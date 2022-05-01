С начала российского вторжения в Украину в Донецкой области погибли 286 мирных жителей, число жертв в Мариуполе и Волновахе сейчас неизвестно, - Кириленко

С начала вторжения России в Украину в Донецкой области погибли 286 мирных жителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"С начала вторжения россиян в Украину в результате обстрелов и бомбардировок в Донецкой области погибли 286 мирных людей", - отметил он.

Кроме того, ранены 890 человек.

"Пока неизвестно количество жертв россиян в Мариуполе и Волновахе", - уточнил Кириленко.

