Посол Мельник о немецких "Гепардах": Направление правильное, но для победы Украине нужны как можно быстрее танки "Леопард" и БМП "Мардер"
Решение Германии выделить Украине зенитные самоходные установки "Гепард" – это правильное направление.
Однако такой поставки недостаточно, заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью Bild am Sonntag, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Направление правильное, но, конечно, этого будет недостаточно", - сказал дипломат.
Мельник отметил, что "Гепардам" уже 40 лет, а для победы над Россией нужно самое современное немецкое оружие. По его словам, Украине нужны скорейшие поставки 88 танков "Леопард", 100 БМП "Мардер", самоходных гаубиц и "многого другого".
Помню как в советских фильмах дозорный кричал: Т И Г Р Ы❗❗❗И сразу кипиш начинался.
начинки.
Думаю эта музыка будет длиться вечно.
Где обещанные 2 миллиона человек ВСУ,которые Зеля грозился быстро организовать?
в месяц финансировались,а с других источников.
И его медальки им до сраки.
Он их и кинул,шоб на него не ложили.
Людей мобилизуют по мере необходимости, и в зависимости от потребностей армии
Но поверь, ребята которые ждут свою очередь категорически настроены начистить вам кацапам хлебало
А модернізовані вони ще о-го-го ...
Те кто воюют на шилках легко их освоят.
Тож самое и про пво-если освоили старые аналоговые системы,то про нынешние цифровые и подавно освоят ,и намного быстрее негров из Зимбабве
артиллерия и тактические ракеты, а потом танки (НПП- непосредственной поддержки пехоты) и БМП.
спитай у прибиральниці в шлюхдомі- вона краще знае чім брехло шольц