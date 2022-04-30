ВСУ освободили Верхнюю Роганку, Русскую Лозовую, Слободское и Прилесное в Харьковской области. Враг предпринимает попытки наступления в направлениях на Барвенково и Славянск, - Генштаб

Украинские воины освободили Верхнюю Роганку, Русскую Лозовую, Слободское и Прилесное в Харьковской области. Оккупант сосредоточивает силы у границы и в г.Изюм.

В информации отмечается: "На Слобожанском направлении группировка войск противника продолжает наносить авиационные удары и вести артиллерийские обстрелы города Харькова.

На Изюмском направлении оккупанты, силами отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии и 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, воздушно-десантных войск предпринимают попытки наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

Враг продолжает сосредоточивать силы и средства как на временно занятых территориях Харьковской области, так и в Белгородской области, в непосредственной близости от государственной границы Украины. Так, в район населенного пункта Волохов Яр оккупанты переместили подразделения 55-й отдельной мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, а в город Изюм - подразделения 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа.

Противник наращивает систему противовоздушной обороны, ведет воздушную разведку позиций подразделений Вооруженных Сил Украины с применением БПЛА в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Ивановка, Красное, Курулька, Довгенькое, Новая Дмитровка и Барвенково.

"В результате наступления подразделений Сил обороны Украины в Харьковской области был восстановлен контроль над населенными пунктами Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прилесное", - говорится в сообщении.