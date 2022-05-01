С начала российского вторжения в Украину в Донецкой области погибли 286 мирных жителей, число жертв в Мариуполе и Волновахе сейчас неизвестно, - Кириленко
С начала вторжения России в Украину в Донецкой области погибли 286 мирных жителей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"С начала вторжения россиян в Украину в результате обстрелов и бомбардировок в Донецкой области погибли 286 мирных людей", - отметил он.
Кроме того, ранены 890 человек.
"Пока неизвестно количество жертв россиян в Мариуполе и Волновахе", - уточнил Кириленко.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Paul Foxen
показать весь комментарий01.05.2022 10:48 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Александ Ктитарев
показать весь комментарий01.05.2022 10:48 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Александ Ктитарев
показать весь комментарий01.05.2022 10:51 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Александ Ктитарев
показать весь комментарий01.05.2022 10:53 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Чайка Київ
показать весь комментарий01.05.2022 10:58 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Volodymyr Volodymyr #490180
показать весь комментарий01.05.2022 10:59 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Александ Ктитарев
показать весь комментарий01.05.2022 11:24 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль