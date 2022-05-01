Оккупанты отключили связь и интернет в Херсонской и части Запорожской областей, - Госспецсвязь

Вчера жители Херсонской и части Запорожской областей сначала почувствовали перебои с интернетом и мобильной связью, затем эти услуги исчезли на значительных территориях. Стало известно, что причинами отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Госспецсвязи.

Как отмечается, проблемы, возникшие одновременно у всех операторов мобильной связи, а также у поставщиков фиксированных интернет-услуг, это не что иное, чем очередная попытка оккупанта оставить украинцев без доступа к правдивой информации о ходе войны, которую развязала Россия против Украины; и сделать свою лживую пропаганду безальтернативным источником информации, как это делается в России.

"Кремлевские прихвостни поставили своей целью обеспечить своего вождя хотя бы какой-то победой, которую он мог бы "продать" своему избирателю. Неспособны достичь какого-либо результата на поле боя, они ищут выходы. Один из них – создание новых так называемых республик", - говорится в сообщении.

Однако создание так называемой Херсонской народной республики в нынешней ситуации выглядит довольно призрачно – украинцы, несмотря на агрессию относительно них, использование слезоточивого газа и оружия, выходят на проукраинские акции протеста. Ведь именно благодаря связи они ощущали поддержку со стороны всей Украины.

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"Так что не удивительно, что параллельно с отключением украинских операторов на вражеских информационных ресурсах начали распространять фейковые истории о том, что распоряжение отключить связь дала украинская власть. Это неправда, поскольку мы всегда выступали за максимальный доступ украинцев к средствам связи. А Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) при Госспецсвязи и перед войной, и в начале вторжения выразил однозначную позицию государства - операторы должны обеспечить украинцев связью и доступом к информации", - отмечают в Госспецсвязи.

Также сообщается, что отключения украинской связи, равно как и введение валюты страны-агрессора и принудительная уплата налогов бизнесом оккупационным образованием, должны создать хотя бы видимость существования нового квазиобразования для внутреннего российского потребления. И на этом фоне скормить россиянам фейковые результаты вероятного фейкового референдума.

"Украина никогда не бросит своих граждан на произвол судьбы. Наши защитники выбили вражеские войска с Киевщины, Сумщины и Черниговщины, выгонят и из других областей. Все оккупированные территории в международно признанных границах нашей страны будут освобождены. Сейчас мы просим всех украинцев, которые находятся на оккупированных районах , по возможности переезжать в другие регионы. Призываем всех быть осторожными и не подвергать себя опасности", - говорится в сообщении.

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"Вы до сих пор можете оставаться на связи с Украиной. Даже если оккупанты отключили украинское эфирное вещание, связь и интернет, слушайте радио на средних волнах (1278, 1404, 873, 657 кГц) с помощью старых приемников. Также украинские каналы раскодированы на спутнике:

▪️ спутник: Hotbird 13;

▪️ частота: 11 219 МГц;

▪️ поляризация: H (горизонтальная);

▪️ символьная скорость: 29 900;

▪️ коррекция ошибок: FEC 3/5", - резюмируют в Госспецсвязи.