"Обращение к Путину" и "теракты из будущего". РФ готовит провокации в "ПМР" на майские праздники, - ГУР МО. ФОТО
Непризнанное Приднестровье продолжают готовить к войне с Украиной. На территории "ПМР" напечатан большой тираж газеты "Приднестровье", датированный 2 мая 2022 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Центральный материал газеты – "Официальное обращение жителей ПМР к президенту РФ Путину". В тексте высказывается просьба "привлечь вооруженные силы ПМР в действиях армии РФ". Для этого на территории самой РФ открываются "мобилизационные пункты" для набора добровольцев воевать в армии Приднестровья. Таким образом, кремль пытается легализовать тысячи своих военных, которые будут устраивать провокации с территории "ПМР".
По данным украинской разведки, газета содержит ряд агитационных материалов о "кровавых терактах, которые свалились на приднестровцев на майские праздники, десятки убитых, включая детей, стариков и женщин". Поскольку газета напечатана еще накануне праздников, существует опасность, что кремлевские власти планируют совершить ряд актов устрашения среди местного населения, ответственность за которые традиционно возложит на "Украину и коллективный Запад".
"Тексты газеты переполнены кремлевскими штампами: "Возможности избежать большой войны у приднестровцев больше нет. Киев и его натовские кураторы уже вынесли свой приговор, уже согласовали все свои действия с Кишиневом и Бухарестом". Все надежды авторы газеты связывают с "противодействием братской России". Иностранных граждан призывают вступать в вооруженные силы ПМР. В частности, на территории РФ: Кроме РФ мобилизационные пункты разворачиваются в ЛНР, ДНР, Абхазии и САР. Кроме этого вступить в ряды нашей армии могут граждане других стран. Для этого им достаточно приехать в страны, где есть такие мобилизационные пункты", - говорится в сообщении ГУР МО.
Такими действиями руководство РФ может готовить новый плацдарм агрессии против Украины и основы для "официальной" оккупации части территории независимой Молдовы.
Швеция Финляндия Украина и Молдавия как и +2 в Евросоюзе... Молдова и Украина....
и НЕ СТАНЕТ ОДНОГО НАРЫВА --ПМР....
На охороні складів і тили/забезпечення - 1500 осіб
Відносно бойові частини - 1500 осіб
Вся територія прострілюється наскрізь будь-якою артилерійською системою
Важкого озброєння(танки) практично немає
Авіація - відсутня...
З точки зору військової - вони приречені..
Тому повністю залежатиь від політичного рішення
Якщо Захід скаже що він не проти....ПМРу залишиться 10 годин існувати як окрема політична територія
Давати образливі назви' по національному признаку - це саме кацапцська риса, і від неї давно пора відмовитися, як і від всього кацапського.
буде смішніше
До Швеця можно відноситись по різному, но вам, тупі, до нього, як до Київа рачки, ви не взмозі даже осягнути того, що він каже.
Тому слухайте вашу ригатєльну обдристович, це ваш рівень ))))))) Глистам від глистів)))))
Поганенько вивчив - грошики не платитимуть.
А знаєш, де ти проколовся? - на слові "знаєшь" - це не опечатка, це мордорська вимова.
8 років спілкування з орками - хочеш не хочеш, а фрази-паразити паклюжать писанину
Все вказує не те, що КДБшником тут є саме ви.
було б ще непогано, якби ви тут відповіли за свій базар, тобто надали конкретні цитати, які б підтвердили ваш звєздьож.
Так що не разганяйте казки по сітці. А всім, хто за Смєшка голосував - мій привіт.
