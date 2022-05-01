Итальянская организация Cesvi выделила первые 500 тыс. евро на восстановление Бучи

Итальянская гуманитарная организация Cesvi выделила первые 500 тысяч евро на восстановление украинской Бучи.

Об этом идет речь в сообщении организации Cesvi, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что первую часть помощи будет потрачено на восстановление разрушенной общественной и коммунальной инфраструктуры, восстановление жилья, переоборудование парков специальной техники: скорой помощи, пожарных и общественного транспорта.

Фонд получает благотворительные взносы от частных и государственных доноров, в частности от муниципалитета города Бергамо, где находится его штаб-квартира. Сумму пособия на восстановление города планируют увеличить за счет этих взносов.

