В Одессе оккупанты готовили провокации ко 2 мая, - Центр противодействия дезинформации
Согласно информации Центра противодействия дезинформации, РФ планировала массовые беспорядки и протесты 2 мая в Одессе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦПИ в telegram.
"28.04.2022 года на брифинге МИД РФ Захарова напомнила, что 2 мая исполняется 8 лет со дня трагедии, произошедшей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года и повлекшей гибель 48 человек. 30.04.2022 года оперативники и следственные полиции совместно с задержали представителей криминалитета и коллаборантов, которые планировали 2.05.2022 года организовать в Одессе массовые беспорядки и протесты.
В настоящее время спецоперация продолжается.
"С 22:00 1 мая до 5:00 3 мая в Одессе объявлен "комендантский час". Просим жителей Одессы быть бдительными и о любых провокациях сообщать правоохранителям", - напоминают одесситам в ЦПИ.
