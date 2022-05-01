Интенсивность обстрелов Харькова снизилась. Это заслуга ВСУ, которые освобождают населенные пункты от оккупации, - Синегубов
За сутки россияне нанесли по Харькову 3 обстрела из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Пострадали Салтовка, Пятихатки и район аэропорта.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что спасатели Харьковщины ликвидировали 15 пожаров, возникших из-за обстрелов: Немышлянском районе Харькова, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.
За сутки 1 человек пострадал в Балаклейском районе.
"Враг уменьшил интенсивность обстрелов, это заслуга ВСУ, которые освобождают населенные пункты Харьковщины от оккупации. В том числе и те, откуда россияне обстреливали жилые кварталы Харькова. Но не стоит терять бдительность. Буквально несколько часов назад оккупанты снова обстреляли Дергачевскую громаду", – отмечает глава региона.
"Мы восстанавливаем критическую инфраструктуру, продолжает работу областной гуманитарный штаб. По-прежнему доставляем гуманитарную помощь в пункты выдачи в Харькове и в громады области", - резюмирует Синегубов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Спасибо нашим хлопцям.
Через інтенсивні обстріли мешканців північних та східних районів Харкова просять без потреби не виходити із укриття
Через інтенсивні обстріли мешканців північних та східних районів Харкова закликають не виходити сьогодні без нагальної потреби із укриття.
Про це повідомив у https://t.me/synegubov/3054 телеграм-каналі глава Луганської ОВА Олег Синєгубов, інформує
"У зв'язку з інтенсивними обстрілами закликаємо жителів північних та східних районів Харкова, зокрема Салтівки, без нагальної необхідності не виходити з укриття протягом дня. Навіть за відсутності повітряної тривоги. Будьте пильними, безпека - перш за все!", - зауважує очільник регіону.
ДЭЖАВЮ?