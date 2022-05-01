РУС
Визит делегации Конгресса США в Киев: Америка твердо стоит на стороне Украины

Делегация Конгресса США во главе со спикером Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси приехала в Киев, чтобы отправить четкий месседж миру: Америка твердо стоит на стороне Украины.

Об этом говорится в заявлении делегации Конгресса о визите в Киев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В заявлении отмечается, что этот визит является первой официальной делегацией Конгресса, которая посетила Украину после вторжения России. Полная делегация, в состав которой входят председатель Джим Макговерн, председатель Грегори Микс, председатель Адам Шифф, конгрессмен Барбара Ли, конгрессмен Билл Китинг и конгрессмен Джейсон Кроу, продолжит визит на юго-восток Польши и в Варшаву.

"Наша делегация поехала в Киев, чтобы отправить четкий месседж по всему миру: Америка твердо стоит на стороне Украины. Наша встреча с президентом Зеленским началась с того, что он поблагодарил Соединенные Штаты за существенную помощь, которую мы предоставили. Он передал четкую потребность в постоянной безопасности, экономической и гуманитарной помощи со стороны Соединенных Штатов для преодоления разрушительных потерь, причиненных украинскому народу вторжением Путина", - говорится в заявлении.

Делегация отметила, что с гордостью передала сообщение о том, что дополнительная американская поддержка в пути и работают над трансформацией запроса президента Байдена на финансирование в законодательный пакет.

Читайте также: Зеленский вручил спикеру Палаты представителей США Пелоси орден княгини Ольги: в ОП рассказали детали встречи. ФОТОрепортаж

Делегация также выразила уважение и признательность президенту Владимиру Зеленскому за его лидерство и восхищение украинским народом за его мужество в борьбе с российским агрессором.

Представители Конгресса продолжат поездки в Польше, где встретятся с президентом Анджеем Дудой и высшими чиновниками.

"Когда мы вернемся в Соединенные Штаты, мы будем более осведомлены и готовы сделать все необходимое для помощи украинскому народу", - подчеркивается в заявлении.

Дякуємо, Америко!
учите быстрее расчёты на ПУ хаймарс, а то крымские "бастионы" уже начинают ************.
Капітан збірної України Андрій Ярмоленко, рідні якого рятувалися в Чернігові від бомбардувань, активно бере участь у гуманітарних ініціативах заради допомоги нашій країні, що страждає від війни, і співвітчизникам, які її потребують.
Ярмоленко на своїй сторінці в Instagram відрапортував, що з Англії у бік міста на півночі України вирушив важливий гуманітарний вантаж. «З радістю приєднався до благодійної ініціативи допомогти своїм землякам у Чернігові. Передаю від моєї родини машину швидкої допомоги, а також важливий гуманітарний вантаж: медикаменти, продукти, товари першої потреби. Особливі слова подяки волонтерам-українцям, які мешкають в Англії. Завдяки їм в Україну вирушать ще дві машини. Все буде Україна! Ми переможемо! Віримо, боремося!», - написав футболіст, прикріпивши фото.

Дякуємо, Америко!
питання знавцям - чому Зеля досі не носить українські символи (подивіться будь-яке відео з ним) і хто це ліворуч від нього?

не носит, потомушо ************** это сильно дратует.
https://www.youtube.com/c/eggscomua Дмитро Чекалкин

Тут помню, а тут не помню…

А коли вимкнули камеру журналіст запитав Зеленського: "Скажіть, а ці парашутісти вони ще досі у цій кімнаті?"
(Oleksiy Drone)
Вова Бендер, чи Остап Зеленський?
З коментарів на сторінці Олексія:
- Юзік поїв всіх тих парашутистів
- Я так поняла, начало вторгнення мало декілька дублів😆 бо діти і лєнка звалили раніше... а вова пише, що 24 були… нахіба брехати про те, що можна перевірити?
- Не договорились про что брехать?
- Фрагментарна пам'ять… "Тут помню, а тут не помню".
- Там ще Люся Арестович з автоматом бігала, кажуть. Між ефірами…
- Велике будівництво настільки велике, що швидко збудувало новий урядовий квартал😆 без дірок від куль нападників/парашутістов.
- Все намагаюсь дізнатись - чому родина вови ночувала в АПУ?
- Нє, ну я розумію, що для заходу треба трішки нагнітати, шоб вони ж@пою почали рухати, але ж, бляха, не дешевим стендапом для лохів...
откуда эти гни......ды у нас появились?Квартальные что ли?
учите быстрее расчёты на ПУ хаймарс, а то крымские "бастионы" уже начинают ************.
і не тільки-- На аэродроме в белорусской Зябровке..залишились С-400
ну, это как бы оборонительное, и на территории врага. Залужный сказал "на потом". Нам есть куда по своей территории херачить.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

По данным украинской стороны в результате вчерашнего удара по передовому командному пункту 2-й армии российских войск в Харьковский области под Изюмом был ранен начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов.

Об этом сообщает телеграм-канал https://t.me/rosanticenter/18438 «Утро февраля» .
к нему уже петросян приходил причащать

///
01.05.2022 12:32 Ответить
военный журналист и блогер Александр Шульман в https://www.facebook.com/1851995811/posts/10217875027027963/ «Фейсбуке» .

«Начальник Генерального штаба армии РФ генерал армии Валерий Герасимов - 300й. Hедоработочка, но тоже приятно», - сообщил журналист.
русский военный вернулся домой 18+ https://www.youtube.com/watch?v=YZZFxlsJM1g
этот тоже такую же ***** городит:

А на чиєму ж боці бути Америці? На боці Путіна? Воно ж *******...А американці хочуть писати музику,картини,ростити діточок,розбудовувати красиву архітектуру...
