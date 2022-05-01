Интенсивность обстрелов Харькова снизилась. Это заслуга ВСУ, которые освобождают населенные пункты от оккупации, - Синегубов

За сутки россияне нанесли по Харькову 3 обстрела из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Пострадали Салтовка, Пятихатки и район аэропорта.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что спасатели Харьковщины ликвидировали 15 пожаров, возникших из-за обстрелов: Немышлянском районе Харькова, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.

За сутки 1 человек пострадал в Балаклейском районе.

"Враг уменьшил интенсивность обстрелов, это заслуга ВСУ, которые освобождают населенные пункты Харьковщины от оккупации. В том числе и те, откуда россияне обстреливали жилые кварталы Харькова. Но не стоит терять бдительность. Буквально несколько часов назад оккупанты снова обстреляли Дергачевскую громаду", – отмечает глава региона.

"Мы восстанавливаем критическую инфраструктуру, продолжает работу областной гуманитарный штаб. По-прежнему доставляем гуманитарную помощь в пункты выдачи в Харькове и в громады области", - резюмирует Синегубов.

