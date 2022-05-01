РУС
Итальянская организация Cesvi выделила первые 500 тыс. евро на восстановление Бучи

Итальянская гуманитарная организация Cesvi выделила первые 500 тысяч евро на восстановление украинской Бучи.

Об этом идет речь в сообщении организации Cesvi, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что первую часть помощи будет потрачено на восстановление разрушенной общественной и коммунальной инфраструктуры, восстановление жилья, переоборудование парков специальной техники: скорой помощи, пожарных и общественного транспорта.

Фонд получает благотворительные взносы от частных и государственных доноров, в частности от муниципалитета города Бергамо, где находится его штаб-квартира. Сумму пособия на восстановление города планируют увеличить за счет этих взносов.

Дякуємо.
Та не забувайте, будь ласка, про тотольний контроль за використанням.
01.05.2022 10:29 Ответить
В том то и проблема,шо контроля нет.
Значит 400 тыс идут в карманы" вэлыкых будывныков"
01.05.2022 10:37 Ответить
Этой суммы может хватить на многое, а может только на замену лампочки. Как карта ляжет. Нужен контроль.
01.05.2022 10:39 Ответить
Диванне військо, шикуйсь до бою. Зупинимо агресора разом.

У нинішніх умовах мета кібератак українців - завдати шкоди агресору та закликати громадян РФ діяти проти війни. Особливість DDoS (Distributed Denial of Service attack) у цьому, що об'єкт атакують із кількох місць (зазвичай, країн) одночасно.

Запущено новий проект ІТ відділу, що ВАМ ВСІМ треба зробити, зайти на сайт https://www.stoprf.info

Просто відкрийте вкладку на браузері і допоможіть атакувати російські ресурси.
01.05.2022 11:06 Ответить
Дякуємо звичайно. Але у Бучі до війни один будинок коштував кілька сот тисяч.
01.05.2022 11:26 Ответить
это скорее всего деньги на коммунальное хозяйство-сети ,трубы и т.п.
А дома скорее всего будут восстанавливаться потом (и не понятно за чей счет).
Да и не все разбито на 100 процентов,многое можно отремонтировать
01.05.2022 11:35 Ответить
Сподіваюсь це виділення коштів буде супроводжуватись суврим контролем того хто виділив. У зє ще раніше слюні потекли на ці кошти, довіри до них нема навіть на 1%....
01.05.2022 11:42 Ответить
 
 