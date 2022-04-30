РУС
Отказываемся от советского оружия и переходим на НАТОвские образцы: Залужный обсудил с Милли перспективную модель ВСУ

залужний

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел переговоры с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Залужный написал в фейсбуке.

Он отметил: "Сегодняшний телефонный разговор с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли дал возможность в очередной раз "сверить часы" по поставкам вооружения, боеприпасов и техники в Украину. Формирование перечня потребностей, система логистики, подготовка личного состава и использование предоставленных образцов оружия находятся под постоянным строгим контролем.

Искренне благодарим наших партнеров за помощь, благодаря которой мы продолжаем защищать Украину и весь цивилизованный мир, свободу и демократию.

Мы обсудили с моим американским коллегой перспективную модель Вооруженных Сил Украины. Очевидно, мы вынуждены отказываться от советского оружия и техники и переходить на натовские образцы. И чем раньше начнем этот процесс, тем быстрее завершим.

Я также проинформировал генерала Милли о тяжелой ситуации на востоке нашего государства, в частности, на Изюмском и Северодонецком направлениях, где противник сосредоточил максимальные усилия и наиболее боеспособные группировки. При всей сложности ситуации мы обеспечиваем оборону, удерживаем занятые рубежи и позиции".

Залужный Валерий (668) Милли Марк (121)
+61
НАТО то НАТО. У України немає другої дороги до волі ,миру і Незалежності. Тим паче зброя їх карає рашистів
30.04.2022 22:30 Ответить
+56
Перший раз за три роки, коли відчуваєш впевненість у відсутності найменшої зрадоньки і гордість за представника України.
30.04.2022 22:39 Ответить
+55
В данном случае орки проиграли артиллерийскую дуэль. Американские гаубицы начинают крошить противника.
30.04.2022 22:36 Ответить
НАТО то НАТО. У України немає другої дороги до волі ,миру і Незалежності. Тим паче зброя їх карає рашистів
30.04.2022 22:30 Ответить
01.05.2022 08:28 Ответить
Судячи з того, як воюють наші ЗСУ, потрібно обговорювати перспективну модель збройних сил НАТО.
30.04.2022 22:31 Ответить
Там так і написано
30.04.2022 22:34 Ответить
Что вы несете. Хватит уже. У нас такие проблемы до сих пор из-за того что армия недореформирована. А успехами мы как раз обязаны реформам.
30.04.2022 22:45 Ответить
не люблю усі москальські нікнейми, ще й москальською, але ви діло кажете, тому з вами погоджуюсь, раджу перереєструватись.
30.04.2022 22:53 Ответить
Точно, "срала" армия (которой физически не было), которую "реформировал" ваш Вить Пёрдыч Ынукович с министрами-кацапами Саламатиным и Лебедевым и руководимая в 14 году недобитыми совковыми лампасниками.
Кроме того при диктатуре донецких бандитов совершенно была разрушена СБУ, которой напрямую управляли с Лубянки. В таком состоянии она осталась и при Пеце, и сейчас под руководством янелохова дружка Быканова.
Была бы у нас НАСТОЯЩАЯ спецслужба, ты бы, быдло кацапорылое, не стучал бы в сети по клаве, а сидел бы, как минимум, в лагере для интернированых, как сидели немцы и прочие итальянцы, мадяры и т.п. в Великобритании во время 2-й Мировой.
Это вы, кацапорылые падлюки, при пересиденте-клоуне на воле и даже позволяете себе говно в открытую лить на защитников страны, а был бы у нас президент-националист, все потенциальные изменники и агентура врага сидели бы в лагерях для интернированных. А кое-кого, тебя например, просто повесили бы по приговору военно-полевого суда.
01.05.2022 09:34 Ответить
хватит уже эту чушь молоть, да - мы сильнее многих членов НАТО (только по опыту и кол-ве), но против альянса в целом - мы букашка. Лучше скажи спасибо партнерам за помощь, без которой нас бы уже небыло или всёже выстояли, но с бОльшими потерями территорий и с многократно бОльшими потерми среди военных!
01.05.2022 03:00 Ответить
ось так помаленьку ми станемо де-факто армію НАТО (другою-третьою по силі), що й потім буде усім все зрозуіло - нам треба в НАТО і нас там дуже чекають, навіть запрошують.
01.05.2022 13:58 Ответить
про "запрошують" це Ви погарячкували. Якби запрошували, то вже були б давно.
01.05.2022 14:12 Ответить
Та, таке. Україна пробувала виготовляти артилерійські стволи і снаряди у проміжку 2014-2018. Нічого не вийшло. Бо за час "незалежності" виші навипускали правників та економістів, а про інженерів забули. А імпортувати все з цивілізованих країн, дорогувато вийде. В країнах НАТО, мабуть, з технологіями не так сумно, як у нашій неньці. Так що, штанга. Це нам треба ще довго рости над собою.
