На Восточном направлении 30 апреля отбиты 5 атак врага. Уничтожен 81 оккупант, 3 танка, 6 БМП, 1 самолет и 1 беспилотник, - ОТУ "Схід"

схід,оту

Оперативно-тактическая группировка "Схід" обнародовала результаты противостояния российским оккупантам 30 апреля.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом ОТУ "Схід" сообщает в фейсбуке.

В информации отмечается: "В течение суток, 30 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 6 атак. Потери врага составляют: личного состава – 81; танки – 3; БМП – 6; БТР – 5; минометный расчет – 1; АТТ – 5; самолетов – 1; БПЛА – 1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Восточном направлении 29 апреля отбиты 4 атаки оккупантов, уничтожены 173 россиянина, 4 танка, 5 артсистем, 5 беспилотников, - ОТУ "Схід"

техника (1779) ВСУ (6865)
Топ комментарии
+9
Ще невідомо, чи правда, але https://t.me/BerezaJuice/14066 Борислав Береза зі свого окопу повідомляє "ЗСУ утилизировали возле Изюма генерал-майора РФ Андрея Симонова. Как говорится - нехер шастать!"
30.04.2022 21:42 Ответить
+4
До 9 травня треба кругленьке число, всі зрозуміли про що я😈
30.04.2022 21:26 Ответить
+3
Хорошие новости!
30.04.2022 21:32 Ответить
9*9=81 ))
30.04.2022 21:33 Ответить
Якщо це правда, то це жопа..

https://twitter.com/rututu666/status/1520455285294440449 https://twitter.com/rututu666/status/1520455285294440449

https://twitter.com/rututu666/status/1520458676838047753
30.04.2022 21:32 Ответить
тебе успокоительного надо...!
30.04.2022 22:18 Ответить
Мы тут в Бундесе считали, когда Северный фронт развалится?
Угадали на 1 день позже реала.
Теперь про Крымский перешеек .. -- получается, в начале июня закупорят его с нашей стороны.


Согласны на 1 день позже...
30.04.2022 21:32 Ответить
Якщо правда то ще один педофіл з лампасами не буде гвалтувати дітей.
30.04.2022 22:20 Ответить
А чи не внучок це автора совкороману "солдатамі не рождаютса"?
30.04.2022 22:23 Ответить
Це фахівець по РЕБ. Автор наукових досліджень. Серйозна втрата для кацапів.
30.04.2022 23:02 Ответить
Похож на *****@са 😕
01.05.2022 00:28 Ответить
Вони всі такі
01.05.2022 10:05 Ответить
"Просить заєць вовка, від лисиці захисту."
30.04.2022 21:48 Ответить
пиши внятно...
30.04.2022 22:17 Ответить
 
 