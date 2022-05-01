РУС
Ситуация в регионах: активные бои по всей линии фронта на Донетчине, обстрелы Луганщины и Херсонщины, - отчеты ОВА

Враг обстреливал Луганскую и Херсонскую области, а в Донецкой и Харьковской областях продолжаются бои.

Об этом идет речь в отчетах ОВА, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Ситуация в регионах по состоянию на 8:00.

Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ривненщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской областях, Одесской, Николаевской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой областях, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Киевщине и Черниговщине. В Запорожской области локальные бои по всей линии столкновения, артиллерийские обстрелы военных позиций украинских воинов и мирных кварталов сел, поселков и городов региона.

На Днепропетровщине ночью и утром – тревоги. Один обстрел Зеленодольской громады. Попали по окраине одного из сел громады. Никто не пострадал. Подробная информация уточняется

Харьков: ночь сравнительно спокойная, были единичные обстрелы восточных жилых районов, пострадавших нет.

За сутки по городу и области вследствие обстрелов оккупантов произошло 9 пожаров, в том числе в Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.

В Изюме продолжаются бои.

Луганщина: за сутки 19 раз россияне открывали огонь по жилым кварталам городов и сел Луганщины. Массированные артиллерийские обстрелы выдержали Северодонецк и Лисичанск, Рубежное и Попаснянщина. Ночью обстрел Рубежного. 1 погибший, 1 раненый. В Камышевахе (близ Попасной) разрушены здания сельсовета, школа и многоквартирный дом. В Лисичанске перебит газопровод.

Донетчина: активные боевые действия по всей линии фронта. За вчерашние сутки – 9 раненых гражданских, из них 4 – дети. Утром сообщение о смерти гражданского в Лимане – был ранен вчера вечером.

Марьинская ВА: перебита электросеть, и поэтому обесточен город Красногоровка. Идет эвакуация. За вчера было эвакуировано 435 человек.

Херсонщина: продолжаются взрывы и обстрелы на территории области. Ситуация в области остается сложной.

Автор: 

ОГА (2397)
гімнастка Аліна та один невизнаний *художнік*
показать весь комментарий
01.05.2022 10:30 Ответить
может сегодня оно сдохнет ?
показать весь комментарий
01.05.2022 10:35 Ответить
То що Донбас в зоні тяжких боїв та і Херсон в окупації це не новина, війна. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
показать весь комментарий
01.05.2022 10:42 Ответить
В Ізюмі тривають бої...
Наши пытаются вернуть город
показать весь комментарий
01.05.2022 11:14 Ответить
ну пока только борятся за Лиман ,и то с переменным успехом
показать весь комментарий
01.05.2022 11:38 Ответить
 
 