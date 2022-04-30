На Восточном направлении 30 апреля отбиты 5 атак врага. Уничтожен 81 оккупант, 3 танка, 6 БМП, 1 самолет и 1 беспилотник, - ОТУ "Схід"
Оперативно-тактическая группировка "Схід" обнародовала результаты противостояния российским оккупантам 30 апреля.
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом ОТУ "Схід" сообщает в фейсбуке.
В информации отмечается: "В течение суток, 30 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 6 атак. Потери врага составляют: личного состава – 81; танки – 3; БМП – 6; БТР – 5; минометный расчет – 1; АТТ – 5; самолетов – 1; БПЛА – 1".
Читайте на "Цензор.НЕТ": На Восточном направлении 29 апреля отбиты 4 атаки оккупантов, уничтожены 173 россиянина, 4 танка, 5 артсистем, 5 беспилотников, - ОТУ "Схід"
Топ комментарии
+9 Ан Мур
показать весь комментарий30.04.2022 21:42 Ответить Ссылка
+4 Максим Лапко #515645
показать весь комментарий30.04.2022 21:26 Ответить Ссылка
+3 Остап Покотило
показать весь комментарий30.04.2022 21:32 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/rututu666/status/1520455285294440449 https://twitter.com/rututu666/status/1520455285294440449
https://twitter.com/rututu666/status/1520458676838047753
Угадали на 1 день позже реала.
Теперь про Крымский перешеек .. -- получается, в начале июня закупорят его с нашей стороны.
Согласны на 1 день позже...