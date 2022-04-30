РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9950 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
9 055 23

Российские диверсанты могут прорываться в тыл ВСУ под видом волонтеров, – руководитель Луганской ОВА Гайдай

дрг

Начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай считает, что российские диверсанты могут прорываться в тыл ВСУ, маскируясь под волонтеров и используя для этого угнанный транспорт.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, что они где-то отжимают-похищают у гражданских на оккупированных территориях автомобили, возможно, микроавтобусы с наклейками "Волонтеры" или определенным маршрутом, и будут пытаться проехать наши блокпосты, чтобы их расстрелять. Или будут заходить вглубь, там передвигаться и либо сливать информацию или вредить тем, что будут убивать наших ребят", - сказал Гайдай.

Он считает, что для таких провокаций, в частности, может быть использован автобус с надписью "Школьный", который пропал накануне по дороге в Попасную.

Смотрите также: С "Азовстали" эвакуировали 20 детей и женщин, - полк Азов. ВИДЕО

диверсия (314) Гайдай ЛОГА (724)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
ЛЮБІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ, ЦЕ МОВА СПРАВЖНІХ ЛЮДЕЙ ,ЦЕ МОВА СВОБОДОЛЮБИВИХ ЛЮДЕЙ.
показать весь комментарий
30.04.2022 23:10 Ответить
+10
10 ознак маніпуляцій на темі війни від Євгена Магди:

Війна - стан незвичний та шоковий для багатьох з нас. Проте рашисти до неїготувалися активно та наполегливо. Не зайвим буде звернути увагу на типові маніпуляції роспропаганди в цьому питанні:

1) Повідомлення активно поширюються проросійськими анонімними ТГ-каналами

2) Втрати загарбників ставляться під сумнів, а наші - роздмухуються

3)Додається посилання на "секретні російські документи"

4) У питаннях обстрілів мирного населення на інших воєнних злочинів просувається принцип "обоє рябоє"

5)Конкретизується номери в/ч, їх розташування, прізвища та звання командирів, їх наполегливо демонізують

6)Використовуються обрізані шматки відео, походження яких неможливо визначити

7) Здійснюється акцентована критика на адресу політичного та військового керівництва України

8) Вживаються терміни, притаманні російській пропаганді, географічні назви "гуляють"

9) "Оточенці" постають добре поголеними та у чисто випрасуваних одностроях

10) Помітні ознаки машинного перекладу з російської на українську

Відтак не соромтеся перевіряти інформацію, ставити під сумнів чутки та вірити в перемогу ЗСУ
показать весь комментарий
30.04.2022 23:13 Ответить
+10
що не нагнітати паніку? Він все по ділу сказав.А якщо реальність в найгарячішій точці фронту не виглядає такою рожевою,то звиняйте.Гайдаю вручили найневдячніший ,найнелояльніший до нас регіон з ордами зрадників і колаборантів,де день і ніч тривають обстріли.Що він має казати? Як все чудово,ми за тиждень будемо у Луганську і т.д. Говорить все як є.
показать весь комментарий
30.04.2022 23:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хіба в прифронтовій зоні не діють вже чітко означені волонтери, яких, зазвичай всі вже знають? Нащо тоді такі вкиди? До чого?
показать весь комментарий
30.04.2022 23:04 Ответить
были жалобы от волонтёров на множество блокпостов в тех регионах где это совсем не нужно
показать весь комментарий
30.04.2022 23:08 Ответить
Странные рассуждения . Приходит наш батальон становиться на позиции как я могу знать волонтеров ??? Думайте головой а не задницей !!! Правильно он написал все там предателей и дрг как грязи
показать весь комментарий
01.05.2022 00:07 Ответить
ПАЛЯНИЦЯ допоможе
показать весь комментарий
01.05.2022 01:35 Ответить
Паляницю уже каждый бурят заучил, надо менять.
показать весь комментарий
01.05.2022 02:00 Ответить
Треба українцям українською спілкуватися, а то виходить що путєн правий, виглядаєте дійсно як по суті один народ...
показать весь комментарий
01.05.2022 09:07 Ответить
10 ознак маніпуляцій на темі війни від Євгена Магди:

Війна - стан незвичний та шоковий для багатьох з нас. Проте рашисти до неїготувалися активно та наполегливо. Не зайвим буде звернути увагу на типові маніпуляції роспропаганди в цьому питанні:

1) Повідомлення активно поширюються проросійськими анонімними ТГ-каналами

2) Втрати загарбників ставляться під сумнів, а наші - роздмухуються

3)Додається посилання на "секретні російські документи"

