Спутниковые снимки завода "Азовсталь" в Мариуполе, который бомбят российские оккупанты. ФОТОрепортаж
Завод "Азовсталь", удерживаемый украинскими защитниками в блокированном российскими войсками Мариуполе, абсолютно разрушен после регулярных массивных обстрелов оккупантов. Значительные разрушения комплекса показывают спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет в твиттере журналист New York Times Кристиан Триберт.
На обнародованных кадрах видно, что помещение и конструкции сталелитейного завода превратились в результате вражеских атак практически в руины. На крышах зияют дыры – следы попаданий снарядов. Многие здания и комплексы практически выжжены после бомбардировок и артиллерийских ударов.
"На первом изображении показан общий вид завода, на втором изображении чуть больший план, а на третьем изображении самый близкий вид на часть участка", - объясняет журналист представленные фото.
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P. S.
Виконавці ті самі, інакше не вміють! 😲
Мир же санкции на нефть не снимет, пока он не выведет войска из Украины. Также само по санкциям на газ.
Или он думает, что русские скажут: "нам наш путин важнее нафтедолларов". Ну конечно же это не правда, достаточно посмотреть количество дизлайков на ютубе под новогодними поздравлениями путина, там дизлайков больше чем лайков.
Единственное на что он надеется - это то, что Европе не сможет наложить эмбарго на газ. Потому что россия сможет прожить и только за счет прибыли за газ.
Вспомните те времена, когда нефть была по 30 долларов, а газ по 300. Россия тогда зарабатывала за год 100 млрд долларов. И этого ей хватало, чтобы прожить.
А сейчас цены на газ такие высокие, что россия от одного только газа имеет прибыль в 100 млрд долларов в год.
Значит нам сейчас очень важно сделать все, чтобы мир все таки отказался от российского газа.
Они уже поняли по ситуации в Украине, что россия рассматривает своих соседей только как потенциальные колонии.
И зачем им быть под управлением этих белых русских. Они же все азиаты. У них с русскими нету ничего общего.
Я думаю представителям Америки нужно поговорить с президентами этих республик, и организовать создание союза. Гарантировать военную защиту, в случае чего.
путин столько лет ТС создавал. Тут осталось присоединить одну Украину. И в попытке присоединить Украину - и то, что есть, растеряет.
А затем и республики россии начнут выходить из ее состава. Татарстан, Чечня, Дагестан, Якутия, Бурятия ...