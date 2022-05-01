Общие потери РФ с начала войны – около 23,5 тыс. человек, 192 самолета, 155 вертолетов, 1 026 танков и 2 471 бронированная машина
Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 1 мая потери личного состава противника составляют около 23,5 тыс. человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 1.05 ориентировочно составили:
личного состава - около 23500 (+300) человек ликвидировано,
танков ‒ 1026 (+18) ед,
боевых бронированных машин ‒ 2471 (+26) ед,
артиллерийских систем – 451 (+15) ед,
РСЗО - 151 (+0) ед,
средства ПВО - 80 (+3) ед,
самолетов – 192 (+2) ед,
вертолетов – 155 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 1796 (+20) ед,
корабли /катера - 8(+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 245 (+13),
специальная техника – 32 (+0),
крылатые ракеты – 84.
Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении.
Данные уточняются.
На Україну зуби не скаль.
Слава нації
Смерть москалям
"Послє смєрти в Украінє открываются вєлікіє пєрспєктіви!"
В воскресенье, 1 мая, появилась информация о том, что под Изюмом Харьковской области ВСУ был ранен начальник генштаба рф Валерий Герасимов.
По https://t.me/c/1352726486/31467 информации источников Телеграм-канала "Инсайдер Украина" 30 апреля украинскими военными был нанесен огневой удар по передовому командному пункту российских оккупантов около Изюма. Герасимов в тот момент был около места удара, но, к сожалению, выжил. Начальник генштаба рф ранен, а вот его личного охранника и генерал-майора оккупантов Алексея Симонова удалось ликвидировать.
На момент удара в штабе было около 40 военнослужащих старшего офицерского состава (от майора до полковника). На данный момент известно о 20 двухсотых из этого числа и большом количестве рядового состава. Точных данных ещё нет, сейчас орки до сих пор разбирают завалы. У российских военных паника, судорожно ищут ДРГ в городе, досматривают всех мирных жителей", - пишет канал.