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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты создают условия для наступления на Николаев и Кривой Рог, - Генштаб ВСУ

генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 06:00 1 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

Начались шестьдесят седьмые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению.

Продолжается ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и наступательных действий в Восточной операционной зоне.

Для наращивания темпов наступательной операции командование вооруженными силами Российской Федерации продолжает принимать меры по усилению ударного потенциала своих войск. В приграничные с Украиной районы железнодорожными путями перебрасывается снятое с хранения в Западном, Центральном, Восточном военных округах и северном флоте вооружение и военная техника.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Существенных изменений в ситуации по указанным направлениям не произошло.

Сообщается, что определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают прикрытие границы в Брестской и Гомельской областях.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины с территории Республики Беларусь, а также осуществление противником провокаций на указанном участке государственной границы Украины.

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На Северском направлении подразделения врага совершили обстрелы позиций наших войск с территории Брянской области.

На Слобожанском направлении группировка противника продолжает наносить авиационные удары и огневое поражение артиллерией по Харькову. Оккупанты проводят наступательные действия в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Продолжается усиление ударной группировки противника. В определенные районы перемещено до 300 единиц вооружения и военной техники и прибыло около тысячи мобилизованных лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

В целях противовоздушного прикрытия наступающих войск в четырех определенных районах противник развернул два зенитно-ракетных дивизиона вооруженных ЗРК "Бук-М2" и ЗРК "Тор-М".

На Донецком и Таврическом направлениях группировка войск противника ведет активные действия вдоль всего участка линии столкновения. Враг пытается производить авиационные удары и огненное артиллерийское поражение позиций наших войск.

На Лиманском направлении противник ведет наступление в направлении Крымки и Александровки.

На Попаснянском направлении оккупанты проводят штурмовые действия в направлении Новотошковское - Орехово. Закрепляются на достигнутых рубежах. В целях недопущения маневра наших сил и средств осуществляют их блокировку в определенных районах.

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На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии, враг пытается прорвать оборону наших подразделений в направлении Оленевка – Новомихайловка.

На Южнобужском направлении противник ведет боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на Николаев и Кривой Рог.

"За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны поражены девять воздушных целей: два самолета Су-25 и семь БПЛА.

Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены восемь танков, одна артиллерийская система, двадцать четыре единицы боевой бронированной техники, одна специальная машина и пять автомобилей (два топливозаправщика включительно)", - сообщили в Генштаб.

армия РФ (19547) Генштаб ВС (6421)