01.05.2022 10:03 Ответить
а це наших мізків справа взагалі??? щось ми вже такі демократичні, що вже на Марсі заздрять такій відкритості медіа...
30.04.2022 22:35 Ответить
Ви про що,бо там про війну і зброю доя неї.А Марс для яблук залиште
30.04.2022 22:38 Ответить
В данном случае орки проиграли артиллерийскую дуэль. Американские гаубицы начинают крошить противника.
30.04.2022 22:36 Ответить
155 ки
30.04.2022 22:39 Ответить
Мені здається це старе фото (відео). Амерських гаубиць там ще немає.
01.05.2022 14:14 Ответить
Перший раз за три роки, коли відчуваєш впевненість у відсутності найменшої зрадоньки і гордість за представника України.
30.04.2022 22:39 Ответить
а зрадонька нажаль є все таки.ці двоє по суті констатували смерть української оборонки,завдяки ******** *********,практично все ВПК в руїнах,і не факт що хтось дасть бабло на його відбудову,нафіга конкурента рятувати...
30.04.2022 23:26 Ответить
ты обкурился и у тебя галюны ?
01.05.2022 07:08 Ответить
Бот оно
01.05.2022 08:58 Ответить
Почему? Человек правду говорит. Забыли уже наверное офшоры, слепые трасты, Иловайск, Дебальцево, Мариуполь, "жму руку, обнимаю", Свинарчуков, запреты на ответный огонь и многое-многое другое. И да, шо шоколадный, шо зеля, в целом, одного поля ягоды. Только и разницы, что из разных кланов. И для меня, люди, которые обливают друг друга помоями, выясняя какая из двух куч говна приятнее пахнет - ничем не лучше этих двух куч говна.
01.05.2022 09:10 Ответить
З огляду на те, що ти звалив до купи й те, що було, й те що видумано, то ти сам Бяка Бука з найсмердючішої купи гівна - ольгинської.
показать весь комментарий
01.05.2022 09:27 Ответить
+5
01.05.2022 14:16 Ответить
Ну, нагадайте про офшори, свинарчуків, "жму руку". Тільки факти не забудьте привести. А я вам, потім, приведу факти, які підтвердять вато- зебільність брехні, яку ви розносите.
01.05.2022 10:51 Ответить
Молодец, почти всё г+г Бородатой бабушки процетировал. На пересдачу истории
01.05.2022 11:01 Ответить
Звідки інфа? Мабуть з достовірних джерел г+г та інших інформпомийок коломойського-медведчука.
Де ви такі, упороті, беретесь?
01.05.2022 10:37 Ответить
Боричка избиратель зеленского.Коломойшу, медведсуку и ахметыча помнит. И ты имел общее с зеленским и даже я. Это и есть манипулирование.
01.05.2022 12:58 Ответить
Не буду вам заперечувати. Та це робота не Залужного, а Президента та Кабміну. Перевести ВПК на стандарти НАТО. Впевнена, що й гроші на відбудову дадуть і будемо ми частиною ВПК НАТО.
Та є великі сумніви, що дерьмак дасть на цек дозвіл.
показать весь комментарий
01.05.2022 10:48 Ответить
Альо ! Не тре наїзджати на Богдана ! Він виховавував і вчив Зе, готував до роботи на посаді Президента.
01.05.2022 14:20 Ответить
хіба я був не правий коли писав на гілці про Джолі? А ви на мене шикали
30.04.2022 22:45 Ответить
Давай снова про "срала" армия (которой физически не было), которую "реформировал" ваш Вить Пёрдыч Ынукович с министрами-кацапами Саламатиным и Лебедевым и руководимая в 14 году недобитыми совковыми лампасниками.
Кроме того при диктатуре донецких бандитов совершенно была разрушена СБУ, которой напрямую управляли с Лубянки. В таком состоянии она осталась и при Пеце, и сейчас под руководством янелохова дружка Быканова.
Была бы у нас НАСТОЯЩАЯ спецслужба, ты бы, быдло кацапорылое, не стучал бы в сети по клаве, а сидел бы, как минимум, в лагере для интернированых, как сидели немцы и прочие итальянцы, мадяры и т.п. в Великобритании во время 2-й Мировой.
Это вы, кацапорылые падлюки, при пересиденте-клоуне на воле и даже позволяете себе говно в открытую лить на защитников страны, а был бы у нас президент-националист, все потенциальные изменники и агентура врага сидели бы в лагерях для интернированных. А кое-кого, тебя например, просто повесили бы по приговору военно-полевого суда.
01.05.2022 09:38 Ответить
Фігни не пишіть. Півкраїни було у тривозі на той час і приліт був у одеський аеропорт
30.04.2022 22:53 Ответить
Так я читав. Дуже слушно. Однак в нас проблема це шапіто в ОП.
30.04.2022 23:00 Ответить
это не шапито а резидентура - клоуны хоть работают на свою страну а кроты только на чужую
01.05.2022 02:00 Ответить
Ми також обговорили з моїм американським колегою перспективну модель Збройних Сил України. Вочевидь, ми змушені відмовлятися від радянської зброї та техніки і переходити на НАТівські зразки. І чим раніше розпочнемо цей процес, тим швидше завершимо.
Это мне уже нравится больше! -- без Верховного говно верха

