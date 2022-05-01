РУС
В Одессе оккупанты готовили провокации ко 2 мая, - Центр противодействия дезинформации

Согласно информации Центра противодействия дезинформации, РФ планировала массовые беспорядки и протесты 2 мая в Одессе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦПИ в telegram.

"28.04.2022 года на брифинге МИД РФ Захарова напомнила, что 2 мая исполняется 8 лет со дня трагедии, произошедшей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года и повлекшей гибель 48 человек. 30.04.2022 года оперативники и следственные полиции совместно с задержали представителей криминалитета и коллаборантов, которые планировали 2.05.2022 года организовать в Одессе массовые беспорядки и протесты.

В настоящее время спецоперация продолжается.

"С 22:00 1 мая до 5:00 3 мая в Одессе объявлен "комендантский час". Просим жителей Одессы быть бдительными и о любых провокациях сообщать правоохранителям", - напоминают одесситам в ЦПИ.

+18
Правильно что комендантский час ввели на эти даты, обломали рожки всяким колоборантам.
01.05.2022 11:56 Ответить
+18
Ніякоі трагедіі не сталося , так як були знищені орки і люті вороги Украіни !😠
01.05.2022 12:06 Ответить
+16
Утилізуйте їх по тихому,щоб потім каломийські не відпустили
01.05.2022 11:58 Ответить
Евросоюз, который на следующей неделе анонсирует шестой пакет санкций против России, планирует отрезать Сбербанк от системы SWIFT, а предлагаемое нефтяное эмбарго начнет полноценно работать с конца года, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
01.05.2022 11:49 Ответить
Ну, может, и правильно. Каждый год 2 мая отмечаем день шашлыка. На этот раз будем во дворе, он закрыт и под замком. Замариновали шею, накачали музыки. Раз уж дома - можно и с хорошим звуком. А то на природе автомобильный звук, он всё же не такой.
01.05.2022 14:20 Ответить
То для капцапов і є «трагєдія».
01.05.2022 12:10 Ответить
01.05.2022 12:15 Ответить
"Советская малина
Собралась на совет,
Советская малина
Врагу сказала: "Нет!"
(с) Висоцький
01.05.2022 12:16 Ответить
місцеву орду ра3оом 3 упц мп ліквідувати
01.05.2022 12:24 Ответить
Так это... Может сделать москалям подарок "можем повторить"? Найти здание под снос, поместить туда эту нечисть, ну и неосторожно, типа, покурили...
01.05.2022 12:29 Ответить
недосмажили колорадів
01.05.2022 12:37 Ответить
Если, после всего, шо мы увидели, появятся любители кремлевского серийного убийцы, то их надо мгноаенно спалить огнеметами.
01.05.2022 12:42 Ответить
Зараз не 2014 і патріоти мають справжню зброю , бойовий досвід та лють до ворога. Тому у колобарантів сьогодні на відміну від "смаженої напівсотні" шансів - нуль.
01.05.2022 13:24 Ответить
Не трагедия, а победа одесситов над сруцькимиром. Пособников ***** стрелять при задержании, как оказавших сопротивление.
01.05.2022 13:56 Ответить
 
 