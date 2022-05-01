Итальянская организация Cesvi выделила первые 500 тыс. евро на восстановление Бучи
Итальянская гуманитарная организация Cesvi выделила первые 500 тысяч евро на восстановление украинской Бучи.
Об этом идет речь в сообщении организации Cesvi, передает Цензор.НЕТ.
Известно, что первую часть помощи будет потрачено на восстановление разрушенной общественной и коммунальной инфраструктуры, восстановление жилья, переоборудование парков специальной техники: скорой помощи, пожарных и общественного транспорта.
Фонд получает благотворительные взносы от частных и государственных доноров, в частности от муниципалитета города Бергамо, где находится его штаб-квартира. Сумму пособия на восстановление города планируют увеличить за счет этих взносов.
Та не забувайте, будь ласка, про тотольний контроль за використанням.
Значит 400 тыс идут в карманы" вэлыкых будывныков"
У нинішніх умовах мета кібератак українців - завдати шкоди агресору та закликати громадян РФ діяти проти війни. Особливість DDoS (Distributed Denial of Service attack) у цьому, що об'єкт атакують із кількох місць (зазвичай, країн) одночасно.
Запущено новий проект ІТ відділу, що ВАМ ВСІМ треба зробити, зайти на сайт https://www.stoprf.info
Просто відкрийте вкладку на браузері і допоможіть атакувати російські ресурси.
А дома скорее всего будут восстанавливаться потом (и не понятно за чей счет).
Да и не все разбито на 100 процентов,многое можно отремонтировать