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Топ комментарии
+22
Так і хочеться спитать у "сябрів" що тут нам "розуму втуляли": "То як вам "братки" живеться? Такі були розумні тут!" А мені три тижні гупало на голову від "Маці-Радзіни"! Все-таки менше 100 км! Хочеться запросить на екскурсію - відвезти в Новосілку і показать ЩО з їх подачі натворили кацапи! До товариша не повезу - жаль У нього ракетою сина вбили - так у морду плюне! Чи наб"є в пику А він же теж білорус!
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01.05.2022 07:53
+20
Я Вам писав про Толю Кульгейка? Я знав його особисто Так і не зміг з ним виїхать на токи тетеревині (тільки у нього були вони - не пострілять - просто послухать)
Він дружбував з "сябрами" - на День Рибака постійно вони варили юшку разом на острові дніпровському Так вони йому про "бандер" у 2014-му почали казать Толя "псіхонув" і сказав що він такий самий "бандера" - син у нього тоді був на Донбасі "Сябри" надулися і кажуть :"Ну тагда ты "правильный" "бандера" Толя тоді сказав (він мені це особисто казав): "Полезете к нам с кацапами - картечи всем хватит!" Потім забрав своїх і поїхав А коли в Ріпки зайшли кацапи то пішли до нього (списки мисливців вимагать - він же був мисливськознавцем і головою райради мисливців А це - готовий партизанський загін!) Толя рвонув гранату і забрав "іхтамнєтів" з собою
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01.05.2022 09:09
+13
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01.05.2022 08:51
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Правила форума Совет форумчан
Так і хочеться спитать у "сябрів" що тут нам "розуму втуляли": "То як вам "братки" живеться? Такі були розумні тут!" А мені три тижні гупало на голову від "Маці-Радзіни"! Все-таки менше 100 км! Хочеться запросить на екскурсію - відвезти в Новосілку і показать ЩО з їх подачі натворили кацапи! До товариша не повезу - жаль У нього ракетою сина вбили - так у морду плюне! Чи наб"є в пику А він же теж білорус!
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01.05.2022 07:53 Ответить
Да они як ни в чем не бывало простирадлв пишуть . Нічого там не до кого не дійшло .
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01.05.2022 08:05 Ответить
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01.05.2022 08:51 Ответить
Я Вам писав про Толю Кульгейка? Я знав його особисто Так і не зміг з ним виїхать на токи тетеревині (тільки у нього були вони - не пострілять - просто послухать)
Він дружбував з "сябрами" - на День Рибака постійно вони варили юшку разом на острові дніпровському Так вони йому про "бандер" у 2014-му почали казать Толя "псіхонув" і сказав що він такий самий "бандера" - син у нього тоді був на Донбасі "Сябри" надулися і кажуть :"Ну тагда ты "правильный" "бандера" Толя тоді сказав (він мені це особисто казав): "Полезете к нам с кацапами - картечи всем хватит!" Потім забрав своїх і поїхав А коли в Ріпки зайшли кацапи то пішли до нього (списки мисливців вимагать - він же був мисливськознавцем і головою райради мисливців А це - готовий партизанський загін!) Толя рвонув гранату і забрав "іхтамнєтів" з собою
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01.05.2022 09:09 Ответить
Козак твій Анатолій, і загинув, як козак. Спаси, Господи, його душу. Дай Боже такої смерті кожному воякові.
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01.05.2022 12:43 Ответить
Яре, я ще коли Протасевича заарештували говорив, що не треба бути святіше папи, і лізти попереду батька в пекло. Відповідай, хто найперший ввів санкції проти білорусів? Навіщо? Відносини були нормальні, хто їх почав псувати? Тільки дві країни світу ввели санкції за Протасевича, Україна і Литва, і причому трохи пізніше, ІКАО визнала дії білорусів абсолютно правильними. На жаль і після цього політика щодо білорусів, була вкрай незрозумілою. Маємо, що маємо, що посієш, те й пожнеш
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01.05.2022 14:24 Ответить
Чего чего? Чего там ИКАО признало? Сколько стран ввели санкции??? Ты своим ВРАНЬЕМ оправдываешь действия Беларуси в войне против Украины??? По твоей логике и Запад должен был так же поступить в отношении Украины? У них же норм были отношения с рашкой, чего они их ПЕРВЫМИ испортили? Да??? Прям по методичке молотова, который оправдывал гитлера и обвинял Францию и Англию в развязывании Второй Мировой...
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01.05.2022 15:32 Ответить
Не мели дурниць! Навіть сперечаться не буду - не бачу необхідності! Там була провокація з боку КГБ - повідомлення неправдивої інформації що внесла збій в роботу системи авіаруху та загрожувала безпеці повітряного судна з пасажирами на борту! Так що "не пой мне грустных песен"!
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12.05.2022 21:25 Ответить
Когда в Харькове будут гаубицы 155мм со снарядами экскалибур с gps-наведением, то уже заранее должна быть конкретная информация с координатами этих буков и торов. Агентурной работы. Чтобы сразу накрыть буквально за одну минуту. Надо людям не на митинги против оккупации ходить, а закосить под ватника, переехать в Белгород якобы всегда хотел туда и пойти с телефоном поснимать ПВО, координаты определить можно просто по фотографии с пары ракурсов.

Так много у кацапов беспилотников падает, так как пытаются вглубь залететь ради целеуказания искандерам. Тупые кацапы так и не смогли сделать глонасс-наведение, оно там не работает, а работает камера, притом нужно заранее загрузить в ракету аппроксимированное изображение-фотографию сверху цели, чтобы потом головка самонаведения по распознаванию образов в нее попала. И если беспилотник живой смог улететь (а передать фотографию они тоже не могут, стоит обычный фотоаппарат с флеш-картой), то надо не просто передвинуться, но и изменить вид сверху, маскировку накинуть или наоборот снять, иначе прилетит искандером все равно. А без фотографии искандер на полкилометра даже в половине случаев не попадет.
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01.05.2022 07:55 Ответить
Баї буків не бояться?
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01.05.2022 08:16 Ответить
ти думаєш, орківське КП з генералом Сімоновим під Ізюмом наші накрили звичайною Д-30 зі 152мм пострілами?
Якщо так - то я хочу думати за більш досконалу зброю з більшим калібром...
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01.05.2022 09:41 Ответить
Уже везуть!!! Ти думаєш - кацапи Ісландії "просто так своє"ФЕ"! заявили?! Ісландія - головний перевізик у Атлантиці! На їх кораблях ідуть "пасочки""!!!
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01.05.2022 10:01 Ответить
Ніхто ж не заважає наводити лад у оркостані? Бо таке враження що Хтось не дуже "за"
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01.05.2022 08:06 Ответить
Довго ж буду "одходить" після обстрілів Вийшов зараз надвір - пройшовся і спіймав себе на думці що вже "на автоматі" вислуховую політ літака чи снаряду А навкруги - ТИША!!! Тільки пташки щебечуть Читаю про Ірпінь з Бучею і думаю :"Добре що наші "вперлися" і до нас кацапів не пустили! Бо було-б те саме!" Хоча я можливо і не дожив-би - готував "люшню" знаючи що в кращому випадку лише двічі вистрелю (старий сказали для тероборони) Товаришу в Гостомелі "дісталося" Кулю піймав ще у березні Вивезли пораненого А так би "партизанив" - мисливець професійний на вовків Мені-б його "флейту" - не сидів-би вдома (дальнозорий) А "снайперку" не дають!
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01.05.2022 08:52 Ответить
за вас тут багато питали, куди ви поділися...
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01.05.2022 21:14 Ответить
Живу! Правда місяць немитий ходив - тільки мокрим рушником обтирався Ні тепла ні води ні електрики В квартирі +12 Згадав молодість Тоді бував у подібних умовах Наче і на півдні а "дубак" по ночах - страшний І так само - стріляють
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12.05.2022 21:31 Ответить
воно вам на користь пішло
Прочухану даєте дописувачам, "как в старые добрые времена"....
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12.05.2022 21:46 Ответить
У боях із російськими окупантами на сході загинув "кіборг"-десантник 95-ї бригади Руслан Боровик. А сміття залишиться неушкодженими, сміття ховається в бункерах і готове далі торгувати Україною. Сміття кожного дня на екранах телевізора і в інтернеті під геройськими лозунгами " устал", " не бритый", " не убежал-герой". Якщо воно вже не бриється в бункері, де є всі умови, то воно обісре весь окоп при вистрілі не те, що гармати, а автомата.
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01.05.2022 08:55 Ответить
Мої земляки "молотять добре"! "Черкаси"!!! Радію! На - Читай!

