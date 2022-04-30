РУС
На вторую часть опросника по вступлению в ЕС планируем ответить до конца недели, - Стефанишина

євросоюз

Украина планирует до конца следующей недели завершить работу над второй частью опросника по оценке соответствия украинского законодательства актам права ЕС для получения статуса кандидата на вступление.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Та часть документов, которую мы передали, уже проработана Европейским Союзом, дополнительных вопросов к переданным материалам нет, работа была оценена достаточно высоко… Те реформы, которые там описаны, мы делали вместе с нашими партнерами, поэтому эту часть работы мы уже закрыли и готовимся до конца следующей недели завершить всю работу над тем, чтобы передать Европейскому Союзу книгу нашей государственности полностью", – пояснила она.

Топ комментарии
+12
Чому цей опитувальник не бачили депутати Верховної Ради України з профільного комітету? Чому міністерка втемну щось заповнює і не консультується із законодавчим органом влади? В ЄС планує вступати уся країна, а не окреме міністерство, яке всього лише є виконавчим органом, але чомусь перед законодавцями не звітує, чим там займається....
30.04.2022 22:28 Ответить
+12
Ось отримала хамську відповідь, мовляв, оприлюднимо публічно....

Закликаю урядовців до фаховості та відповідальності.

В ЄС іде вся країна, а не лише урядовці.

Уся країна і, насамперед, Парламент, який обрав народ, має право знати, що ви там написали, поки сам народ б'ється з агресором.

Викладаю тут обидва листа, а ви самі робіть висновки про те, хто прагне єдності, а хто лише гарно говорить про неї.
30.04.2022 22:31 Ответить
+11
30.04.2022 22:32 Ответить
Быстрее не могут ? Уже давным-давно заполнено должно быть, а тут как всегда все через ...опу
30.04.2022 22:23 Ответить
Не можуть.
Там питання: "Розкрадати бюджет будете?" - ВСЕ - повний ступор.
30.04.2022 23:12 Ответить
в Польше уже выгружают помощь от Испании...

30.04.2022 22:26 Ответить
Розтягуєте задоволення чи перекладача шукаєте? Хоча, судячи з ваших "можно неплохо прибарахлиться", шукаєте як з цього отримати відкат.
30.04.2022 22:28 Ответить
Чому цей опитувальник не бачили депутати Верховної Ради України з профільного комітету? Чому міністерка втемну щось заповнює і не консультується із законодавчим органом влади? В ЄС планує вступати уся країна, а не окреме міністерство, яке всього лише є виконавчим органом, але чомусь перед законодавцями не звітує, чим там займається....
30.04.2022 22:28 Ответить
Я б ту верховну раду не допускав до такого важливого питання, бо будуть знов муму тягнути і свої інтереси відстоювати. Інтерес країни номер два - вступ до ЄС, якщо депутатам щось там буде не подобатися, треба розпускати раду і збірати нових.
01.05.2022 00:31 Ответить
Тому, що скотоДермак робить все можливе для запобігання вступу в ЕС. Воно першу частину відповідей вже надало. Европейці мабуть читають і охеревають. Зараз другу частину заповне і з ЕС почнуться заяви, що вступ України не на часі, і треба повернутися до питання через 5 років. Ермак то ворог, якого треба просто знищити. Завалити тварину із снайперки і все. А потім розібратися з тим, хто цю мерзенну потвору привів до влади.
01.05.2022 07:02 Ответить
https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze?__cft__[0]=AZWH8Ah39JIl7OjGUKkusrHQ-sJfjv2sopxVPxGNHtVfSWPUfdoJnCJ4FQUac0tBBtzFMuUForX7_JWU4ATMRU6Zkg2KhgVHZyUdAmnAU0gOtWxLE_lOwpeCN9yRKVgLVWVSv_CN7HtH3QiEmn1G3XVL&__tn__=-UC%2CP-R Ivanna Klympush-Tsintsadze https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze/posts/10227812963248435?__cft__[0]=AZWH8Ah39JIl7OjGUKkusrHQ-sJfjv2sopxVPxGNHtVfSWPUfdoJnCJ4FQUac0tBBtzFMuUForX7_JWU4ATMRU6Zkg2KhgVHZyUdAmnAU0gOtWxLE_lOwpeCN9yRKVgLVWVSv_CN7HtH3QiEmn1G3XVL&__tn__=%2CO%2CP-R

https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%92%D0%A0%D0%A3-%D0%B7-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-631699683677068/?__cft__[0]=AZWH8Ah39JIl7OjGUKkusrHQ-sJfjv2sopxVPxGNHtVfSWPUfdoJnCJ4FQUac0tBBtzFMuUForX7_JWU4ATMRU6Zkg2KhgVHZyUdAmnAU0gOtWxLE_lOwpeCN9yRKVgLVWVSv_CN7HtH3QiEmn1G3XVL&__tn__=kK-R Комітет ВРУ з питань європейської інтеграції дізнався зі ЗМІ, що Уряд заповнив першу частину опитувальника про готовність країни до набуття статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

Нас, на жаль, не залучали до цієї роботи.

Тому звернулася з листом до Прем'єра, аби члени Комітету отримали бодай текст урядових відповідей, щоб далі продовжувати діалог зі скептиками з ЄС та з представниками європейських інституцій, аналітичних центрів тощо щодо нашого права якнайшвидше стати членом ЄС.

Це важливо для спільної справи і забезпечення єдиного голосу Уряду та Парламенті назовні.

Але ми розуміємо єдність по-різному…
30.04.2022 22:30 Ответить
Ось отримала хамську відповідь, мовляв, оприлюднимо публічно....

Закликаю урядовців до фаховості та відповідальності.

В ЄС іде вся країна, а не лише урядовці.

Уся країна і, насамперед, Парламент, який обрав народ, має право знати, що ви там написали, поки сам народ б'ється з агресором.

Викладаю тут обидва листа, а ви самі робіть висновки про те, хто прагне єдності, а хто лише гарно говорить про неї.
30.04.2022 22:31 Ответить
Судячи з їхньої поведінки зелений цирк стане кандидатом на вступ до ЄС, а не вся Україна. До речі, там не сприймуть відмикання від етеру опозиційних каналів які не вихваляють найвеличнішого.
30.04.2022 22:49 Ответить
Складна ситуація. У нас же тепер найвеличніший, найгероїчніший лідор всесвіту. Буде тупо ігнорувати зауваження з боку цивілізованого світу або бикувати, як робив вже не раз.
Це ж він майже одноосібно рятує весь світ від рашизму, йому мають в ноги кланятись, а не вимагати від нього жити за правилами цивілізованого світу.
30.04.2022 23:27 Ответить
а можна опросник показать народу Украины?Или все втемную?
показать весь комментарий
30.04.2022 22:31 Ответить
30.04.2022 22:32 Ответить
Мабуть там ще старі літса, а не нові.
30.04.2022 22:51 Ответить
Ну суки !Зеленський з Коломойським вже бiсять , невже люди i це йому спустять на гальмах?
01.05.2022 08:00 Ответить
Было до конца апреля . Конец апреля - сеголня‼️

может вы опять под дудку кацапов пляшете ?
30.04.2022 23:42 Ответить
ну вот зеленский тормозит вступление Украины в ЕС - чего-то там мутит крутит выкидыш калоймойши
01.05.2022 01:55 Ответить
Ну если уже опросник заполнить не могут, то какая вам Европа.
01.05.2022 06:22 Ответить
Зеленский всё правильно делает
01.05.2022 13:43 Ответить
 
 