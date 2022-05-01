Оккупанты создают условия для наступления на Николаев и Кривой Рог, - Генштаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 06:00 1 мая.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает Генштаб ВСУ в фейсбуке.
Начались шестьдесят седьмые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению.
Продолжается ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и наступательных действий в Восточной операционной зоне.
Для наращивания темпов наступательной операции командование вооруженными силами Российской Федерации продолжает принимать меры по усилению ударного потенциала своих войск. В приграничные с Украиной районы железнодорожными путями перебрасывается снятое с хранения в Западном, Центральном, Восточном военных округах и северном флоте вооружение и военная техника.
На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Существенных изменений в ситуации по указанным направлениям не произошло.
Сообщается, что определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают прикрытие границы в Брестской и Гомельской областях.
Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины с территории Республики Беларусь, а также осуществление противником провокаций на указанном участке государственной границы Украины.
На Северском направлении подразделения врага совершили обстрелы позиций наших войск с территории Брянской области.
На Слобожанском направлении группировка противника продолжает наносить авиационные удары и огневое поражение артиллерией по Харькову. Оккупанты проводят наступательные действия в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Продолжается усиление ударной группировки противника. В определенные районы перемещено до 300 единиц вооружения и военной техники и прибыло около тысячи мобилизованных лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
В целях противовоздушного прикрытия наступающих войск в четырех определенных районах противник развернул два зенитно-ракетных дивизиона вооруженных ЗРК "Бук-М2" и ЗРК "Тор-М".
На Донецком и Таврическом направлениях группировка войск противника ведет активные действия вдоль всего участка линии столкновения. Враг пытается производить авиационные удары и огненное артиллерийское поражение позиций наших войск.
На Лиманском направлении противник ведет наступление в направлении Крымки и Александровки.
На Попаснянском направлении оккупанты проводят штурмовые действия в направлении Новотошковское - Орехово. Закрепляются на достигнутых рубежах. В целях недопущения маневра наших сил и средств осуществляют их блокировку в определенных районах.
На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии, враг пытается прорвать оборону наших подразделений в направлении Оленевка – Новомихайловка.
На Южнобужском направлении противник ведет боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на Николаев и Кривой Рог.
"За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны поражены девять воздушных целей: два самолета Су-25 и семь БПЛА.
Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены восемь танков, одна артиллерийская система, двадцать четыре единицы боевой бронированной техники, одна специальная машина и пять автомобилей (два топливозаправщика включительно)", - сообщили в Генштаб.
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Він дружбував з "сябрами" - на День Рибака постійно вони варили юшку разом на острові дніпровському Так вони йому про "бандер" у 2014-му почали казать Толя "псіхонув" і сказав що він такий самий "бандера" - син у нього тоді був на Донбасі "Сябри" надулися і кажуть :"Ну тагда ты "правильный" "бандера" Толя тоді сказав (він мені це особисто казав): "Полезете к нам с кацапами - картечи всем хватит!" Потім забрав своїх і поїхав А коли в Ріпки зайшли кацапи то пішли до нього (списки мисливців вимагать - він же був мисливськознавцем і головою райради мисливців А це - готовий партизанський загін!) Толя рвонув гранату і забрав "іхтамнєтів" з собою
Так много у кацапов беспилотников падает, так как пытаются вглубь залететь ради целеуказания искандерам. Тупые кацапы так и не смогли сделать глонасс-наведение, оно там не работает, а работает камера, притом нужно заранее загрузить в ракету аппроксимированное изображение-фотографию сверху цели, чтобы потом головка самонаведения по распознаванию образов в нее попала. И если беспилотник живой смог улететь (а передать фотографию они тоже не могут, стоит обычный фотоаппарат с флеш-картой), то надо не просто передвинуться, но и изменить вид сверху, маскировку накинуть или наоборот снять, иначе прилетит искандером все равно. А без фотографии искандер на полкилометра даже в половине случаев не попадет.
Якщо так - то я хочу думати за більш досконалу зброю з більшим калібром...
Прочухану даєте дописувачам, "как в старые добрые времена"....
Марш черкаських батальйонів».
Там, де тяжко гримлять гармати,
Бій переможний іде…
Б»ють козаки зайд-супостатів
І перемога наша прийде! (2 р.)
Приспів: Цвіт калиновий, шепіт діброви,
Батькову хату - хай вічно стоїть…
Рідної мами сивії коси
Мусимо ми, як один захистить! (2 р.)
Ген, майорить малинове знамено
Козача кров на ньому запеклась,
Холодний Яр і Хортиця здригнулись -
На бій Вкраїна знову здійнялась! (2 р.)
Приспів:
Над нашим краєм з року в рік
Кипіли битви, сталь дзвеніла
Невже ж нащадкам козаків
Снаги забракне взятися до діла?!(2 р.)
Приспів:
Поглянь, ізнову «Сміла» піднялась!
Хоробра сталь, в руках дівочих,
Над ворогом, як кара, вознеслась,
І кличе в бій, в січі палають очі!(2 р.)
Приспів:
Наш рідний край, Черкащина чудова!
Захистимо її у грізний час!
Щоби в віках гриміло грізно слово -
Та «першоназва» в нас - «черкас»!!! (2 р.)
Приспів:
Сейчас:
"Повідомляється, що визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують прикриття кордону у Брестській та Гомельській областях."
В прошлый раз:
"На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь і далі виконують завдання з посилення ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях."
Еще раньше:
"Определенные подразделения Вооруженных Сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны государственной границы с Украиной."
Молодцы белорусы. Они "продовжують прикриття кордону", "виконують завдання з посилення ділянки українсько-білоруського кордону", "продолжают выполнять задачи по усилению охраны государственной границы с Украиной."