На вторую часть опросника по вступлению в ЕС планируем ответить до конца недели, - Стефанишина

Украина планирует до конца следующей недели завершить работу над второй частью опросника по оценке соответствия украинского законодательства актам права ЕС для получения статуса кандидата на вступление.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Та часть документов, которую мы передали, уже проработана Европейским Союзом, дополнительных вопросов к переданным материалам нет, работа была оценена достаточно высоко… Те реформы, которые там описаны, мы делали вместе с нашими партнерами, поэтому эту часть работы мы уже закрыли и готовимся до конца следующей недели завершить всю работу над тем, чтобы передать Европейскому Союзу книгу нашей государственности полностью", – пояснила она.

