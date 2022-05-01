РУС
Оккупанты развернули два зенитно-ракетных дивизиона вооруженных ЗРК Бук-М2 и ЗРК Тор-М для прикрытия наступления своих войск, - Генштаб ВСУ

рф,окупанти

Российские оккупанты усиливают свою группировку опрокидыванием дополнительных сил, для воздушного прикрытия наступающих войск развернули два зенитно-ракетных дивизиона вооруженных ЗРК Бук-М2 и ЗРК Тор-М.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

На Слобожанском направлении группировка противника продолжает наносить авиационных ударов и огневого поражения артиллерией по Харькову. Оккупанты проводят наступательные действия в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Продолжается усиление ударной группировки противника. В определенные районы перемещено до 300 единиц вооружения и военной техники и прибыло около тысячи мобилизованных лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"С целью противовоздушного прикрытия наступающих войск в четырех определенных районах противник развернул два зенитно-ракетных дивизиона вооруженных ЗРК "Бук-М2" и ЗРК "Тор-М"", - сообщили в Генштабе.

Также читайте: Оккупанты создают условия для наступления на Николаев и Кривой Рог, - Генштаб ВСУ

армия РФ (20384) Генштаб ВС (6850) Бук (661)
+11
Володіння інформацією - вже половина справи... так що, надіюсь, корективи будуть внесені
показать весь комментарий
01.05.2022 08:40 Ответить
+11
Продовжуйте вірити абдристовичу, Воно все знає і один із головних "героїв" після "Я не втік" і дєрмака. Ви ж можете порівняти його стовідсоткову інфу, що кацапи самі втечуть у квітні з Херсона. Бачили як втікали? Вірте брехуну і шахраю і не забудьте піти на базар і купити подушечку, на якій його морда і морди їнших бункерних героїв.
показать весь комментарий
01.05.2022 09:28 Ответить
+10
Ви відстали від життя! Ленд-ліз підписали ще 29.04. А Хімарс вже кілька тижнів у військах
показать весь комментарий
01.05.2022 08:34 Ответить
Баї буків не бояться?
показать весь комментарий
01.05.2022 08:20 Ответить
Ви відстали від життя! Ленд-ліз підписали ще 29.04. А Хімарс вже кілька тижнів у військах
показать весь комментарий
01.05.2022 08:34 Ответить
Не треба псувати таку солодку зрадну зраду .
показать весь комментарий
01.05.2022 08:41 Ответить
а байден вже підписав?
показать весь комментарий
01.05.2022 08:50 Ответить
Немає HIMARS у військах. Це хтось пустив просто чутку,що США надала рсзо, і думали що це саме HIMARS.Але США має гради, от якраз і їх можливо надали.
показать весь комментарий
01.05.2022 09:13 Ответить
кілька тижнів))) ... ага ... які ще у вас мрії? ... це західна бюрократія ... тим паче така супер-правова країна як США не може щось надати без юридичного оформлення ... це не східна деспотія де тиран клацнув пальцями і все вирішено ... тому якщо закон від 29.04 то HIMARS в нас ще не має ... були лише фото як вантажать M113

