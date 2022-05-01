С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 219 детей, более 404 ранены, - Офис Генпрокурора
Более 623 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 1 мая 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось – 219. Возросло количество раненых – более 404.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генерального прокурора Украины.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 115, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.
В течение 29-30 апреля в результате обстрелов военными РФ г.Доброполье, пгт.Дробышево Краматорского района и с.Времовка Волновахского района Донецкой области получили ранения пять детей.
28 апреля из-за артиллерийских обстрелов врагом с.Любимовка Бериславского района Херсонской области получила ранение 12-летняя девочка.
В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ повреждено 1570 учебных заведений. При этом 111 из них полностью разрушены.
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Економічна правда:
Торги проходили 27 квітня на біржі УМВБ.
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Ринкова ціна того дня була на рівні близько 50-52 тисяч грн за тонну. За такою ціною у той же період свій газ продала держкомпанія Укргазвидобування.
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