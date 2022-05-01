Войска РФ выжигают Северодонецк по квадратам, плотность обстрелов увеличивается, - глава ВГА Стрюк

Враг выжигает Северодонецк в Луганской области по квадратам, обстрелы раздаются постоянно.

Об этом сообщил глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Плотность обстрелов увеличивается. Враг пытается прямо по квадратам город выжигать. До 10% жителей еще находятся в городе", - подчеркнул Стрюк.

Также глава Северодонецкой ВГА добавил, что коммуникации в городе повреждены и находятся в критическом состоянии.

"Ситуация в городе остается напряженной, сложной. Обстрелы раздаются ночью и рано утром, где-то фрагментарно, но они не прекращаются. Коммуникации повреждены и находятся в критическом состоянии, пытаемся их поддерживать, но после каждого обстрела возникают новые проблемы", - отметил Стрюк.

В новых районах города вместо домов остались непригодные для жизни горящие бетонные коробки. Системы тепло-, водо- и электроснабжения там разрушены.