4) У питаннях обстрілів мирного населення на інших воєнних злочинів просувається принцип "обоє рябоє"

5)Конкретизується номери в/ч, їх розташування, прізвища та звання командирів, їх наполегливо демонізують

6)Використовуються обрізані шматки відео, походження яких неможливо визначити

7) Здійснюється акцентована критика на адресу політичного та військового керівництва України

8) Вживаються терміни, притаманні російській пропаганді, географічні назви "гуляють"

9) "Оточенці" постають добре поголеними та у чисто випрасуваних одностроях

10) Помітні ознаки машинного перекладу з російської на українську

Відтак не соромтеся перевіряти інформацію, ставити під сумнів чутки та вірити в перемогу ЗСУ
показать весь комментарий
30.04.2022 23:13 Ответить
не возможно не критиковать политическое руководство если оно ведет сепаратные переговоры за спиной украинского народа
показать весь комментарий
01.05.2022 02:16 Ответить
що не нагнітати паніку? Він все по ділу сказав.А якщо реальність в найгарячішій точці фронту не виглядає такою рожевою,то звиняйте.Гайдаю вручили найневдячніший ,найнелояльніший до нас регіон з ордами зрадників і колаборантів,де день і ніч тривають обстріли.Що він має казати? Як все чудово,ми за тиждень будемо у Луганську і т.д. Говорить все як є.
показать весь комментарий
30.04.2022 23:14 Ответить
повідомляти про "дрг які будуть прориватися під виглядом волонтерів" зовсім не обов`язково. Взаємодія з волонтерами, по факту, вже "рутина", котра нами вже 9-й рік як відпрацьована. Тим більше на Луганщині й Донеччині.
Якщо тільки не переслідуєш якихось дій стосовно самих волонтерів. Інакше це не сприймається.
Та й загалом, в цієї людини надто вже якийсь специфічний "лексікон" та вирази, наприклад:
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20220430-vijska-rf-dobyvayut-komyshuvahu-sergij-gajdaj-pro-sytuacziyu-na-luganshhyni/ "Війська РФ добивають Комишуваху: Сергій Гайдай про ситуацію на Луганщині"

- вибачайте, але така лексика характерна радше для окупанта. Українець так не скаже: "добивають Комишуваху". Добивають, зазвичай, ворога. Щось вже надто по Фрейду виходить.
показать весь комментарий
30.04.2022 23:35 Ответить
ЛЮБІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ, ЦЕ МОВА СПРАВЖНІХ ЛЮДЕЙ ,ЦЕ МОВА СВОБОДОЛЮБИВИХ ЛЮДЕЙ.
показать весь комментарий
30.04.2022 23:10 Ответить
гарний синонім слова свободолюбивий - волелюбний...
показать весь комментарий
30.04.2022 23:22 Ответить
До того ж це мова слов'ян , русскій язик не словянська мова
показать весь комментарий
30.04.2022 23:27 Ответить
а ты за какую партию голосовал на выборах а то кого не спросишь никто не голосовал за предателя зеленского а откуда же у него столько голосов так что терпите
показать весь комментарий
01.05.2022 02:19 Ответить
проінструктувати всі блокпости як діяти
показать весь комментарий
30.04.2022 23:28 Ответить
Поважаю справжніх волонтерів
Але є такі люди що для свого знайомого ( не конче на фронті) вибивають люкс джипи, дорогезну оптику, особистий коптер, ще й бус з продуктами. Цікаво, вже багато випадків коли волонтери не доіжджають до місця, пропадають разом з вантажами, результати розслідувань не повідомляють. З евакуацією дивно: роздмухують ситуацію, набирають кілька автобусів, а повертається один з кіоькома людьми.
показать весь комментарий
01.05.2022 00:14 Ответить
Волонетери це ті, які кажуть Україна моя, але говорить буду по рускі? В дупу таких горе волонтерів. Хай вчать мову. Крапка.
показать весь комментарий
01.05.2022 00:54 Ответить
ты сначала своему зепрезиденту скажи что бы он говорил вне камеры по украински и всем его подолякам и арахамиям
показать весь комментарий
01.05.2022 02:22 Ответить
Гайдай, розкажи, хто конкретно "проср@в" контейнери з військовою формою ВСУ!
показать весь комментарий
01.05.2022 01:43 Ответить
Явно не Гайдай. Человек уже давно в области ничего не решает. Так, говорящая голова для телемарафона.
показать весь комментарий
01.05.2022 07:17 Ответить
а наші хєнєрали вилучили у тероборони зброю
показать весь комментарий
01.05.2022 07:33 Ответить
 
 