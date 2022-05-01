РУС
Новости
Зеленский вручил спикеру Палаты представителей США Пелоси орден княгини Ольги: в ОП рассказали детали встречи. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спикером Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси, прибывшей в нашу страну с визитом.

Глава государства поблагодарил госпожу спикера за визит, сообщает пресс-служба ОП, передает Цензор.НЕТ.

"Я благодарен вам за этот сигнал мощной поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки, народа, Конгресса – двухпалатной и двухпартийной поддержки. Этот сигнал высоко ценю я как Президент, наша команда и народ Украины. Это свидетельствует о том, что США сегодня являются лидером мощной поддержки Украины во время войны против агрессии Российской Федерации", – сказал он.

Президент выразил благодарность Соединенным Штатам и лично Нэнси Пелоси за усилия по защите суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Читайте также: В Киев едет лидер германской оппозиции Мерц

"Очень важны сигналы, которые сегодня дают США и Президент Байден. Это и недавние мощные шаги по оборонной и финансовой поддержке для Украины, а также решения по ленд-лизу – мы благодарны за это", – заявил Владимир Зеленский.

Он отметил важность обращения Президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена в Конгресс о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 33 млрд дол. США.

Со своей стороны, спикер Палаты представителей передала Главе Украинского государства поздравления от Конгресса и народа Соединенных Штатов. Нэнси Пелоси отметила, что сегодня Украина героически борется за свободу, и США готовы помогать нашей стране, пока эта борьба не завершится. По ее словам, Украина является границей свободы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Премьер Болгарии назвал направления сотрудничества с Украиной. ВИДЕО

За весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенного, независимой и демократической Украины Президент Владимир Зеленский наградил спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси орденом княгини Ольги.

Зеленский вручил спикеру Палаты представителей США Пелоси орден княгини Ольги: в ОП рассказали детали встречи 01
+10
Пані Пелосі, розумна, сильна, рішуча жінка і гідна токої нагороди.
Та, згадується, що й меркель Буба нагородив.
01.05.2022 11:00 Ответить
+7
01.05.2022 11:05 Ответить
+6
Хай дасть орден бєніренигату за оборудку з з "НАФТОГАЗОМ " : купив дешево а тепер перепродає,ото розумник!А,ВИ ,НАРОД УКРАЇНИ,ВОЇНИ і далі гиньте,хай вас катують,садять "свої органи" (тюрми переповненнібійцями,волонтерами (справжніми а не мразотою)....
01.05.2022 10:53 Ответить
Ну не знаю... Чомусь згадалися часи Брєжнєва і перше, що прийшло на думку: а триразовий поцілунок був?
01.05.2022 10:43 Ответить
Неа этож харасмент ).
01.05.2022 10:47 Ответить
Хай дасть орден бєніренигату за оборудку з з "НАФТОГАЗОМ " : купив дешево а тепер перепродає,ото розумник!А,ВИ ,НАРОД УКРАЇНИ,ВОЇНИ і далі гиньте,хай вас катують,садять "свої органи" (тюрми переповненнібійцями,волонтерами (справжніми а не мразотою)....
01.05.2022 10:53 Ответить
Дайте докази а не свой сливной бачок (рот) открывайте
01.05.2022 11:04 Ответить
Це ви саме для того зареєструвалися, щоби про свій бачок написати?
01.05.2022 12:56 Ответить
https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/30/686463/
01.05.2022 15:34 Ответить
01.05.2022 11:05 Ответить
Классссс!
01.05.2022 11:30 Ответить
С такими темпами, украинские награды скоро будут цениться "рубль за ведро". Объясните же н, наконец, дурачку, что государственные награды это не презент на свидании
01.05.2022 10:56 Ответить
Это ей за выдающиеся заслуги перед страной
01.05.2022 11:38 Ответить
Она нормально вломила Трампу-кагебисту, и за оружие нам голосовала.
Так что всё нормально.
Будет ходить с орденом повсюду.
01.05.2022 12:04 Ответить
Пані Пелосі, розумна, сильна, рішуча жінка і гідна токої нагороди.
Та, згадується, що й меркель Буба нагородив.
01.05.2022 11:00 Ответить
Оце Вовчик і є твоя функція під час війни. Три речі: Нагороджувати воїнів і зарубіжних друзів. Виступати з бадьорими спічами по тв. Комунікувати зі світом. Це теж дуже потрібно. І з цим ти справляєшся непогано. Все рінше зроблять ЗСУ.
01.05.2022 11:07 Ответить
Нэнси Пелоси громадный респект! Пример для подражания! Даме за восьмдесят, государственный деятель, светлый ум! Высший пост в Нижней Палате представителей США! Настоящий боец! К тому же - обаятельная женщина! Восхищаюсь!
01.05.2022 11:10 Ответить
боец только на стороне нигеров и лгбт против белого среднего класса
01.05.2022 15:50 Ответить
Хоч би це....... поголилося.У кросовках та спортивному костюмі?Гадаю,що дипломат та політик цього собі не дозволив би.І знає він,що зробила Ольга,може наразі це орден недоречний.
01.05.2022 11:16 Ответить
Бог ты мой.
Медальки раздавать,по телевизору визжать и к " будывныцтву" готовится.
Вова ходы домой,не твое это.
01.05.2022 11:36 Ответить
Бородатая бабушка. Бородатые дочки-мальчики. Побриться вера не позволяет? Еще и в трениках.
01.05.2022 11:42 Ответить
Не то что трусливый Б-н... и его посольство.
01.05.2022 11:52 Ответить
ти **** забери в меркель орден, який ти ****** незаслужено їй дав.
01.05.2022 15:09 Ответить
эпическая **** кстати.
01.05.2022 15:49 Ответить
 
 