Кулеба о разговоре с Блинкеном: Обсудили дальнейшие санкции против РФ, поставку оружия и финансовую поддержку Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.
Об этом Кулеба сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Говорил с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном. Благодарен США за то, что они сдержали обещание о решительной поддержке Украины. Мы обсудили дальнейшие санкции против России, поставку оружия и финансовую поддержку Украины. Я также призвал США обеспечить максимальную либерализацию украинского экспорта", - заметил Кулеба.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
або Хрестик зніми або труси надінь