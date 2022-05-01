Оккупанты развернули два зенитно-ракетных дивизиона вооруженных ЗРК Бук-М2 и ЗРК Тор-М для прикрытия наступления своих войск, - Генштаб ВСУ

Российские оккупанты усиливают свою группировку опрокидыванием дополнительных сил, для воздушного прикрытия наступающих войск развернули два зенитно-ракетных дивизиона вооруженных ЗРК Бук-М2 и ЗРК Тор-М.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

На Слобожанском направлении группировка противника продолжает наносить авиационных ударов и огневого поражения артиллерией по Харькову. Оккупанты проводят наступательные действия в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Продолжается усиление ударной группировки противника. В определенные районы перемещено до 300 единиц вооружения и военной техники и прибыло около тысячи мобилизованных лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"С целью противовоздушного прикрытия наступающих войск в четырех определенных районах противник развернул два зенитно-ракетных дивизиона вооруженных ЗРК "Бук-М2" и ЗРК "Тор-М"", - сообщили в Генштабе.

