Посол Мельник о немецких "Гепардах": Направление правильное, но для победы Украине нужны как можно быстрее танки "Леопард" и БМП "Мардер"

Решение Германии выделить Украине зенитные самоходные установки "Гепард" – это правильное направление.

Однако такой поставки недостаточно, заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью Bild am Sonntag, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Направление правильное, но, конечно, этого будет недостаточно", - сказал дипломат.

Читайте также: Путин должен вывести войска из Украины, возвращения на позиции "до 24 февраля" не будет, - глава МИД Германии Бербок

Мельник отметил, что "Гепардам" уже 40 лет, а для победы над Россией нужно самое современное немецкое оружие. По его словам, Украине нужны скорейшие поставки 88 танков "Леопард", 100 БМП "Мардер", самоходных гаубиц и "многого другого".