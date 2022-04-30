В результате обстрела оккупантами в Донецкой области ранены 9 гражданских, в том числе 4 детей, - ОВА

Российские оккупанты обстреливали территорию Донецкой области, в результате чего ранены 9 гражданских лиц.

Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 30 апреля россияне ранили еще 9 мирных жителей Донбасса, среди которых 4 ребенка: 3 - в Доброполье и 1 - в Дробышево.

Кроме того, в Бахмуте зарегистрирована смерть одного человека, раненого в Луганской области.

Также сегодня удалось уточнить информацию о трех погибших в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно", - говорится в сообщении.

