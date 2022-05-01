РУС
Интенсивность обстрелов Харькова снизилась. Это заслуга ВСУ, которые освобождают населенные пункты от оккупации, - Синегубов

За сутки россияне нанесли по Харькову 3 обстрела из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Пострадали Салтовка, Пятихатки и район аэропорта.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что спасатели Харьковщины ликвидировали 15 пожаров, возникших из-за обстрелов: Немышлянском районе Харькова, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.

За сутки 1 человек пострадал в Балаклейском районе.

"Враг уменьшил интенсивность обстрелов, это заслуга ВСУ, которые освобождают населенные пункты Харьковщины от оккупации. В том числе и те, откуда россияне обстреливали жилые кварталы Харькова. Но не стоит терять бдительность. Буквально несколько часов назад оккупанты снова обстреляли Дергачевскую громаду", – отмечает глава региона.

"Мы восстанавливаем критическую инфраструктуру, продолжает работу областной гуманитарный штаб. По-прежнему доставляем гуманитарную помощь в пункты выдачи в Харькове и в громады области", - резюмирует Синегубов.

армия РФ (20384) обстрел (29164) Харьков (7733) Харьковщина (5577)
+12
Дякую нашим визволителям! Слава ЗСУ!
01.05.2022 11:21 Ответить
+11
Подтверждаю. В Харькове обстрелов стало меньше. Ночью было тихо. Стены не тряслись. Поспал.
Спасибо нашим хлопцям.
01.05.2022 11:19 Ответить
+6
Нагадує як визволяли в березні Київську, Чернігівську та Сумську області і частково Житомирську. Значить на Харківщині десь формується ''котел'' для ''асвабадітєлєй''
01.05.2022 11:07 Ответить
Ви рибак?не видавайте риболовні місьця...шааа...тихо...ми це знаєм..
01.05.2022 11:23 Ответить
Дякую нашим визволителям! Слава ЗСУ!
01.05.2022 11:21 Ответить
Відразу скажу, я не військовий і нічого не критикую, пишу просто з точки зору логіки: якщо Харків обстрілюють з арти, то чому наша арта не може накрити точки вильоту? Тим паче знаю зі слів вояків, а не "звідкись", що артилеристи в нас реально профі, не рівня какцапні. Так само, якщо обстрілюють територію Сумщини та Чернігівщини, чому нічого не летить у відповідь? Є чим, є ким - це чиєсь розпорядження "просто пєрєстать стрєлять" чи що? Так, ситуації я не знаю, можливо є інші вагомі причини, але виглядає просто дико на перший погляд... "Нас ї.уть а ми крєпчаєм", чи що???
01.05.2022 11:45 Ответить
Бо у кацапів більше артилерії. Коли нам надійде західна арта яка може стріляти з більшої відстані і до того ж набагато точніша за кацапську звільнення території пійде набагато швидше
01.05.2022 11:48 Ответить
Маємо контрбатерейні радари! То, дійсно, чому не озвучують "відповідь"?
01.05.2022 11:49 Ответить
Два дня назад звiльняючи Рус. Лозову загинули нашi хлопцi з Азова. Вот я прошу друже "не надо ля-ля". Если не в теме. Просто верь нашим Збройним Силам. Верь хлопцям. Вони воюють , iм кращэ знати.
01.05.2022 13:46 Ответить
От есть пессимисты. Всё им плохо. Чуть что-сразу вопят про зраду
01.05.2022 12:18 Ответить
