Россия распространяет фейки о войне в Украине с помощью троллей, - МИД Британии
Российская Федерация использует фабрику троллей для распространения дезинформации о войне в Украине и иностранных политиков.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявление МИД Великобритании.
"МИД Великобритании в воскресенье заявил, что Россия использует фабрику троллей для распространения в социальных сетях дезинформации о войне в Украине и политиков определенных стран, среди которых: Великобритания и Южная Африка", - говорится в материале.
Отмечается, что к таким выводам МИД пришел на основе экспертного исследования. "В ведомстве заявили, что это исследование разоблачило, как именно действует кремлевская дезинформационная кампания, направленная на манипуляцию международным общественным мнением по поводу вторжения в Украину, усиления ее поддержки и привлечения новых симпатиков", - пишет Reuters.
По данным исследования, фабрика троллей "использовала телеграммы для привлечения и координации новых сторонников, которые впоследствии действовали против критиков кремля, забрасывая их комментариями в поддержку президента Путина и его войны".
Среди целей этой фабрики были британские министры и другие мировые лидеры.
"Следы операции были обнаружены в восьми социальных сетях, среди которых Телеграм, Твиттер, Фейсбук и ТикТок", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трас заявила по этому поводу, что ее правительство уже "предупредило международных партнеров и продолжит тесно сотрудничать с союзниками и медиаплатформами для разрушения российских информационных операций".
"Мы не можем позволить Кремлю и его теневым фабрикам троллей врываться в наши онлайн-пространства с ложью о путинской незаконной войне", - подытожила Трасс.
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!
Навіть не сумніваюсь боти і тролі подоляка і мінцифри ще ті підари.