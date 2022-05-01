РУС
Посол Мельник о немецких "Гепардах": Направление правильное, но для победы Украине нужны как можно быстрее танки "Леопард" и БМП "Мардер"

гепард

Решение Германии выделить Украине зенитные самоходные установки "Гепард" – это правильное направление.

Однако такой поставки недостаточно, заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью Bild am Sonntag, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Направление правильное, но, конечно, этого будет недостаточно", - сказал дипломат.

Читайте также: Путин должен вывести войска из Украины, возвращения на позиции "до 24 февраля" не будет, - глава МИД Германии Бербок

Мельник отметил, что "Гепардам" уже 40 лет, а для победы над Россией нужно самое современное немецкое оружие. По его словам, Украине нужны скорейшие поставки 88 танков "Леопард", 100 БМП "Мардер", самоходных гаубиц и "многого другого".

Германия (7234) оружие (10410) Мельник Андрей (231)
+11
немцев нужно чаще тыкать носом в их дерьмо и ссанину! Послу Мельнику глубочайшее уважение!
01.05.2022 12:00 Ответить
+8
вся надежда на тебя, наш швейцарский товарищ
01.05.2022 11:39 Ответить
+7
Не ссы Леха, будут, и даже больше
Людей мобилизуют по мере необходимости, и в зависимости от потребностей армии
Но поверь, ребята которые ждут свою очередь категорически настроены начистить вам кацапам хлебало
01.05.2022 11:53 Ответить
Гепарды можно приспособить для охраны стратегических важных объектов в тылу (дополнить их еще круглосуточными нарядами с ПЗРК) или как поддержку пехоты в бою (не знаю можно ли радар настроить на выявление наземных целей, если нет, то можно его просто не включать, чтоб не "светиться"!
01.05.2022 11:30 Ответить
Тигры надо❗👍
Помню как в советских фильмах дозорный кричал: Т И Г Р Ы❗❗❗И сразу кипиш начинался.
01.05.2022 12:10 Ответить
Няма тигра,Леопард есть-цена от 3 до 15 Миллионов Евро в зависимости от
начинки.
01.05.2022 12:19 Ответить
старые что предлагают леопарды-чуть больше миллиона евро-отличная цена (по цене бтр),но танк староват и в первую линию лучше не ставить
показать весь комментарий
Надо,ага.
Думаю эта музыка будет длиться вечно.
Где обещанные 2 миллиона человек ВСУ,которые Зеля грозился быстро организовать?
01.05.2022 11:31 Ответить
вся надежда на тебя, наш швейцарский товарищ
01.05.2022 11:39 Ответить
Так я азов не сдавал в Мариуполе кацам.Патамуша они не за его 10 тыщ
в месяц финансировались,а с других источников.
И его медальки им до сраки.
Он их и кинул,шоб на него не ложили.
01.05.2022 12:15 Ответить
патамуша такие как ты отсиденцы-запоребриковые засыраете своими недокомментариями ветки
01.05.2022 12:26 Ответить
Не ссы Леха, будут, и даже больше
Людей мобилизуют по мере необходимости, и в зависимости от потребностей армии
Но поверь, ребята которые ждут свою очередь категорически настроены начистить вам кацапам хлебало
01.05.2022 11:53 Ответить
Хватит уже Украину выставлять капризной панночкой! Вы, зеленые, постоянно требуете все самое новейшее. А когда Леопарды дадут будете просить про экипажи к ним? Да наши на фронте с помощью совковой ЗУ-23 такие чудеса исполняют, что и Гепарды как надо применять будут.
01.05.2022 11:50 Ответить
немцев нужно чаще тыкать носом в их дерьмо и ссанину! Послу Мельнику глубочайшее уважение!
01.05.2022 12:00 Ответить
А німці нам щось винні?, а може треба ввічливо просити а не вимагати?
01.05.2022 15:36 Ответить
Не требовать поставок новейшего западного вооружения - значит подыгрывать рашистам, у которых совковый хлам Холодной и Второй Мировых войн, и которые реально боятся западного оружия в Украине.
01.05.2022 12:04 Ответить
"совковий хлам" це немодернізовані Т-64, Т-72, Т-80 ...
А модернізовані вони ще о-го-го ...
01.05.2022 13:05 Ответить
дурникам не відомо але лео2 ровесник абрамса і т80у,ну зовсім не хлам)))
01.05.2022 13:49 Ответить
Ocen sloznoje jest upravlenije gepardami,nuzno budet vremia izucit ix.Rumyni takyje imejet,mozet oni poducit takze
01.05.2022 12:15 Ответить
ну да сложное-по западным меркам и лампочку вкрутить -тоже лицензию надо иметь .
Те кто воюют на шилках легко их освоят.
Тож самое и про пво-если освоили старые аналоговые системы,то про нынешние цифровые и подавно освоят ,и намного быстрее негров из Зимбабве
01.05.2022 13:26 Ответить
A, на придністровських арсеналах підлататись слабо?
показать весь комментарий
01.05.2022 12:05 Ответить
точно знаєте, що там є ??
01.05.2022 13:25 Ответить
"Гепард" - ЗСУ -для охраны частей на марше или на позициях при отступлении или наступлении. Для прорыва обороны на первый период--
артиллерия и тактические ракеты, а потом танки (НПП- непосредственной поддержки пехоты) и БМП.
01.05.2022 12:09 Ответить
Ребята,нужно признать,что немцы не делают плохого оружия,поэтому этот танчик в умелых руках накосит кацапни не меньше,чем "Пила Гитлера",работающая (опять !) на Восточном Фронте..
01.05.2022 12:21 Ответить
толку нам що вони там роблять..
спитай у прибиральниці в шлюхдомі- вона краще знае чім брехло шольц
01.05.2022 12:26 Ответить
88 танків "Леопард", 100 БМП "Мардер", самохідних гаубиць - губа не дура ...
01.05.2022 13:02 Ответить
 
 