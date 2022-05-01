Общие потери РФ с начала войны – около 23,5 тыс. человек, 192 самолета, 155 вертолетов, 1 026 танков и 2 471 бронированная машина

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 1 мая потери личного состава противника составляют около 23,5 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 1.05 ориентировочно составили:

личного состава - около 23500 (+300) человек ликвидировано,

танков ‒ 1026 (+18) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2471 (+26) ед,

артиллерийских систем – 451 (+15) ед,

Смотрите также: Украинские воины уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" с помощью ПТРК "Стугна-П". ВИДЕО

РСЗО - 151 (+0) ед,

средства ПВО - 80 (+3) ед,

самолетов – 192 (+2) ед,

вертолетов – 155 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1796 (+20) ед,

корабли /катера - 8(+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 245 (+13),

специальная техника – 32 (+0),

крылатые ракеты – 84.

Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении.

Данные уточняются.