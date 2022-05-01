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Новости Агрессия России против Украины Война
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Правительство закрыло порты в Бердянске, Мариуполе, Херсоне и Скадовске до деоккупации

порт,мариуполь

Из-за войны России против Украины Министерство инфраструктуры издало приказ о закрытии Бердянского, Мариупольского, Херсонского и Скадовского морских торговых портов до возобновления контроля над ними.

Об этом идет речь в сообщении на сайте Кабинета Министров Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с полномасштабной войной, которую Российская Федерация развязала 24 февраля 2022 года и ведет против Украины и украинского народа с нарушением норм международного права, нанося ракетные удары по всей территории Украины и совершая преступления против нашего общества, Министерством инфраструктуры Украины принято приказ от 28 апреля 2022 года №256, зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 29 апреля 2022 года под №470/37806 "О закрытии морских портов"", - говорится в сообщении.

Согласно приказу, со дня его официального опубликования морские порты Бердянск, Мариуполь, Скадовск, Херсон закрыты до восстановления контроля над указанными морскими портами.

Указывается, что принятие такого решения обусловлено невозможностью осуществлять обслуживание судов и пассажиров, обеспечивать надлежащий уровень безопасности судоходства и охрану окружающей среды при ведении Россией в этих регионах военных действий, представляющих угрозу жизни и здоровью людей.

Работа этих морских портов непременно будет возобновлена ​​после победы Украины над российским оккупантом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Связанным с РФ судам будет запрещено заходить в порты США, - Байден

Автор: 

порт (739) Мининфраструктуры (941)


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Топ комментарии
+27
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01.05.2022 07:21
+14
Лишилися портів завдяки агенту Верещук - може вона сплатить ШКОДУ
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01.05.2022 07:07
+12
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01.05.2022 07:09
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Очень своевременно. Подсказываю, можете и ЖД вокзалы там тоже закрыть, и аэропорты.
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01.05.2022 06:57 Ответить
Шо то я не понял.Как их можно закрыть,если они под окупацией и к ним добраться не возможно?Симферополь тоже?
Так же остановили торговлю с кацапней,когда те остановили её с Украиной.
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01.05.2022 07:00 Ответить
Мілковато, мілковато Шмигаль пливає....

Пане прем'єр, пропоную відразу прийняти постанову про закриття портів в мурманську і владивостоку. Заодно аеропорти в москві закрийте.
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01.05.2022 07:12 Ответить
Да в Севастополе, Керчи, Ялте и т.д., тоже закрыты. Это делается для международного права, а именно, какие либо странны не имеют права входить кораблями в эти порты без разрешения правительства Украины, иначе, подпадают под санкции, и не только Украины, но и ЕС, США и т.д. Это формальность. Кацапам, естественно, уже *****, а вот другие страны, будут морозиться и не пытаться пользоваться этими портами.
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01.05.2022 08:09 Ответить
Лишилися портів завдяки агенту Верещук - може вона сплатить ШКОДУ
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01.05.2022 07:07 Ответить
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01.05.2022 07:09 Ответить
А как же потом Путину в глаза глядеть и о сдаче территорий договариваться?
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01.05.2022 07:21 Ответить
З за бугра...
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01.05.2022 07:27 Ответить
ми Крим будемо повертати?
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01.05.2022 09:44 Ответить
А два месяца они были открыты?
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01.05.2022 07:20 Ответить
Хернёй маются от нечего делать.
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01.05.2022 07:21 Ответить
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01.05.2022 07:21 Ответить
Тю....а Марина де з синками!?
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01.05.2022 07:28 Ответить
малоросе тебе в гуглі забанили?
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01.05.2022 07:34 Ответить
ты дымытрык местный дурачок...?
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01.05.2022 08:25 Ответить
До чого тут Марина , коли йде мова про діючу першу леді ?

до речі , де Марина - гуманітарку розвозить в Київській області потерпілим людям !!
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01.05.2022 11:44 Ответить
Це називається: політичний онанізм.
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01.05.2022 07:25 Ответить
Когда кацы откажутся газ через Украину качать,то они запретят прокачку.
Какая важная у них работа,без них
страна будет парализована
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01.05.2022 08:01 Ответить
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01.05.2022 08:01 Ответить
Є вірогідність, що рудому продовжують нараховувати відшкодування з ПДВ, як і іншим мутнорилим
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01.05.2022 08:16 Ответить
Це називається "оперативно" спрацювали...
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01.05.2022 08:45 Ответить
Доброго ранку мінінфрастуктури. Як спалося?
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01.05.2022 09:42 Ответить
вчасно)))
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01.05.2022 11:50 Ответить
 
 