РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10783 посетителя онлайн
Новости Война
994 6

Кулеба о разговоре с Блинкеном: Обсудили дальнейшие санкции против РФ, поставку оружия и финансовую поддержку Украины

кулеба,блінкен

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Говорил с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном. Благодарен США за то, что они сдержали обещание о решительной поддержке Украины. Мы обсудили дальнейшие санкции против России, поставку оружия и финансовую поддержку Украины. Я также призвал США обеспечить максимальную либерализацию украинского экспорта", - заметил Кулеба.

Читайте также: Поддержка Украины будет продолжаться, пока мы не увидим окончательного успеха, - Блинкен

Автор: 

Госдепартамент США (1876) санкции (11777) США (27780) Кулеба Дмитрий (2881) Блинкен Энтони (937)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кацы ! санкций много не бывает
показать весь комментарий
01.05.2022 11:27 Ответить
все стає на свої рельси..допомога..Всі вичікували..чи Україна здасться.чи буде боротись.Але все одно найперші з допомогою були поляки і прибалтійські країни ,які точно знають, шо таке рашизм
показать весь комментарий
01.05.2022 11:28 Ответить
Просто они точно знают, что Путя потом к ним придёт. Поэтому сейчас они вкладываются не сколько в нашу защиту, сколько в свою. Ибо если мы не затащим хаос только расползётся.
показать весь комментарий
01.05.2022 11:58 Ответить
кулеба-ти як шлюха!!! розмови з Блінкеном- в гаранти -вузкоглазих китайців
або Хрестик зніми або труси надінь
показать весь комментарий
01.05.2022 12:24 Ответить
Кулеба та Блінкен нормасні хлопці
показать весь комментарий
01.05.2022 13:55 Ответить
Блінкен так, Кулеба тріпло зелене.
показать весь комментарий
01.05.2022 15:37 Ответить
 
 