Ви звєздітє. Спитаєте, чому? Та тому, що ви звєздітє. От те відео CNN:
https://youtu.be/MaC8l16AHxM?list=FLpd6nN4Jf2aEKBIOlHbEbkA&t=255
А от суперточний дослівний транскрипт промови полковника Мілбьорна, який я особисто зробив:
"An yet when you go to Lviv it's packed full of NGO's (неурядові організації або волонтери), there's hospitals, there's… there're warehouses bulging with the U.S. supplies. There're… There're well kitted out troops because that's as far as it goes. You know… The bottom line is this: You lose control over supply logistics unless you have your own guys manning the nodes. Again, not from malintent there is no one who's motivated or… to get the stuff out those warehouses to front line units. The local commanders… local commanders are quite ensampling (я впевнений, що такого слова ви ніколи не чули) when they take care of their guys. I'd love… in the back room here… I'm… I've… I've got a commander here who just came off the front line… He's going back there tomorrow. Actually, we're going with him to… to…to the South East so it's just about a 6 hour drive… He's short of everything. He's at the special operation but 6 guys died 2 days ago at casualty collection point (місце куди збирають загиблих). They bled out for lack of tourniquets, for lack of individual aid kits, lack of training, lack of equipment. So it's a bitter joke…"
А це переклад, на той випадок, якщо мовний бар'єр:
"І якщо ви потрапите у Львів, то в ньому повно всіляких неурядових організацій, там шпиталі, склади, які ломляться від американських поставок. Там дуже добре споряджені війська, і на цьому все закінчується. Ви розумієте? Висновок такий, що контроль над логістикою постачань втрачено доти, доки ви не матиме там "your own guys manning the nodes", тобто ваших спеціально тренованих підрозділів (а не NGO, себто волонтерів), які опікуються всіма ланцюгами постачань. Знов таки, не через злий умисел, а через те, що ТАМ НЕМА НІКОГО, ХТО БУВ БИ ВМОТИВОВАНИМ доставити всі ті речі зі складів до підрозділів на лінії фронту. Місцеві командири... Місцеві командири є взірцем піклування за власними підлеглими. Там, позаду мене, у кімнаті в мене командир, який щойно з передової... Завтра він збирається назад туди їхати. Ми з ним їдемо разом... Туди десь 6 годин їхати... на Південний Схід. В нього невистачає всього. Він на виконанні спецоперації, але 6 його хлопців померли 2 дні тому. Вони стекли кров'ю через брак турнікетів, черех брак індівідуальних аптечок, через брак тренувань, через брак обладнання. Це гіркий жарт..."
Все, що каже Швєц дуже легко перевіряється. Справа в тому, що Швєц, на відміну всілякої околоЗєлупної чєпушні, бере інформацію лише з відкритих респектабельних всесвітньовизнаних джерел.
-це Зєлупа "вливала", коли чухала про "травневі шашлики".
-це Зєлупа на користь Кремля відводила назад ЗСУ з укріплених позицій
-це Зєлупа напередодні вторгнення весь час саботувала виконання військових програм, як то ПКР "Нєптун", "Вільха"
-це саме Зєлупа особисто, а не будь-хто ще, займалася репресіями та переслідуванням волонтерів, патріотів України та військових, пезпідставно звинувативши, та запроторивши за грати Кузьменко, Дугарь та Антоненка.
Це саме Зєлупа перерахувала 30 млрд гривень Фірташу та Коломойському. Цих грошей би вистачило на закупівлю 800 танків "Оплот"
-Це Зєлупа призначила на найвищі посади агентуру кремля, таку як Демченко, Татарова, Єрмака.
-Це Зєлупа зливала ФСБ РФ всі спецоперації українських спецслужб.
-Зєлупа, по-суті, обікрала країну перед війною.
Корупція в оточенні зіц-Гєнєралісімуса Зєлупи, як ніщо інше, є найбільшою загрозою держбезпеки України.
Якщо Молдова не контролює Приднєстров`є, то удар по Приднєстров`ю - не удар по Молдові, а удар по російсько-терористичній "ПМР".
Як не крути, виходить те саме.
изыктриппера"
Там тысяча не обученных бойцов от силы.
Переодіті ка цапи і будуть представлятися придністровцями.
З.Ы. коренные жители пмр массово валят из анклава в Молдову и дальше.
ПУТИН ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОВЕШЕН
Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.
Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.
Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.
Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.
Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!
З допомогою світу повинен бути знищений.
В їхній газеті навіть кількість Порушень ПДД на травневі свята вже "ВІДОМА"!
К сожалению, таковой не наблюдается. Опять клоуны зебильные нам прокудахтают, что с этого воровско-бандитского анклава никакой угрозы нет, пусть украинцы гибнут, а мы на границе с оккупантом шашлыки покушаем и на их ультиматумы сойдемся посередине, да, зебилы?
Запомните, истинно говорю вам: ЗА УКРАИНУ НАДО НЕ УМИРАТЬ, А УБИВАТЬ.
Нам і так важко,а тут розігрівається конфлікт.Нехай Молдова вирішує,а ми дамо відсіч,коли з придністров'я полізе орда.