить где он отдыхает...\я даже не знал что он на этой дороге к Старому Салтову - пока сам видео не увидел...!\
30.04.2022 20:23 Ответить
Не бачите? Загорає на сонці.
01.05.2022 01:43 Ответить
прям кадр из Властелин Колец или Обитель Зла!
30.04.2022 20:34 Ответить
Вот и мальчик в трусиках распятый!
30.04.2022 20:44 Ответить
памятнік нєізвєстнаму кацапу
30.04.2022 20:50 Ответить
Жарена яєчня по кацапські
30.04.2022 20:57 Ответить
Бідолага, мабуть згорів на роботі🤣🤣🤣
30.04.2022 21:10 Ответить
А ему не больно?
30.04.2022 21:15 Ответить
Оставить как памятник. ***** шастать.
30.04.2022 21:41 Ответить
Хорошая идея. Пластифицировать и оставить оркам на память.
01.05.2022 01:03 Ответить
Прямо как в картине великих мастеров живописи времен ренессанса. Надо оставить.
01.05.2022 01:04 Ответить
еще один жаренный бурят?
01.05.2022 23:33 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Бережи вас Господь, рідненькі
30.04.2022 20:22 Ответить
Діляну Циркуни-Липці треба очистити від орків! Звідти вони б'ють градами!
30.04.2022 20:24 Ответить
ЗСУ звільнили... Прилесне на Харківщині.
***********

30.04.2022 20:46 Ответить
Слава Богу, слава Україні.
30.04.2022 20:56 Ответить
Ще невідомо, чи правда, але https://t.me/BerezaJuice/14066 Борислав Береза зі свого окопу повідомляє "ЗСУ утилизировали возле Изюма генерал-майора РФ Андрея Симонова. Как говорится - нехер шастать!"
30.04.2022 21:28 Ответить
тоже на эту инфу в телеге читал...
30.04.2022 21:51 Ответить
 
 