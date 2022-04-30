На Восточном направлении 30 апреля отбиты 5 атак врага. Уничтожен 81 оккупант, 3 танка, 6 БМП, 1 самолет и 1 беспилотник, - ОТУ "Схід"

Оперативно-тактическая группировка "Схід" обнародовала результаты противостояния российским оккупантам 30 апреля.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом ОТУ "Схід" сообщает в фейсбуке.

В информации отмечается: "В течение суток, 30 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 6 атак. Потери врага составляют: личного состава – 81; танки – 3; БМП – 6; БТР – 5; минометный расчет – 1; АТТ – 5; самолетов – 1; БПЛА – 1".

