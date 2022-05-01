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Спутниковые снимки завода "Азовсталь" в Мариуполе, который бомбят российские оккупанты. ФОТОрепортаж

Завод "Азовсталь", удерживаемый украинскими защитниками в блокированном российскими войсками Мариуполе, абсолютно разрушен после регулярных массивных обстрелов оккупантов. Значительные разрушения комплекса показывают спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет в твиттере журналист New York Times Кристиан Триберт.

На обнародованных кадрах видно, что помещение и конструкции сталелитейного завода превратились в результате вражеских атак практически в руины. На крышах зияют дыры – следы попаданий снарядов. Многие здания и комплексы практически выжжены после бомбардировок и артиллерийских ударов.

"На первом изображении показан общий вид завода, на втором изображении чуть больший план, а на третьем изображении самый близкий вид на часть участка", - объясняет журналист представленные фото.

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Спутниковые снимки завода Азовсталь в Мариуполе, который бомбят российские оккупанты 01
Спутниковые снимки завода Азовсталь в Мариуполе, который бомбят российские оккупанты 02
Спутниковые снимки завода Азовсталь в Мариуполе, который бомбят российские оккупанты 03

Мариуполь (5722) фото (1360) Азовсталь (377)


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Если старых не посадим, новых не построим.
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01.05.2022 02:16 Ответить
Починає нагадувати Донецький аеропорт! 👀
P. S.
Виконавці ті самі, інакше не вміють! 😲
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01.05.2022 02:20 Ответить
А на что путин надеется?

Мир же санкции на нефть не снимет, пока он не выведет войска из Украины. Также само по санкциям на газ.

Или он думает, что русские скажут: "нам наш путин важнее нафтедолларов". Ну конечно же это не правда, достаточно посмотреть количество дизлайков на ютубе под новогодними поздравлениями путина, там дизлайков больше чем лайков.

Единственное на что он надеется - это то, что Европе не сможет наложить эмбарго на газ. Потому что россия сможет прожить и только за счет прибыли за газ.

Вспомните те времена, когда нефть была по 30 долларов, а газ по 300. Россия тогда зарабатывала за год 100 млрд долларов. И этого ей хватало, чтобы прожить.

А сейчас цены на газ такие высокие, что россия от одного только газа имеет прибыль в 100 млрд долларов в год.

Значит нам сейчас очень важно сделать все, чтобы мир все таки отказался от российского газа.
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01.05.2022 02:37 Ответить
путин еще надеется, что продажи нефти можно будет переориентировать на китай и индию. западу нужно недопустить этого.
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01.05.2022 02:40 Ответить
Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменистану нужно выходить из состава Таможенного союза и ОДКБ. И создавать Союз стран центральной Азии (ССЦА), о котором они давно размышляют.

Они уже поняли по ситуации в Украине, что россия рассматривает своих соседей только как потенциальные колонии.

И зачем им быть под управлением этих белых русских. Они же все азиаты. У них с русскими нету ничего общего.

Я думаю представителям Америки нужно поговорить с президентами этих республик, и организовать создание союза. Гарантировать военную защиту, в случае чего.

путин столько лет ТС создавал. Тут осталось присоединить одну Украину. И в попытке присоединить Украину - и то, что есть, растеряет.

А затем и республики россии начнут выходить из ее состава. Татарстан, Чечня, Дагестан, Якутия, Бурятия ...

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01.05.2022 02:55 Ответить
У кацапів ще з часів Батия, коли ****** мокша у перших рядах на Київ побігла, Київ руйнувати - головний принцип був і є: "ламати - не будувати". Та й що криворукі лапті могли самі побудувати, якщо навіть кремль часів улусніка ваньки третього італійці збудували? Пітєра будувати - те ж саме, перші заводи індустріалізації - американські інженери, першу ракету у космос - українці...
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01.05.2022 09:26 Ответить
По 2 - 3 раза на день ходил к роднику за водой и наблюдал эти бомбежки в режиме "онлайн". Там был факел попутных газов, который горел круглосуточно. На моих глазах ракета попала точно в верхушку этой трубы, но она устояла. Эти фотки давние, потому что нет военного автобуса на гаванском ж/д переезде, который русские собаки забомбили. Не знаю, были ли там люди.
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01.05.2022 17:20 Ответить
 
 