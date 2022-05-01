Из-за интенсивных обстрелов жителей северных и восточных районов Харькова просят без нужды не выходить из укрытия.

Из-за интенсивных обстрелов жителей северных и восточных районов Харькова призывают не выходить сегодня без необходимости из укрытия.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Луганской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с интенсивными обстрелами призываем жителей северных и восточных районов Харькова, в частности Салтовки, без необходимости не выходить из укрытия в течение дня. Даже при отсутствии воздушной тревоги. Будьте бдительны, безопасность - прежде всего!", - отмечает глава региона. .

