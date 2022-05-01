Правительство закрыло порты в Бердянске, Мариуполе, Херсоне и Скадовске до деоккупации

Из-за войны России против Украины Министерство инфраструктуры издало приказ о закрытии Бердянского, Мариупольского, Херсонского и Скадовского морских торговых портов до возобновления контроля над ними.

Об этом идет речь в сообщении на сайте Кабинета Министров Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с полномасштабной войной, которую Российская Федерация развязала 24 февраля 2022 года и ведет против Украины и украинского народа с нарушением норм международного права, нанося ракетные удары по всей территории Украины и совершая преступления против нашего общества, Министерством инфраструктуры Украины принято приказ от 28 апреля 2022 года №256, зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 29 апреля 2022 года под №470/37806 "О закрытии морских портов"", - говорится в сообщении.

Согласно приказу, со дня его официального опубликования морские порты Бердянск, Мариуполь, Скадовск, Херсон закрыты до восстановления контроля над указанными морскими портами.

Указывается, что принятие такого решения обусловлено невозможностью осуществлять обслуживание судов и пассажиров, обеспечивать надлежащий уровень безопасности судоходства и охрану окружающей среды при ведении Россией в этих регионах военных действий, представляющих угрозу жизни и здоровью людей.

Работа этих морских портов непременно будет возобновлена ​​после победы Украины над российским оккупантом.

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