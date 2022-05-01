Спутниковые снимки завода "Азовсталь" в Мариуполе, который бомбят российские оккупанты. ФОТОрепортаж

Завод "Азовсталь", удерживаемый украинскими защитниками в блокированном российскими войсками Мариуполе, абсолютно разрушен после регулярных массивных обстрелов оккупантов. Значительные разрушения комплекса показывают спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет в твиттере журналист New York Times Кристиан Триберт.

На обнародованных кадрах видно, что помещение и конструкции сталелитейного завода превратились в результате вражеских атак практически в руины. На крышах зияют дыры – следы попаданий снарядов. Многие здания и комплексы практически выжжены после бомбардировок и артиллерийских ударов.

"На первом изображении показан общий вид завода, на втором изображении чуть больший план, а на третьем изображении самый близкий вид на часть участка", - объясняет журналист представленные фото.

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