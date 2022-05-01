В Одессе оккупанты готовили провокации ко 2 мая, - Центр противодействия дезинформации

Согласно информации Центра противодействия дезинформации, РФ планировала массовые беспорядки и протесты 2 мая в Одессе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦПИ в telegram.

"28.04.2022 года на брифинге МИД РФ Захарова напомнила, что 2 мая исполняется 8 лет со дня трагедии, произошедшей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года и повлекшей гибель 48 человек. 30.04.2022 года оперативники и следственные полиции совместно с задержали представителей криминалитета и коллаборантов, которые планировали 2.05.2022 года организовать в Одессе массовые беспорядки и протесты.

В настоящее время спецоперация продолжается.

Смотрите также: Полицейские проводят масштабную отработку в Одессе: спецслужбы РФ планировали дестабилизацию в регионе, обнаружили оружие и запрещенную символику. ВИДЕО

"С 22:00 1 мая до 5:00 3 мая в Одессе объявлен "комендантский час". Просим жителей Одессы быть бдительными и о любых провокациях сообщать правоохранителям", - напоминают одесситам в ЦПИ.