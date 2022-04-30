Российские диверсанты могут прорываться в тыл ВСУ под видом волонтеров, – руководитель Луганской ОВА Гайдай

Начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай считает, что российские диверсанты могут прорываться в тыл ВСУ, маскируясь под волонтеров и используя для этого угнанный транспорт.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, что они где-то отжимают-похищают у гражданских на оккупированных территориях автомобили, возможно, микроавтобусы с наклейками "Волонтеры" или определенным маршрутом, и будут пытаться проехать наши блокпосты, чтобы их расстрелять. Или будут заходить вглубь, там передвигаться и либо сливать информацию или вредить тем, что будут убивать наших ребят", - сказал Гайдай.

Он считает, что для таких провокаций, в частности, может быть использован автобус с надписью "Школьный", который пропал накануне по дороге в Попасную.

