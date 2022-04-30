Отказываемся от советского оружия и переходим на НАТОвские образцы: Залужный обсудил с Милли перспективную модель ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел переговоры с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Залужный написал в фейсбуке.
Он отметил: "Сегодняшний телефонный разговор с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли дал возможность в очередной раз "сверить часы" по поставкам вооружения, боеприпасов и техники в Украину. Формирование перечня потребностей, система логистики, подготовка личного состава и использование предоставленных образцов оружия находятся под постоянным строгим контролем.
Искренне благодарим наших партнеров за помощь, благодаря которой мы продолжаем защищать Украину и весь цивилизованный мир, свободу и демократию.
Мы обсудили с моим американским коллегой перспективную модель Вооруженных Сил Украины. Очевидно, мы вынуждены отказываться от советского оружия и техники и переходить на натовские образцы. И чем раньше начнем этот процесс, тем быстрее завершим.
Я также проинформировал генерала Милли о тяжелой ситуации на востоке нашего государства, в частности, на Изюмском и Северодонецком направлениях, где противник сосредоточил максимальные усилия и наиболее боеспособные группировки. При всей сложности ситуации мы обеспечиваем оборону, удерживаем занятые рубежи и позиции".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Говорили о необходимой Украине помоще, - Залужный провел разговор с генералом Милли
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кроме того при диктатуре донецких бандитов совершенно была разрушена СБУ, которой напрямую управляли с Лубянки. В таком состоянии она осталась и при Пеце, и сейчас под руководством янелохова дружка Быканова.
Была бы у нас НАСТОЯЩАЯ спецслужба, ты бы, быдло кацапорылое, не стучал бы в сети по клаве, а сидел бы, как минимум, в лагере для интернированых, как сидели немцы и прочие итальянцы, мадяры и т.п. в Великобритании во время 2-й Мировой.
Это вы, кацапорылые падлюки, при пересиденте-клоуне на воле и даже позволяете себе говно в открытую лить на защитников страны, а был бы у нас президент-националист, все потенциальные изменники и агентура врага сидели бы в лагерях для интернированных. А кое-кого, тебя например, просто повесили бы по приговору военно-полевого суда.
Де ви такі, упороті, беретесь?
Та є великі сумніви, що дерьмак дасть на цек дозвіл.
Кроме того при диктатуре донецких бандитов совершенно была разрушена СБУ, которой напрямую управляли с Лубянки. В таком состоянии она осталась и при Пеце, и сейчас под руководством янелохова дружка Быканова.
Была бы у нас НАСТОЯЩАЯ спецслужба, ты бы, быдло кацапорылое, не стучал бы в сети по клаве, а сидел бы, как минимум, в лагере для интернированых, как сидели немцы и прочие итальянцы, мадяры и т.п. в Великобритании во время 2-й Мировой.
Это вы, кацапорылые падлюки, при пересиденте-клоуне на воле и даже позволяете себе говно в открытую лить на защитников страны, а был бы у нас президент-националист, все потенциальные изменники и агентура врага сидели бы в лагерях для интернированных. А кое-кого, тебя например, просто повесили бы по приговору военно-полевого суда.
Это мне уже нравится больше! -- без Верховного говно верха
Так тиимати! Хунтi волю!
- П'ятдесятий день, хлопці, - каже тихо він. -
Це ж дні, просто дні, а мені, як пів століття.
І виходить покурити надвір.
Сивий, тридцятилітній.
Замість цигарки дістає телефон - гортає світлини.
Тут вони разом із нею на лижах,
тут - у батьків із малими.
Світанок займається понад лісом.
Риби сваряться, птахи зітхають.
Він пригадує, як вона сміється.
Сам усміхається.
Ранкове сонце проганяє марево.
Він стріпує головою.
Війна стирає межі між "правильно" і "неправильно".
У неї свої кордони.
Розпечена гума зчорнілих днів
Натягнута міцно від краю до краю.
Він бачив, як тим, що несуть хрести -
Чола янголи витирають.
Він зціплює зуби, стискає кулак,
аж сочиться час з побілілих пальців.
Світ вже не буде таким, як був.
Сильнішими будуть віра і щастя.
Він довго дивиться на телефон,
вдихає ранок на повні груди і...
не набираючи номер, шепоче в екран:
- Люблю. Не плач. Я скоро буду.
Так тримати -- Хунтi волю!
Війна - стан незвичний та шоковий для багатьох з нас. Проте рашисти до неїготувалися активно та наполегливо. Не зайвим буде звернути увагу на типові маніпуляції роспропаганди в цьому питанні:
1) Повідомлення активно поширюються проросійськими анонімними ТГ-каналами
2) Втрати загарбників ставляться під сумнів, а наші - роздмухуються
3)Додається посилання на "секретні російські документи"
4) У питаннях обстрілів мирного населення на інших воєнних злочинів просувається принцип "обоє рябоє"
5)Конкретизується номери в/ч, їх розташування, прізвища та звання командирів, їх наполегливо демонізують
6)Використовуються обрізані шматки відео, походження яких неможливо визначити
7) Здійснюється акцентована критика на адресу політичного та військового керівництва України
8) Вживаються терміни, притаманні російській пропаганді, географічні назви "гуляють"
9) "Оточенці" постають добре поголеними та у чисто випрасуваних одностроях
10) Помітні ознаки машинного перекладу з російської на українську
Відтак не соромтеся перевіряти інформацію, ставити під сумнів чутки та вірити в перемогу ЗСУ
Если будет развиваться ВП Украины /со стандартами НАТО /