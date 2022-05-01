"Обращение к Путину" и "теракты из будущего". РФ готовит провокации в "ПМР" на майские праздники, - ГУР МО. ФОТО

Непризнанное Приднестровье продолжают готовить к войне с Украиной. На территории "ПМР" напечатан большой тираж газеты "Приднестровье", датированный 2 мая 2022 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Центральный материал газеты – "Официальное обращение жителей ПМР к президенту РФ Путину". В тексте высказывается просьба "привлечь вооруженные силы ПМР в действиях армии РФ". Для этого на территории самой РФ открываются "мобилизационные пункты" для набора добровольцев воевать в армии Приднестровья. Таким образом, кремль пытается легализовать тысячи своих военных, которые будут устраивать провокации с территории "ПМР".

По данным украинской разведки, газета содержит ряд агитационных материалов о "кровавых терактах, которые свалились на приднестровцев на майские праздники, десятки убитых, включая детей, стариков и женщин". Поскольку газета напечатана еще накануне праздников, существует опасность, что кремлевские власти планируют совершить ряд актов устрашения среди местного населения, ответственность за которые традиционно возложит на "Украину и коллективный Запад".

"Тексты газеты переполнены кремлевскими штампами: "Возможности избежать большой войны у приднестровцев больше нет. Киев и его натовские кураторы уже вынесли свой приговор, уже согласовали все свои действия с Кишиневом и Бухарестом". Все надежды авторы газеты связывают с "противодействием братской России". Иностранных граждан призывают вступать в вооруженные силы ПМР. В частности, на территории РФ: Кроме РФ мобилизационные пункты разворачиваются в ЛНР, ДНР, Абхазии и САР. Кроме этого вступить в ряды нашей армии могут граждане других стран. Для этого им достаточно приехать в страны, где есть такие мобилизационные пункты", - говорится в сообщении ГУР МО.

Такими действиями руководство РФ может готовить новый плацдарм агрессии против Украины и основы для "официальной" оккупации части территории независимой Молдовы.