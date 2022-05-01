РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10738 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 050 7

С начала российского вторжения в Украину в Донецкой области погибли 286 мирных жителей, число жертв в Мариуполе и Волновахе сейчас неизвестно, - Кириленко

смерть,маріуполь

С начала вторжения России в Украину в Донецкой области погибли 286 мирных жителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"С начала вторжения россиян в Украину в результате обстрелов и бомбардировок в Донецкой области погибли 286 мирных людей", - отметил он.

Кроме того, ранены 890 человек.

"Пока неизвестно количество жертв россиян в Мариуполе и Волновахе", - уточнил Кириленко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встречается со спикером Палаты представителей Конгресса США Пелоси в Киеве. ВИДЕО

жертвы (2160) Донецкая область (10601) Кириленко Павел (646)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
алоізич одобрямс
показать весь комментарий
01.05.2022 10:48 Ответить
морской бульвар шестой подъезд миной сразу четверых
показать весь комментарий
01.05.2022 10:48 Ответить
мужичек шо лежит приехал с Киева досматривать мать готовил еду
показать весь комментарий
01.05.2022 10:51 Ответить
кацапы вам нет прщения
показать весь комментарий
01.05.2022 10:53 Ответить
показать весь комментарий
01.05.2022 10:58 Ответить
що б пам'ятали
показать весь комментарий
01.05.2022 10:59 Ответить
резниковы маляры они в каком полку служили
показать весь комментарий
01.05.2022 11:24 Ответить
 
 