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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия распространяет фейки о войне в Украине с помощью троллей, - МИД Британии

фейк

Российская Федерация использует фабрику троллей для распространения дезинформации о войне в Украине и иностранных политиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявление МИД Великобритании.

"МИД Великобритании в воскресенье заявил, что Россия использует фабрику троллей для распространения в социальных сетях дезинформации о войне в Украине и политиков определенных стран, среди которых: Великобритания и Южная Африка", - говорится в материале.

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Отмечается, что к таким выводам МИД пришел на основе экспертного исследования. "В ведомстве заявили, что это исследование разоблачило, как именно действует кремлевская дезинформационная кампания, направленная на манипуляцию международным общественным мнением по поводу вторжения в Украину, усиления ее поддержки и привлечения новых симпатиков", - пишет Reuters.

По данным исследования, фабрика троллей "использовала телеграммы для привлечения и координации новых сторонников, которые впоследствии действовали против критиков кремля, забрасывая их комментариями в поддержку президента Путина и его войны".

Среди целей этой фабрики были британские министры и другие мировые лидеры.

"Следы операции были обнаружены в восьми социальных сетях, среди которых Телеграм, Твиттер, Фейсбук и ТикТок", - говорится в сообщении.

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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трас заявила по этому поводу, что ее правительство уже "предупредило международных партнеров и продолжит тесно сотрудничать с союзниками и медиаплатформами для разрушения российских информационных операций".

"Мы не можем позволить Кремлю и его теневым фабрикам троллей врываться в наши онлайн-пространства с ложью о путинской незаконной войне", - подытожила Трасс.

Автор: 

Великобритания (5007) дезинформация (344) россия (96001) фейк (683)


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Топ комментарии
+13
Ніякі мерзенні кацапські свино-тролі не врятують мерзенних кацапських свиней від повної поразки в Україні...
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01.05.2022 06:45
+5
15 руб - столько стоит кацап на рабсии.
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01.05.2022 06:51
+4
Ось якби запровадили закон, що впіймали ботоферму на цій Бридкій справі, переписали всіх і до побачення на 5 років - допомагати прибирати вулиці та відновлювати будинки звичайно це якщо їх у нас в Україні спіймали. А якщо ці падли окопалися в Росії то видати їх "анонімусам", щоб ті влаштували ботофермам темну. Вони знають як.
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01.05.2022 06:47
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Ніякі мерзенні кацапські свино-тролі не врятують мерзенних кацапських свиней від повної поразки в Україні...
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01.05.2022 06:45 Ответить
Ось якби запровадили закон, що впіймали ботоферму на цій Бридкій справі, переписали всіх і до побачення на 5 років - допомагати прибирати вулиці та відновлювати будинки звичайно це якщо їх у нас в Україні спіймали. А якщо ці падли окопалися в Росії то видати їх "анонімусам", щоб ті влаштували ботофермам темну. Вони знають як.
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01.05.2022 06:47 Ответить
15 руб - столько стоит кацап на рабсии.
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01.05.2022 06:51 Ответить
На Ютубе есть канал "Новини України", который периодически сообщает о победах ВСУ, не подтвержденных более ни одним другим украинским источником.
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01.05.2022 09:05 Ответить
Да, брехливый канал. Ни одного документального кадра. "Уничтожено 60 геликоптерів в РФ"!!! Информационную войну ведут ПРАВДОЙ, а не брехней.
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01.05.2022 12:05 Ответить
Причем, люди уже разобрались, что этот канал скорее всего создан рашкой для дискредитации всех других украинских новостных каналов. Поэтому и комментарии там отключены. ))
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01.05.2022 12:31 Ответить
С подключением, у нас информ война с 2014.
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01.05.2022 10:03 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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01.05.2022 10:14 Ответить
З Нігерії тисячі ботів за рабсію топять
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01.05.2022 10:25 Ответить
Ну то може б ви декілька рядків написали на сторінках закордонніх лідерів, а не на цензорі срали про зрадоньку? Хоч би толк був.
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01.05.2022 13:47 Ответить
Російська Федерація використовує фабрику тролів для поширення дезінформації про війну в Україні та іноземних політиків Джерело:

Навіть не сумніваюсь боти і тролі подоляка і мінцифри ще ті підари.
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01.05.2022 15:24 Ответить
 
 