За минувшие сутки пиротехники проверили почти 30 населенных пунктов в Киевской области, - председатель ОВА Кулеба. СПИСОК

За минувшие сутки, 30 апреля, спасатели обследовали и обезвредили взрывоопасные предметы почти в 30 населенных пунктах в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление главы Киевской ОВ Алексея Кулебы.

"В течение 30 апреля обезврежено 563 предмета. Всего с начала работ – 26 тыс. 638 взрывоопасных единиц", – говорится в сообщении.

Речь идет о таких населенных пунктах:

Бучанский район: Вабля, Гавриловка, Бородянка, Шибене, Буча, Калиновка, Озера, Березовка, Маковище, Мощун, Стоянка, Красный Рог, Немешаево, Ирпень;

Броварской район: Русанов, Бервица, Лукаши, Лукьяновка, Бобрик, Богдановка, Большая Дымерка;

Вышгородский район: Олизаровка, Лютеж, Козаровичи, Красятичи, Старые Соколы, Новые Соколы, Макалевичи.

