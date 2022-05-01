Кулеба о разговоре с Блинкеном: Обсудили дальнейшие санкции против РФ, поставку оружия и финансовую поддержку Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Говорил с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном. Благодарен США за то, что они сдержали обещание о решительной поддержке Украины. Мы обсудили дальнейшие санкции против России, поставку оружия и финансовую поддержку Украины. Я также призвал США обеспечить максимальную либерализацию украинского экспорта", - заметил Кулеба.

