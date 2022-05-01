Визит делегации Конгресса США в Киев: Америка твердо стоит на стороне Украины
Делегация Конгресса США во главе со спикером Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси приехала в Киев, чтобы отправить четкий месседж миру: Америка твердо стоит на стороне Украины.
Об этом говорится в заявлении делегации Конгресса о визите в Киев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В заявлении отмечается, что этот визит является первой официальной делегацией Конгресса, которая посетила Украину после вторжения России. Полная делегация, в состав которой входят председатель Джим Макговерн, председатель Грегори Микс, председатель Адам Шифф, конгрессмен Барбара Ли, конгрессмен Билл Китинг и конгрессмен Джейсон Кроу, продолжит визит на юго-восток Польши и в Варшаву.
"Наша делегация поехала в Киев, чтобы отправить четкий месседж по всему миру: Америка твердо стоит на стороне Украины. Наша встреча с президентом Зеленским началась с того, что он поблагодарил Соединенные Штаты за существенную помощь, которую мы предоставили. Он передал четкую потребность в постоянной безопасности, экономической и гуманитарной помощи со стороны Соединенных Штатов для преодоления разрушительных потерь, причиненных украинскому народу вторжением Путина", - говорится в заявлении.
Делегация отметила, что с гордостью передала сообщение о том, что дополнительная американская поддержка в пути и работают над трансформацией запроса президента Байдена на финансирование в законодательный пакет.
Делегация также выразила уважение и признательность президенту Владимиру Зеленскому за его лидерство и восхищение украинским народом за его мужество в борьбе с российским агрессором.
Представители Конгресса продолжат поездки в Польше, где встретятся с президентом Анджеем Дудой и высшими чиновниками.
"Когда мы вернемся в Соединенные Штаты, мы будем более осведомлены и готовы сделать все необходимое для помощи украинскому народу", - подчеркивается в заявлении.
А коли вимкнули камеру журналіст запитав Зеленського: "Скажіть, а ці парашутісти вони ще досі у цій кімнаті?"
(Oleksiy Drone)
Вова Бендер, чи Остап Зеленський?
З коментарів на сторінці Олексія:
- Юзік поїв всіх тих парашутистів
- Я так поняла, начало вторгнення мало декілька дублів😆 бо діти і лєнка звалили раніше... а вова пише, що 24 були… нахіба брехати про те, що можна перевірити?
- Не договорились про что брехать?
- Фрагментарна пам'ять… "Тут помню, а тут не помню".
- Там ще Люся Арестович з автоматом бігала, кажуть. Між ефірами…
- Велике будівництво настільки велике, що швидко збудувало новий урядовий квартал😆 без дірок від куль нападників/парашутістов.
- Все намагаюсь дізнатись - чому родина вови ночувала в АПУ?
- Нє, ну я розумію, що для заходу треба трішки нагнітати, шоб вони ж@пою почали рухати, але ж, бляха, не дешевим стендапом для лохів...
По данным украинской стороны в результате вчерашнего удара по передовому командному пункту 2-й армии российских войск в Харьковский области под Изюмом был ранен начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов.
Об этом сообщает телеграм-канал https://t.me/rosanticenter/18438 «Утро февраля» .
Капітан збірної України Андрій Ярмоленко, рідні якого рятувалися в Чернігові від бомбардувань, активно бере участь у гуманітарних ініціативах заради допомоги нашій країні, що страждає від війни, і співвітчизникам, які її потребують.
Ярмоленко на своїй сторінці в Instagram відрапортував, що з Англії у бік міста на півночі України вирушив важливий гуманітарний вантаж. «З радістю приєднався до благодійної ініціативи допомогти своїм землякам у Чернігові. Передаю від моєї родини машину швидкої допомоги, а також важливий гуманітарний вантаж: медикаменти, продукти, товари першої потреби. Особливі слова подяки волонтерам-українцям, які мешкають в Англії. Завдяки їм в Україну вирушать ще дві машини. Все буде Україна! Ми переможемо! Віримо, боремося!», - написав футболіст, прикріпивши фото.
«Начальник Генерального штаба армии РФ генерал армии Валерий Герасимов - 300й. Hедоработочка, но тоже приятно», - сообщил журналист.