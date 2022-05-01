Из-за интенсивных обстрелов жителей северных и восточных районов Харькова просят без нужды не выходить из укрытия.
Из-за интенсивных обстрелов жителей северных и восточных районов Харькова призывают не выходить сегодня без необходимости из укрытия.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Луганской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"В связи с интенсивными обстрелами призываем жителей северных и восточных районов Харькова, в частности Салтовки, без необходимости не выходить из укрытия в течение дня. Даже при отсутствии воздушной тревоги. Будьте бдительны, безопасность - прежде всего!", - отмечает глава региона. .
Сьогодні перше травня, день шашликів. Ні, я про це не забуду. Так, дітям і внукам обов'язково розкажу.
Путін би все одно напав, війна була б кривавою. Можливо, трохи менш кривавою для українців, хто ж тепер дізнається? Можливо, у це "трохи менш" якраз би помістилися Буча з Бородянкою.
Якби вище керівництво держави не клеїло дурня і не ліпило коників у прямому ефірі, а готувалося до війни. Якби вивезло у безпечне місце не тільки своїх папу з мамою, а також дитбудинки. І підприємства оборонпрому.
Ми переможемо дуже високою ціною, але переможемо. А після перемоги поговоримо. Вибачте, якщо кому зіпсувала настрій. Я розумію, ви напевно на шашликах.
https://t.me/nuts_roses/865
А токож ніколи не забуду та не пробачу цій владі, яку я до речи не обирала, але маю їснувати в умовах, які вона створила , того, як вона стверджувала, що дані американської розвідки з детальними картами напрямків нападу, це фейк, а ніякої війни не буде.
Ні південний напрямок, ні північний не були захищені, росіяне за два дні як зайняли Херсон, так й дійшли до околиць Київа.
Так що провина за трагедію Маріуполя, який оточили через Херсон та за згвалтовані та розстріляні київськи передмістя лежить на цієй владі не менше, ніж на росіянах. Вона, проваливши підготовку до війни, це допустила.
А тепер пан Даанілов на питання, хто та навіщо розмінував у кінці 2021 року кримський перешійок відповідає, що це питання не на часі, будемо розбиратись після війни.
Тобто, вони сподіваються, що війна все спише?
Якщо громадяне не будуть піднимати ці питання вже зараз, то всі вінні, а це недолуге та не здатне до аналізу керівницво держави, ще й за допомогою своїх марафонів злепить з себе героїв, вже й зараз цю пропаганду дивитись огидно, бо ні народ, ні героїчна армія, а тільки президент зі своїми подоляками та арестовичами виявляються у нас герої та рятівники вітчизни.
Але буде викручуватись після закінчення війни, буде жінкам квіти дарувати, а дятім морозиов, чоловікам по банці пива, аби тільки мовчали, бо йому дуже не хочеться відповідати за свої маразми і Єрмак йому в цьому буде допомагати.
До речі доки людина президент вона неосудна по закону.
Як що виходити з теорій заговорів і підкилимних домовленостей то є такі теорії :
1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля
2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений
3) Всі "заслуги" за перемогу у цій войнушкє перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів
4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка
5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, Донбас можуть віддати і це буде головна перемога України
6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)
7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)
8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями
9) Захід буде допомагати Україні рівно настільки щоб війна продовжувалась але так щоб Україна переломно не перемогла у цій війні
10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля
11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей
12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.
Речник Ради національної безпеки підтвердив, що ці зусилля мають на меті послабити високотехнологічні ресурси Путіна в найближчій перспективі та підірвати інноваційну базу Росії в довгостроковій перспективі, а також принести користь економіці та національній безпеці США.
Зокрема, адміністрація Байдена хоче полегшити переїзд до США для росіян вищого рівня, які мають досвід роботи з напівпровідниками, космічними технологіями, кібербезпекою, передовим виробництвом, передовими обчисленнями, ядерною інженерією, штучним інтелектом, технологіями ракетного двигуна та іншими спеціалізованими науковими галузями.