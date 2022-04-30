На вторую часть опросника по вступлению в ЕС планируем ответить до конца недели, - Стефанишина
Украина планирует до конца следующей недели завершить работу над второй частью опросника по оценке соответствия украинского законодательства актам права ЕС для получения статуса кандидата на вступление.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
"Та часть документов, которую мы передали, уже проработана Европейским Союзом, дополнительных вопросов к переданным материалам нет, работа была оценена достаточно высоко… Те реформы, которые там описаны, мы делали вместе с нашими партнерами, поэтому эту часть работы мы уже закрыли и готовимся до конца следующей недели завершить всю работу над тем, чтобы передать Европейскому Союзу книгу нашей государственности полностью", – пояснила она.
Там питання: "Розкрадати бюджет будете?" - ВСЕ - повний ступор.
https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%92%D0%A0%D0%A3-%D0%B7-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-631699683677068/?__cft__[0]=AZWH8Ah39JIl7OjGUKkusrHQ-sJfjv2sopxVPxGNHtVfSWPUfdoJnCJ4FQUac0tBBtzFMuUForX7_JWU4ATMRU6Zkg2KhgVHZyUdAmnAU0gOtWxLE_lOwpeCN9yRKVgLVWVSv_CN7HtH3QiEmn1G3XVL&__tn__=kK-R Комітет ВРУ з питань європейської інтеграції дізнався зі ЗМІ, що Уряд заповнив першу частину опитувальника про готовність країни до набуття статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.
Нас, на жаль, не залучали до цієї роботи.
Тому звернулася з листом до Прем'єра, аби члени Комітету отримали бодай текст урядових відповідей, щоб далі продовжувати діалог зі скептиками з ЄС та з представниками європейських інституцій, аналітичних центрів тощо щодо нашого права якнайшвидше стати членом ЄС.
Це важливо для спільної справи і забезпечення єдиного голосу Уряду та Парламенті назовні.
Але ми розуміємо єдність по-різному…
Закликаю урядовців до фаховості та відповідальності.
В ЄС іде вся країна, а не лише урядовці.
Уся країна і, насамперед, Парламент, який обрав народ, має право знати, що ви там написали, поки сам народ б'ється з агресором.
Викладаю тут обидва листа, а ви самі робіть висновки про те, хто прагне єдності, а хто лише гарно говорить про неї.
Це ж він майже одноосібно рятує весь світ від рашизму, йому мають в ноги кланятись, а не вимагати від нього жити за правилами цивілізованого світу.
может вы опять под дудку кацапов пляшете ?