Марш черкаських батальйонів».

Там, де тяжко гримлять гармати,

Бій переможний іде…

Б»ють козаки зайд-супостатів

І перемога наша прийде! (2 р.)

Приспів: Цвіт калиновий, шепіт діброви,

Батькову хату - хай вічно стоїть…

Рідної мами сивії коси

Мусимо ми, як один захистить! (2 р.)

Ген, майорить малинове знамено

Козача кров на ньому запеклась,

Холодний Яр і Хортиця здригнулись -

На бій Вкраїна знову здійнялась! (2 р.)

Приспів:

Над нашим краєм з року в рік

Кипіли битви, сталь дзвеніла

Невже ж нащадкам козаків

Снаги забракне взятися до діла?!(2 р.)

Приспів:

Поглянь, ізнову «Сміла» піднялась!

Хоробра сталь, в руках дівочих,

Над ворогом, як кара, вознеслась,

І кличе в бій, в січі палають очі!(2 р.)

Приспів:

Наш рідний край, Черкащина чудова!

Захистимо її у грізний час!

Щоби в віках гриміло грізно слово -

Та «першоназва» в нас - «черкас»!!! (2 р.)

Приспів:

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01.05.2022 10:37 Ответить
на всі 100 з Вами згодна.Ця зелена ...... повинна за все відповісти і не колись.а зараз по закону військового часу.
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01.05.2022 11:09 Ответить
Ермак приказал ему не бриться для создания имиджа уставшего мачо. Как Ермак прикажет, так и будет. Он у нас главный, а Зеля читающая голова.
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01.05.2022 11:56 Ответить
Особливо кольнуло:' ...нє убєжал ...хєрой" ,- нє в брофь, а в глаза, зільоний глаз.
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01.05.2022 12:38 Ответить
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01.05.2022 09:01 Ответить
раздупли, что ты этим хотел сказать?
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01.05.2022 11:21 Ответить
А что совсем не доходит?))) В обоих случаях сказочники обучавшиеся в одной школе)))
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01.05.2022 15:40 Ответить
кращий захист це напад,якщо наші не атакують ворога здержати буде неможливо обстіли баз і тилів ворога потрібен топити кораблі і кримські бази розстрілювати
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01.05.2022 09:21 Ответить
По имеющимся у меня сведениям в Голой Пристани в районе санатория грязевого сосредоточение живой силы и техники кацапов .
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01.05.2022 09:22 Ответить
Эта фраза кочует из отчета в отчет, как будто это Генштаб Беларуси.

Сейчас:
"Повідомляється, що визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують прикриття кордону у Брестській та Гомельській областях."

В прошлый раз:
"На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь і далі виконують завдання з посилення ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях."

Еще раньше:
"Определенные подразделения Вооруженных Сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны государственной границы с Украиной."

Молодцы белорусы. Они "продовжують прикриття кордону", "виконують завдання з посилення ділянки українсько-білоруського кордону", "продолжают выполнять задачи по усилению охраны государственной границы с Украиной."
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01.05.2022 10:27 Ответить
Орки не знають, що таке Кривий Ріг, що таке Дніпро, це навіть не Маріуполь, вони їбануті!!!
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01.05.2022 11:57 Ответить
 
 