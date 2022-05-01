РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10783 посетителя онлайн
Новости Война
3 799 8

Украина уже работает над восстановлением связи на Херсонщине и Запорожье, - Федоров

федоров,михайло

Работы по восстановлению связи в Херсонской и Запорожской областях уже ведутся.

Об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты отключили связь и интернет в Херсонской и части Запорожской области. Причинами отсутствия связи стали обрывы волоконно-оптических магистральных линий и отключение от электроснабжения оборудования операторов в этих регионах. Работы уже ведутся, связь будет возобновлена",- говорится в уведомлении.

Читайте также: Оккупанты отключили связь и интернет в Херсонской и части Запорожской областей, - Госспецсвязь

Автор: 

интернет (1716) связь (325) Запорожская область (3454) Федоров Михаил (526) Херсонская область (5137)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пан Залужний і ЗСУ працюють над цим, а не цифровий *міністр*
показать весь комментарий
01.05.2022 12:14 Ответить
Каждый должен заниматься своим делом.
показать весь комментарий
01.05.2022 12:48 Ответить
всі працюють а не пишуть дурниці
показать весь комментарий
01.05.2022 12:30 Ответить
Хтось тут писав, що розповсюджувані рашистами фейків про "взяли Київ, взяли Харків" - повна дурість, бо "21 вік, є інтернет, є мобільний"...
А розумний, міг би передбачити, що ці фейки НЕ "просто так" розповсюджують...
показать весь комментарий
01.05.2022 12:49 Ответить
Твій бубачка просрав південь України.
показать весь комментарий
01.05.2022 13:34 Ответить
а де хвальоний з,язок Ілона Маска???
чи може ним вже якась катлета керує????
показать весь комментарий
01.05.2022 14:51 Ответить
 
 