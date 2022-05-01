РУС
Войска РФ выжигают Северодонецк по квадратам, плотность обстрелов увеличивается, - глава ВГА Стрюк

сєверодонецьк

Враг выжигает Северодонецк в Луганской области по квадратам, обстрелы раздаются постоянно.

Об этом сообщил глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк

"Плотность обстрелов увеличивается. Враг пытается прямо по квадратам город выжигать. До 10% жителей еще находятся в городе", - подчеркнул Стрюк.

Также глава Северодонецкой ВГА добавил, что коммуникации в городе повреждены и находятся в критическом состоянии.

"Ситуация в городе остается напряженной, сложной. Обстрелы раздаются ночью и рано утром, где-то фрагментарно, но они не прекращаются. Коммуникации повреждены и находятся в критическом состоянии, пытаемся их поддерживать, но после каждого обстрела возникают новые проблемы", - отметил Стрюк.

Смотрите также: "Хотели добить раненых", - оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке. ВИДЕО

В новых районах города вместо домов остались непригодные для жизни горящие бетонные коробки. Системы тепло-, водо- и электроснабжения там разрушены.

армия РФ (20384) обстрел (29164) Северодонецк (605) Луганская область (6543)
вони не хочуть нічого відновлювати і не будуть.випалена земля.їм як нащадкам орди земля потрібна..адже вони вже награбувались..Абхазія Осетія Донецьк Луганськ --хіба шось будувалось? НІ..те що залишалось то і було..
01.05.2022 11:56 Ответить
Прям смешной вы. Рашисты когда то что то отстраивали? Они наоборот все уничтожают и выжигают чтобы была выжженая земля. А насление чтобы потом от безысходности ехало работать на Пидоросию или вступало в ордынскую армию
01.05.2022 12:03 Ответить
Не будуть вони нічого відновлювати.Абхазію ж не відновили і самі москальські регіони такі.ніби після бомбардувань.Крім того,Україну вони принципово хочуть знищити.
01.05.2022 11:58 Ответить
не розумію якщо параша хоче це все забрати то як вони збираються відновлювати зруйноване? грошей з нафти і газу як колись більше не буде. санкції не знімуть. все вже серйозно.
чи то ісконно рускій - после нас хоть потоп...
01.05.2022 11:51 Ответить
є наказ - вони виконують. це сарана, живуть одним днем
01.05.2022 11:55 Ответить
вони не хочуть нічого відновлювати і не будуть.випалена земля.їм як нащадкам орди земля потрібна..адже вони вже награбувались..Абхазія Осетія Донецьк Луганськ --хіба шось будувалось? НІ..те що залишалось то і було..
01.05.2022 11:56 Ответить
Не будуть вони нічого відновлювати.Абхазію ж не відновили і самі москальські регіони такі.ніби після бомбардувань.Крім того,Україну вони принципово хочуть знищити.
01.05.2022 11:58 Ответить
Самі безпосередньо не будуть.Але заморожені активи кацапів підуть на відбудову. І яхти конфісковані.І нерухомість за кордоном.
01.05.2022 13:01 Ответить
Коли це ще буде? І тих активів не вистачить,на відбудову.А нам навряд чи дадуть,прямо сотні мільярдів доларів допомоги.
01.05.2022 13:17 Ответить
Прям смешной вы. Рашисты когда то что то отстраивали? Они наоборот все уничтожают и выжигают чтобы была выжженая земля. А насление чтобы потом от безысходности ехало работать на Пидоросию или вступало в ордынскую армию
01.05.2022 12:03 Ответить
Їм треба територія. Якщо на ній не буде людей їх це влаштовує
01.05.2022 12:26 Ответить
м'ясник Алєппо Дворніков..вигорівша земля і абсолютно зруйновані міста України
01.05.2022 11:52 Ответить
Ворог випалює Сєверодонецьк на Луганщині по квадратах
Щоб ви розуміли, такого тотального винищення не робили ні німці ні навіть монголо-татари. Це тупе Екзистенційне Світове Зло!
01.05.2022 11:59 Ответить
Що ж наша армія така беззуба...
01.05.2022 12:01 Ответить
Тому що ти ще не прийняв керівництво.
01.05.2022 12:04 Ответить
патамушпатысвиноцабакапросто...!
01.05.2022 13:26 Ответить
Якщо Україна отримає далекобійну зброю.то також має руйнувати їхні міста.бо по іншому вони не відступлять.
01.05.2022 12:01 Ответить
Именно так .Нужен симметричный ответ ,чтобы орки понимали,что всё ,что они здесь делают вернётся им с лихвой на их же территории
01.05.2022 12:13 Ответить
Чим ми тоді будемо відрізнятися від орків?
01.05.2022 14:40 Ответить
а русню інакше не примусиш до чого небудь,тільки ТРУПИ їх самок,********* примусять їх задуматись,бо зараз безнаказанність їх сильно надихає,в такій війні благородство то ***** для романтиків
01.05.2022 14:56 Ответить
Цивільних загинуло вже десятки тисяч.
01.05.2022 12:02 Ответить
РАШИЗМ гірше за ФАШИЗМ.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
01.05.2022 12:18 Ответить


В сети сообщают о ранении под Изюмом начальника генштаба рф Валерия Герасимова
Ввоскресенье, 1 мая, появилась информация о том, что под Изюмом Харьковской области ВСУ был ранен начальник генштаба рф Валерий Герасимов.

01.05.2022 12:38 Ответить
Так он раненым и народился!
01.05.2022 12:56 Ответить
Добивати потрібно було цього монстра , мабуть оркам вдалося десь відволокти цю мразоту в безпечне місце !
01.05.2022 13:05 Ответить
Mumu zaždalasia Gerasima...
01.05.2022 13:12 Ответить
Самострел
01.05.2022 13:20 Ответить
100%
01.05.2022 13:51 Ответить
Сєвєродонєцк....Це там де Хряк збіговисько ригоаналів своїх організував і вирішив "паказать єтім казлам,каториє мєшают нам жіть"
01.05.2022 13:05 Ответить
Оркам не потрібні люди на цих територіях , так як вони там хочуть розмістити воєнні бази ( як в Криму )
01.05.2022 13:08 Ответить
Им не нужны люди, познавшие свободу. Им нужны рабы!
Только лагерная система государства сможет выжить в условиях санкции! Это касается и рассеян, что думают, что их не тронут, т.к. они типа свои. Нет, ребята, по всей территории объявленной наРФией будет процветать лагерная система, как Гулаг! Одел кроссовки жовто-блакитні - в лагерь, держишь плакат со словом МИР - в лагерь...!
Так что у Украины нет выбора сейчас. Эта война развязана нелюдями и этих нелюдей нужно уничтожать нам! Во имя Украины и будущего наших детей!
01.05.2022 13:30 Ответить
 
 