Оккупанты развернули два зенитно-ракетных дивизиона вооруженных ЗРК Бук-М2 и ЗРК Тор-М для прикрытия наступления своих войск, - Генштаб ВСУ
Российские оккупанты усиливают свою группировку опрокидыванием дополнительных сил, для воздушного прикрытия наступающих войск развернули два зенитно-ракетных дивизиона вооруженных ЗРК Бук-М2 и ЗРК Тор-М.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
На Слобожанском направлении группировка противника продолжает наносить авиационных ударов и огневого поражения артиллерией по Харькову. Оккупанты проводят наступательные действия в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Продолжается усиление ударной группировки противника. В определенные районы перемещено до 300 единиц вооружения и военной техники и прибыло около тысячи мобилизованных лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
"С целью противовоздушного прикрытия наступающих войск в четырех определенных районах противник развернул два зенитно-ракетных дивизиона вооруженных ЗРК "Бук-М2" и ЗРК "Тор-М"", - сообщили в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
в кращому випадку декілька HIMARS наразі наявні десь у Польщі, да наші бійці проходять навчання ...
по друге - ***** це не фамилйА, а генетична хвороба головного мозку.
Система призначена для стрільби керованими і некерованими ракетами. Максимальна дальність - 300 км
Как бы нам этого не хотелось
орковская мразь будет гарантировано утилизирована на украинской земле, хотите ли вы этого или нет. ***** им подписал смертный приговор 24 февраля