Так тиимати! Хунтi волю!
30.04.2022 23:01 Ответить
https://www.facebook.com/maryana.lelyk?__cft__[0]=AZXzAdGogs0PmiEgqMjUB4nJaMTfo2cpTCZK5IkRa8yc4zjQzfjG-3C-FeFwa8LGrTCTxn_H7xbhCLp9QpXmeW3SoJkmJp3s4_I8ettqRXzLdhrxext4sT4Ujs5k7G-X7sSU0N_zY5_oI16RKJCluh8y7nnHkWUO0uAfvVqZpV_9Uw&__tn__=-UC%2CP-y-R Maryana Lelyk

- П'ятдесятий день, хлопці, - каже тихо він. -

Це ж дні, просто дні, а мені, як пів століття.

І виходить покурити надвір.

Сивий, тридцятилітній.

Замість цигарки дістає телефон - гортає світлини.

Тут вони разом із нею на лижах,

тут - у батьків із малими.

Світанок займається понад лісом.

Риби сваряться, птахи зітхають.

Він пригадує, як вона сміється.

Сам усміхається.

Ранкове сонце проганяє марево.

Він стріпує головою.

Війна стирає межі між "правильно" і "неправильно".

У неї свої кордони.

Розпечена гума зчорнілих днів

Натягнута міцно від краю до краю.

Він бачив, як тим, що несуть хрести -

Чола янголи витирають.

Він зціплює зуби, стискає кулак,

аж сочиться час з побілілих пальців.

Світ вже не буде таким, як був.

Сильнішими будуть віра і щастя.

Він довго дивиться на телефон,

вдихає ранок на повні груди і...

не набираючи номер, шепоче в екран:

- Люблю. Не плач. Я скоро буду.
30.04.2022 23:01 Ответить
Ничего плохого в приезде Джоли не вижу. Только позитив. Чем больше знаменитостей посещает страну тем лучше к этой стране относятся в мире. Так это работает.
30.04.2022 23:02 Ответить
Заблудился, подолякобот?
показать весь комментарий
01.05.2022 16:01 Ответить
Було б дуже добре,якби у реформування НАТО включили питання вигнання одної такої собі одиниці як ******. Це агенти ***** в такій поважній структурі
30.04.2022 23:04 Ответить
Ми також обговорили з моїм американським колегою перспективну модель Збройних Сил України. Вочевидь, ми змушені відмовлятися від радянської зброї та техніки і переходити на НАТівські зразки. І чим раніше розпочнемо цей процес, тим швидше завершимо.

Так тримати -- Хунтi волю!
30.04.2022 23:07 Ответить
10 ознак маніпуляцій на темі війни від Євгена Магди:

Війна - стан незвичний та шоковий для багатьох з нас. Проте рашисти до неїготувалися активно та наполегливо. Не зайвим буде звернути увагу на типові маніпуляції роспропаганди в цьому питанні:

1) Повідомлення активно поширюються проросійськими анонімними ТГ-каналами

2) Втрати загарбників ставляться під сумнів, а наші - роздмухуються

3)Додається посилання на "секретні російські документи"

4) У питаннях обстрілів мирного населення на інших воєнних злочинів просувається принцип "обоє рябоє"

5)Конкретизується номери в/ч, їх розташування, прізвища та звання командирів, їх наполегливо демонізують

6)Використовуються обрізані шматки відео, походження яких неможливо визначити

7) Здійснюється акцентована критика на адресу політичного та військового керівництва України

8) Вживаються терміни, притаманні російській пропаганді, географічні назви "гуляють"

9) "Оточенці" постають добре поголеними та у чисто випрасуваних одностроях

10) Помітні ознаки машинного перекладу з російської на українську

Відтак не соромтеся перевіряти інформацію, ставити під сумнів чутки та вірити в перемогу ЗСУ
30.04.2022 23:15 Ответить
30.04.2022 23:51 Ответить
Любой прогресс поддерживаю
Если будет развиваться ВП Украины /со стандартами НАТО /
01.05.2022 09:34 Ответить
Логично, ведь старые советские боеприпасы истощаются, а союзники поставлять могут НАТОвского образца (их совковые запасы на консервации, тоже ограничены и вожможно уже просрочены). Тогда встает вопрос срочной модернизации танков (Т-64 и Т-72) под НАТОвскую 120 мм пушку (и заменой механизма заряжения), это могут делать в Харькове и Польше (вопрос только насколько быстро?)!
01.05.2022 10:47 Ответить
Виходить не тільки танки. Але й уся артилерія. Якщо це реально.
01.05.2022 14:26 Ответить
Как я и говорил в начале войны, именно благодаря путкину Украина перейдет на стандарты НАТО в десятки раз быстрее. Любое действие рождает противодействие, садись два вололя путлер, Ньютона ты не учил!
01.05.2022 11:24 Ответить
давно пора. радянської зброї та *********** до неї все одно обмаль.
01.05.2022 14:41 Ответить
Слова не тільки військового, а і політичного стратега-дивитись потрібно в майбутнє...
01.05.2022 14:52 Ответить
 
 