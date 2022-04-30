Отказываемся от советского оружия и переходим на НАТОвские образцы: Залужный обсудил с Милли перспективную модель ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел переговоры с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Залужный написал в фейсбуке.

Он отметил: "Сегодняшний телефонный разговор с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли дал возможность в очередной раз "сверить часы" по поставкам вооружения, боеприпасов и техники в Украину. Формирование перечня потребностей, система логистики, подготовка личного состава и использование предоставленных образцов оружия находятся под постоянным строгим контролем.

Искренне благодарим наших партнеров за помощь, благодаря которой мы продолжаем защищать Украину и весь цивилизованный мир, свободу и демократию.

Мы обсудили с моим американским коллегой перспективную модель Вооруженных Сил Украины. Очевидно, мы вынуждены отказываться от советского оружия и техники и переходить на натовские образцы. И чем раньше начнем этот процесс, тем быстрее завершим.

Я также проинформировал генерала Милли о тяжелой ситуации на востоке нашего государства, в частности, на Изюмском и Северодонецком направлениях, где противник сосредоточил максимальные усилия и наиболее боеспособные группировки. При всей сложности ситуации мы обеспечиваем оборону, удерживаем занятые рубежи и позиции".