в кращому випадку декілька HIMARS наразі наявні десь у Польщі, да наші бійці проходять навчання ...
показать весь комментарий
01.05.2022 09:22 Ответить
А по Зміїному наші чим працювали? Острів за 230 км від українського берега
показать весь комментарий
01.05.2022 09:39 Ответить
що що? 230 км ))) ... чоловіче, у вас географічний ідіотизм мабуть ... 35 км по прямій
показать весь комментарий
01.05.2022 11:07 Ответить
Вас не вчили в школі писати фамілї та імена людей з великої лвтери ?
показать весь комментарий
01.05.2022 11:30 Ответить
по перше - на фамильЙи, а прізвища
по друге - ***** це не фамилйА, а генетична хвороба головного мозку.
показать весь комментарий
01.05.2022 16:04 Ответить
https://youtu.be/kwxCs58kXQ0
показать весь комментарий
01.05.2022 08:38 Ответить
Володіння інформацією - вже половина справи... так що, надіюсь, корективи будуть внесені
показать весь комментарий
01.05.2022 08:40 Ответить
Це звернути розвернуте? Тільки так.
показать весь комментарий
01.05.2022 08:56 Ответить
Пора їх накривать.
показать весь комментарий
01.05.2022 08:41 Ответить
Дрон-камікадзе, той що 600 модель, повинен (теоретично) з буком розібратися...
показать весь комментарий
01.05.2022 08:49 Ответить
Скільки днів пройде, поки їх наїбн ть?
показать весь комментарий
01.05.2022 08:41 Ответить
По два рази одне і теж- це для чого на Цензорі?
показать весь комментарий
01.05.2022 08:43 Ответить
Как раз будет работа для PZ200 которые уже в Украине
показать весь комментарий
01.05.2022 08:43 Ответить
Головне не злякати їх, хай окупуються в одному місці, щоб біла кучність снарядів нашої нової американської артилерії, яку ми отримали. Здоїли ті, що прийшли раніше, здоїнуть і ці. Живими залишаться ті, що сюди не прийшли. А крисчани, які цілувалися з вророгом вже купили собі квитки до Сахаліну? Якщо ні, то не гайте часу, втікати прийдеться, а на москві вас зрадників ніїто не залишить - тільки Куріли чи Сахалін. Там на поліцаїв вже зачекачился японці, які поженуть вас назад, коли будуть забираати свої землі.
показать весь комментарий
01.05.2022 08:49 Ответить
Камикадзе уже на низком старте !
показать весь комментарий
01.05.2022 08:50 Ответить
Арестович сказал вчера что под изюм ничего не поступало четыре дня. Кому верить. Хотя если прикинуть что подкрепление уже с ЛДНР то значит с рашки нет уже никого то похоже на правду. А 300 машин это горючка и печеньки
показать весь комментарий
01.05.2022 08:54 Ответить
рашисты охренели от похоронок, поэтому решили на передок закидывать мясо из луганды ... сами орки стоят во второй линии и в оперативном резерве
показать весь комментарий
01.05.2022 09:24 Ответить
Продовжуйте вірити абдристовичу, Воно все знає і один із головних "героїв" після "Я не втік" і дєрмака. Ви ж можете порівняти його стовідсоткову інфу, що кацапи самі втечуть у квітні з Херсона. Бачили як втікали? Вірте брехуну і шахраю і не забудьте піти на базар і купити подушечку, на якій його морда і морди їнших бункерних героїв.
показать весь комментарий
01.05.2022 09:28 Ответить
Контрбатарейна зброя їх чекає. Тримайтесь і бережіть Україну
показать весь комментарий
01.05.2022 09:02 Ответить
Хороші мішені для Байрактарів!
показать весь комментарий
01.05.2022 09:02 Ответить
HIMARS - це високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки

Система призначена для стрільби керованими і некерованими ракетами. Максимальна дальність - 300 км
показать весь комментарий
01.05.2022 09:25 Ответить
Да не дадут США химарсы так же не дадут никаких бредли ,палладинов и ф 16 .
Как бы нам этого не хотелось
показать весь комментарий
01.05.2022 09:53 Ответить
Как бы вам не хотелось, уже передают. И дальше будет только больше. Ленд лиз он такой
показать весь комментарий
01.05.2022 11:02 Ответить
Дадут (и даже BGM-109G «Грифон» тоже получите)!!! F-16 тоже будут (со временем)!
показать весь комментарий
01.05.2022 11:14 Ответить
ТЕБЕ ПЗДА !)
показать весь комментарий
01.05.2022 14:31 Ответить
плачь, глотай горькую слезу, и в беспомощности и бешенстве ***** кулаком о стену , наблюдая как "они" горят и разлетаются на фарш от американских "химарсов" .
орковская мразь будет гарантировано утилизирована на украинской земле, хотите ли вы этого или нет. ***** им подписал смертный приговор 24 февраля
показать весь комментарий
01.05.2022 16:09 Ответить
заїбало це орко-ольгинське лайно підскавулювати під різними ВПН-ами
показать весь комментарий
01.05.2022 16:12 Ответить
Насипати оркам повні кармани Ізюму і нехай їдуть додому в пакетиках!
показать весь комментарий
01.05.2022 10:03 Ответить
 
 