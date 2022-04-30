РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10587 посетителей онлайн
Новости Война
1 371 0

В результате обстрела оккупантами в Донецкой области ранены 9 гражданских, в том числе 4 детей, - ОВА

донеччина,обстріли

Российские оккупанты обстреливали территорию Донецкой области, в результате чего ранены 9 гражданских лиц.

Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 30 апреля россияне ранили еще 9 мирных жителей Донбасса, среди которых 4 ребенка: 3 - в Доброполье и 1 - в Дробышево.

Кроме того, в Бахмуте зарегистрирована смерть одного человека, раненого в Луганской области.

Также сегодня удалось уточнить информацию о трех погибших в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ждать воздушных шаров?": У оккупантов с беспилотниками совсем тяжело и они отправляют БПЛА МЧС России. Фоторепортаж

Донецкая область (10588) Кириленко Павел (646)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 