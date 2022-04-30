Российские диверсанты могут прорываться в тыл ВСУ под видом волонтеров, – руководитель Луганской ОВА Гайдай
Начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай считает, что российские диверсанты могут прорываться в тыл ВСУ, маскируясь под волонтеров и используя для этого угнанный транспорт.
Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я думаю, что они где-то отжимают-похищают у гражданских на оккупированных территориях автомобили, возможно, микроавтобусы с наклейками "Волонтеры" или определенным маршрутом, и будут пытаться проехать наши блокпосты, чтобы их расстрелять. Или будут заходить вглубь, там передвигаться и либо сливать информацию или вредить тем, что будут убивать наших ребят", - сказал Гайдай.
Он считает, что для таких провокаций, в частности, может быть использован автобус с надписью "Школьный", который пропал накануне по дороге в Попасную.
Війна - стан незвичний та шоковий для багатьох з нас. Проте рашисти до неїготувалися активно та наполегливо. Не зайвим буде звернути увагу на типові маніпуляції роспропаганди в цьому питанні:
1) Повідомлення активно поширюються проросійськими анонімними ТГ-каналами
2) Втрати загарбників ставляться під сумнів, а наші - роздмухуються
3)Додається посилання на "секретні російські документи"
4) У питаннях обстрілів мирного населення на інших воєнних злочинів просувається принцип "обоє рябоє"
5)Конкретизується номери в/ч, їх розташування, прізвища та звання командирів, їх наполегливо демонізують
6)Використовуються обрізані шматки відео, походження яких неможливо визначити
7) Здійснюється акцентована критика на адресу політичного та військового керівництва України
8) Вживаються терміни, притаманні російській пропаганді, географічні назви "гуляють"
9) "Оточенці" постають добре поголеними та у чисто випрасуваних одностроях
10) Помітні ознаки машинного перекладу з російської на українську
Відтак не соромтеся перевіряти інформацію, ставити під сумнів чутки та вірити в перемогу ЗСУ
Якщо тільки не переслідуєш якихось дій стосовно самих волонтерів. Інакше це не сприймається.
Та й загалом, в цієї людини надто вже якийсь специфічний "лексікон" та вирази, наприклад:
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20220430-vijska-rf-dobyvayut-komyshuvahu-sergij-gajdaj-pro-sytuacziyu-na-luganshhyni/ "Війська РФ добивають Комишуваху: Сергій Гайдай про ситуацію на Луганщині"
- вибачайте, але така лексика характерна радше для окупанта. Українець так не скаже: "добивають Комишуваху". Добивають, зазвичай, ворога. Щось вже надто по Фрейду виходить.
Але є такі люди що для свого знайомого ( не конче на фронті) вибивають люкс джипи, дорогезну оптику, особистий коптер, ще й бус з продуктами. Цікаво, вже багато випадків коли волонтери не доіжджають до місця, пропадають разом з вантажами, результати розслідувань не повідомляють. З евакуацією дивно: роздмухують ситуацію, набирають кілька автобусів, а повертається один з кіоькома людьми.