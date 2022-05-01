Зеленский вручил спикеру Палаты представителей США Пелоси орден княгини Ольги: в ОП рассказали детали встречи. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спикером Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси, прибывшей в нашу страну с визитом.

Глава государства поблагодарил госпожу спикера за визит, сообщает пресс-служба ОП, передает Цензор.НЕТ.

"Я благодарен вам за этот сигнал мощной поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки, народа, Конгресса – двухпалатной и двухпартийной поддержки. Этот сигнал высоко ценю я как Президент, наша команда и народ Украины. Это свидетельствует о том, что США сегодня являются лидером мощной поддержки Украины во время войны против агрессии Российской Федерации", – сказал он.

Президент выразил благодарность Соединенным Штатам и лично Нэнси Пелоси за усилия по защите суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

"Очень важны сигналы, которые сегодня дают США и Президент Байден. Это и недавние мощные шаги по оборонной и финансовой поддержке для Украины, а также решения по ленд-лизу – мы благодарны за это", – заявил Владимир Зеленский.

Он отметил важность обращения Президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена в Конгресс о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 33 млрд дол. США.

Со своей стороны, спикер Палаты представителей передала Главе Украинского государства поздравления от Конгресса и народа Соединенных Штатов. Нэнси Пелоси отметила, что сегодня Украина героически борется за свободу, и США готовы помогать нашей стране, пока эта борьба не завершится. По ее словам, Украина является границей свободы.

За весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенного, независимой и демократической Украины Президент Владимир Зеленский наградил спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси орденом княгини Ольги.





























