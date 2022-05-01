Украина уже работает над восстановлением связи на Херсонщине и Запорожье, - Федоров

Работы по восстановлению связи в Херсонской и Запорожской областях уже ведутся.

Об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты отключили связь и интернет в Херсонской и части Запорожской области. Причинами отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах. Работы уже ведутся, связь будет возобновлена",- говорится в уведомлении.

