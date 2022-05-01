РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10783 посетителя онлайн
Новости Война
8 400 28

Общие потери РФ с начала войны – около 23,5 тыс. человек, 192 самолета, 155 вертолетов, 1 026 танков и 2 471 бронированная машина

рф,буча,знищення

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 1 мая потери личного состава противника составляют около 23,5 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 1.05 ориентировочно составили:

личного состава - около 23500 (+300) человек ликвидировано,

танков ‒ 1026 (+18) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2471 (+26) ед,

артиллерийских систем – 451 (+15) ед,

Смотрите также: Украинские воины уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" с помощью ПТРК "Стугна-П". ВИДЕО

РСЗО - 151 (+0) ед,

средства ПВО - 80 (+3) ед,

самолетов – 192 (+2) ед,

вертолетов – 155 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1796 (+20) ед,

корабли /катера - 8(+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 245 (+13),

специальная техника – 32 (+0),

крылатые ракеты – 84.

Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении.

Данные уточняются.

Автор: 

армия РФ (20384) Генштаб ВС (6850) ликвидация (3991) уничтожение (7750) потери (4529)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
показать весь комментарий
01.05.2022 11:18 Ответить
+11
показать весь комментарий
01.05.2022 12:16 Ответить
+9
Я вот, не пойму, а где их перехваленные танки "срАмота" (с картонными башнями, что по красной полощади на парадах катаются и глохнут), а также БМП "хурганцы" не вижу на поле боя???
показать весь комментарий
01.05.2022 11:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ето просто радость какаета
показать весь комментарий
01.05.2022 11:12 Ответить
Кацап іди какай в паРашу)))
показать весь комментарий
01.05.2022 11:54 Ответить
показать весь комментарий
01.05.2022 11:18 Ответить
Я вот, не пойму, а где их перехваленные танки "срАмота" (с картонными башнями, что по красной полощади на парадах катаются и глохнут), а также БМП "хурганцы" не вижу на поле боя???
показать весь комментарий
01.05.2022 11:23 Ответить
показать весь комментарий
01.05.2022 11:24 Ответить
Готовлять до параду. Після 9 травня будуть в Україні.
показать весь комментарий
01.05.2022 11:37 Ответить
бережуть для парадів... для ура-победобесного споживання в середині кацаського рейху.
показать весь комментарий
01.05.2022 11:38 Ответить
У аналоговнетолепил проблемы с картоном.
показать весь комментарий
01.05.2022 12:40 Ответить
Так их же для парада, для пропаганды о вяликих мощах склепали, а ты -поле боя, поле боя...
показать весь комментарий
01.05.2022 14:17 Ответить
допиливают их напильниками вычеркнуто, - ножницами.
удаляют бумажные заусенцы, чтоб не палиться даром.
картонные же.
показать весь комментарий
01.05.2022 16:14 Ответить
Уже є 193 й СУ-25 і є ще 1 КА-52. Скоро буде 200 літаків, а після цього думаю вони прчнуть менше літати.
показать весь комментарий
01.05.2022 11:38 Ответить
менше... бо їх буде менше.., але фашистська орда дуже тупа й вперта, не рахується з втратами... Україна для тих свинособак важливіше за втрату ДС з сибіррю...
показать весь комментарий
01.05.2022 11:42 Ответить
Москаль ?
На Україну зуби не скаль.
.

Слава нації
Смерть москалям
показать весь комментарий
01.05.2022 11:40 Ответить
Пропоную назвати цю рубрику- '''хАроших руzzкіх сьогодні стало більше !))
показать весь комментарий
01.05.2022 11:52 Ответить
84 великих залізяк на брухт - гарний темп!
показать весь комментарий
01.05.2022 11:56 Ответить
1000 танчиков минус, это где то по моим прикидам треть всего боевого потенциала рашки( реального, а не мусора) . Так же по самолётам и вертолетам. Никто уже даже не сравнивает с Афганом и Чечней, нет смысла потери несопоставимы у кацапов. Но это, потерь нет и всё такое, все идёт по плану, и я вам щас покажу откуда на белорусь готовилось нападение. Кстати чё там усатый таракан, чет затих, раньше каждый день чет звездел. Поджал хвостик дебил, понял что поставил все на хромую лошадь? А как же три дня до Ла-Манша? Такова участь все балаболов, потом им реальность даёт по рогам и все эти блаблабла резко оканчиваются
показать весь комментарий
01.05.2022 12:02 Ответить
показать весь комментарий
01.05.2022 12:16 Ответить
Что может быть лучше как такое начало дня! 👍
показать весь комментарий
01.05.2022 12:42 Ответить
Nu vot. Ce bolee pravilnye cifry. Toljko opiatj ta že pomilka 26376 "čalovek". Ce ne čalovek, ce orkosapa.
показать весь комментарий
01.05.2022 13:04 Ответить
Росіян гонять на війну, а вони і раді...
"Послє смєрти в Украінє открываются вєлікіє пєрспєктіви!"
показать весь комментарий
01.05.2022 12:23 Ответить
кацапня, як голодні барани, дивляться із за загороди на зелене соковите поле... під назвою Україна, потрібно вистріляти всю ту раша-фашистську отару, бо затопчуть поле і згризуть всю траву...
показать весь комментарий
01.05.2022 12:37 Ответить
Глава Генштаба Герасимов путина ранен под Изюмом? Что известно

В воскресенье, 1 мая, появилась информация о том, что под Изюмом Харьковской области ВСУ был ранен начальник генштаба рф Валерий Герасимов.
По https://t.me/c/1352726486/31467 информации источников Телеграм-канала "Инсайдер Украина" 30 апреля украинскими военными был нанесен огневой удар по передовому командному пункту российских оккупантов около Изюма. Герасимов в тот момент был около места удара, но, к сожалению, выжил. Начальник генштаба рф ранен, а вот его личного охранника и генерал-майора оккупантов Алексея Симонова удалось ликвидировать.
На момент удара в штабе было около 40 военнослужащих старшего офицерского состава (от майора до полковника). На данный момент известно о 20 двухсотых из этого числа и большом количестве рядового состава. Точных данных ещё нет, сейчас орки до сих пор разбирают завалы. У российских военных паника, судорожно ищут ДРГ в городе, досматривают всех мирных жителей", - пишет канал.

показать весь комментарий
01.05.2022 12:43 Ответить
А может он был корректировщиком
показать весь комментарий
01.05.2022 12:51 Ответить
ждем подтверждающую информацию от Арестовича
показать весь комментарий
01.05.2022 16:17 Ответить
Смотрю арты добавили, мабуть ништячки типа Арчера почали крить.
показать весь комментарий
01.05.2022 12:56 Ответить
Щодня починаю день з такого позитивного балансу ! Слава Україні ! Героям Слава !
показать весь комментарий
01.05.2022 13:48 Ответить
ну це ж величезні втрати з їх боку, якщо числа правдиві! як тоді з такими втратами вони ще можуть утримувати такі обширні території і не просто утримувати, а ще й нарощувати наступ по деяких напрямках, якщо знову ж таки вірити звітам ЗСУ????
показать весь комментарий
01.05.2022 14:40 Ответить
 
 