Визит делегации Конгресса США в Киев: Америка твердо стоит на стороне Украины

Делегация Конгресса США во главе со спикером Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси приехала в Киев, чтобы отправить четкий месседж миру: Америка твердо стоит на стороне Украины.

Об этом говорится в заявлении делегации Конгресса о визите в Киев.

В заявлении отмечается, что этот визит является первой официальной делегацией Конгресса, которая посетила Украину после вторжения России. Полная делегация, в состав которой входят председатель Джим Макговерн, председатель Грегори Микс, председатель Адам Шифф, конгрессмен Барбара Ли, конгрессмен Билл Китинг и конгрессмен Джейсон Кроу, продолжит визит на юго-восток Польши и в Варшаву.

"Наша делегация поехала в Киев, чтобы отправить четкий месседж по всему миру: Америка твердо стоит на стороне Украины. Наша встреча с президентом Зеленским началась с того, что он поблагодарил Соединенные Штаты за существенную помощь, которую мы предоставили. Он передал четкую потребность в постоянной безопасности, экономической и гуманитарной помощи со стороны Соединенных Штатов для преодоления разрушительных потерь, причиненных украинскому народу вторжением Путина", - говорится в заявлении.

Делегация отметила, что с гордостью передала сообщение о том, что дополнительная американская поддержка в пути и работают над трансформацией запроса президента Байдена на финансирование в законодательный пакет.

Делегация также выразила уважение и признательность президенту Владимиру Зеленскому за его лидерство и восхищение украинским народом за его мужество в борьбе с российским агрессором.

Представители Конгресса продолжат поездки в Польше, где встретятся с президентом Анджеем Дудой и высшими чиновниками.

"Когда мы вернемся в Соединенные Штаты, мы будем более осведомлены и готовы сделать все необходимое для помощи украинскому народу", - подчеркивается в заявлении.